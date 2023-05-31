Земфира опровергла сообщение о получении гражданства Франции

Российская певица Земфира Рамазанова (признана в РФ иноагентом – прим. ВЗГЛЯД) в социальных сетях сообщила, что не получала гражданство Франции.

«Всплыла информация о якобы моем французском гражданстве. <…> Я - гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет. Я требую Минюст в суде доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было», – написала певица в Instagram* (принадлежит признанной экстремистской компании Meta* – прим. ВЗГЛЯД).

Певица отметила, что платит налоги в РФ, однако уже год не живет в России, передает ТАСС.

Ранее издание Life со ссылкой на реестр юридических лиц Франции написало, что Земфира получила французское гражданство.