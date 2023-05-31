Уехавшая во Францию Рената Литвинова заявила о наличии у нее только паспорта России

Актриса и режиссер Рената Литвинова, покинувшая Россию больше года назад, заявила, что гражданство не меняла, у нее есть только российский паспорт.

Также она добавила, что французского гражданства у нее нет, как и у певицы Земфиры Рамазановой (признана иноагентом в России – прим. ВЗГЛЯД), передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Земфира получила французское гражданство, но сама певица позже это сообщение опровергла. Она отметила, что у нее только паспорт России.

Напомним, Рената Литвинова играла в МХТ имени Чехова, а также ставила в этом театре свои пьесы. Среди самых известных фильмов с ее участием - «Настройщик», «Вечное возвращение», «Мне не больно», телесериал «Граница. Таежный роман».