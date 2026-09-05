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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

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    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

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    5 сентября 2026, 15:38 • Новости дня

    Нигер обвинил Францию в организации мятежа в стране

    Власти Нигера обвинили Францию в организации вооруженного мятежа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Нигера заявило о причастности Парижа к нападению на президентский дворец в столице страны, Ниамее, заявление прозвучало после заседания совета министров африканского государства.

    Нигер возложил ответственность за недавние беспорядки в стране на свою бывшую метрополию. Совет министров африканского государства пришел к выводу, что атака на ключевые объекты инфраструктуры координировалась обширной сетью сообщников под прямым руководством Франции, пишет «Российская газета».

    Пресс-секретарь правительства Сумана Бубакар сообщил, что инцидент произошел в конце августа на территории военной базы. «Эта операция с международными последствиями была инициирована в результате сговора, во главе которого стоит французский режим Эмманюэля Макрона», – заявил чиновник.

    По мнению властей Нигера, главная цель интервенции заключалась в подрыве государственного суверенитета для последующего хищения природных богатств. Бубакар добавил, что по поручению французской стороны в дестабилизации обстановки участвовали и некоторые соседние страны.

    Правительство Нигера собрало внушительную доказательную базу и планирует направить официальный иск в международные судебные инстанции. Одновременно Ниамей вновь выразил особую благодарность за поддержку России, Алжиру, а также союзникам по Альянсу государств Сахеля.

    Ранее армейское командование подтверждало, что восставшие солдаты получали содействие от вооруженных сил Бенина, Чада и Кот-д'Ивуара. Кроме того, мятежникам активно помогали французские подразделения и родственники бывшего руководителя страны Мохамеда Базума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Нигера выразило признательность России за поддержку в восстановлении порядка.

    Напомним, что российские военнослужащие помогли отбить атаку антиправительственных сил в Ниамее. Во время мятежа вооруженные люди также попытались проникнуть в гостиницу с российскими дипломатами.

    4 сентября 2026, 22:35 • Новости дня
    Дипломат Заболоцкая ответила в ГА ООН на вопрос о принадлежности Крыма

    Заболоцкая ответила в ГА ООН на вопрос о принадлежности Крыма

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе Генассамблеи ООН «Исправить карту», в большей мере посвященной Африке, беседа сдвинулась в сторону Крыма и заместителю постпреда России при ООН Марии Заболоцкой пришлось скорректировать дискуссию.

    Заболоцкая прокомментировала выступления ряда делегаций, которые решили обратиться к территории России, не являющейся предметом обсуждения, поскольку тема заседания была посвящена резолюции «Исправить карту: восстановление баланса в глобальном картографическом отображении и содействие справедливому изображению регионов мира, прежде всего Африки».

    «Эти территории, о которых упомянули указанные делегации, – это часть Российской Федерации, и эти территории были частью Российской Федерации столетиями. Их народы выразили свое желание вернуться в Россию на свободных референдумах. Таким образом, было реализовано право на самоопределение и они стали частью России в полном соответствии с Уставом ООН», – приводит ее слова постпредство России при ООН.

    Дипломат отдельно обратилась к представителю Британии, отметив, что страна-колониальная держава не первый и не второй раз не признает территориальные реалии, которые сложились в результате применения права на самоопределение.

    «Но со временем позиция их меняется, и они признают то, что является фактом. Поэтому хотелось бы на их языке ответить: «Never say never», – завершила выступление Заболоцкая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму заявили о фактическом признании полуострова российским из-за НАСА. Юрист: заявил, что Россия в гаагском арбитраже подтвердила право на Крым и Азовское море. Глава крымского парламента Константинов заявил о неспособности Украины признать статус Крыма.

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    4 сентября 2026, 01:20 • Новости дня
    Мэр запретил комарам летать над французской коммуной

    Мэр Жоли запретил комарам летать над французской коммуной Сен-Жюст-Сен-Рамбер

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр французской коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер Оливье Жоли официально запретил тигровым комарам летать над территорией населенного пункта.

    Жоли издал соответствующее постановление, в котором отмечается, что повторяющиеся полеты насекомых вызывают раздражение у местных жителей, передает BFMTV.

