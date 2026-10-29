Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.3 комментария
МВД Франции назвало число пострадавших при беспорядках полицейских
МВД Франции: Почти 1,2 тыс. полицейских пострадали при беспорядках
В ходе акций протеста во Франции с конца сентября пострадали 1193 сотрудника правоохранительных органов, сообщил министр внутренних дел республики Лоран Нуньес.
«Пострадали более тысячи полицейских и жандармов, а если конкретно – 1193 человека. К счастью, зачастую речь шла скорее о легких травмах, однако были и очень тяжелые случаи», – приводит ТАСС заявление Нуньеса, сделанное в ходе пресс-конференции.
Некоторым полицейским потребовалась госпитализация. Травмы связаны с тем, что участники акций бросали в правоохранителей камни, петарды и сбрасывали с крыш каминные трубы.
Министр подчеркнул намерение властей жестко пресекать беспорядки и задействовать все средства для поиска правонарушителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МВД Франции сообщило о задержании более 1,4 тыс. участников массовых акций протеста против роста стоимости жизни.
В субботу два человека получили тяжелые ранения в ходе подавления беспорядков во Франции. В тот же день около тысячи человек задержали во время манифестаций против роста цен.