    «Это тема одновременно серьезная и легкая, но эти мелочи могут испортить нам жизнь», – подчеркнул мэр города с населением 15 тыс. человек.

    Жоли добавил, что после отпуска столкнулся с жалобами горожан на невозможность отдыхать на улице. Власти уже выделили 45 тыс. евро на установку ловушек для комаров, а также домиков для летучих мышей и птиц.

    Мэрия призывает жителей устранять стоячую воду и чистить водостоки. При этом Жоли признал, что пока ни один комар не был арестован или оштрафован.

    По прогнозам ученых, из-за изменения климата тигровые комары могут распространиться почти по всей Франции к 2085 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изменение климата расширяет ареал обитания азиатских тигровых комаров.

    В 2025 году количество заболеваний от укусов этих насекомых в Европе побило рекорд.

    Европейская часть Франции столкнулась с угрозой эпидемий лихорадок денге и чикунгунья.

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    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

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    2 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Уганда дала своей нефти название Pearl Sweet Petroleum

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Уганды Йовери Мусевени представил официальное торговое название для добываемой в стране нефти – Pearl Sweet Petroleum.

    Слово Sweet в названии указывает на низкое содержание серы в сырье, а Pearl отсылает к известному прозвищу страны – «жемчужина Африки», передает ТАСС. «Будущие доходы от нефти должны направляться на развитие энергетики, транспортной инфраструктуры, железных дорог, университетов и других долгосрочных национальных активов, а не на увеличение потребления импортных предметов роскоши», – заявил Мусевени.

    Теперь нефтяные компании приступят к переговорам с потенциальными покупателями и нефтеперерабатывающими заводами. Коммерческую добычу планируется начать до конца 2026 года.

    Основу проекта составляют месторождения Kingfisher и Tilenga, которые разрабатывают китайская CNOOC и французская TotalEnergies соответственно.

    Извлекаемые запасы нефти в государстве оцениваются в 1,65 млрд баррелей. Ожидается, что на пике добыча достигнет 230 тыс. баррелей в сутки.

    Экспортировать сырье планируют по Восточноафриканскому нефтепроводу длиной 1 443 километра до танзанийского порта Танга. Стоимость этого проекта составляет 5 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе действующий глава Уганды Йовери Мусевени победил на президентских выборах.

    Ранее власти этой африканской страны выразили желание начать переговоры с Россией о строительстве АЭС.

    Соседняя Танзания летом предложила российским компаниям совместно разрабатывать месторождения природного газа.

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    5 сентября 2026, 05:12 • Новости дня
    Politico предсказала Макрону худший космический саммит из-за США

    Tекст: Катерина Туманова

    Желание президента Франции Эммануэля Макрона собрать на следующей неделе международное космическое сообщество, включая лидеров отрасли, крупные корпорации, стартапы и исследователей космоса, может провалиться из-за дезорганизации и отказов со стороны лидеров отрасли.

    «Международный космический саммит президента Франции Эммануэля Макрона не задался. В пятницу канцелярия французского лидера преуменьшила значение принятого в последний момент решения американских космических гигантов, включая SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, пропустить мероприятие, принятого под давлением Белого дома», – пишет газета Politico.

    При этом игнорирование мероприятия со стороны США – одна из нескольких проблем, с которыми столкнется саммит в Париже 9 и 10 сентября. Туда приглашены около 120 международных делегаций, ожидается присутствие китайских официальных лиц.

    «Шесть участников, непосредственно знакомых с организацией саммита, описали его газете как плохо скоординированное мероприятие с неясным результатом. Проект отстает от графика, он не был должным образом скоординирован с основными игроками европейского космического сектора, и не совсем ясно, какова его цель», – сказал высокопоставленный эксперт по космосу, участвовавший в подготовке саммита.

    Он добавил, что теперь, когда Белый дом фактически решил использовать это против Эммануэля Макрона, ситуация становится еще более неловкой. То есть с дипломатической точки зрения они не сделали того, что должны были сделать, считает эксперт.

    В пятницу администрация президента Франции заявила, что отсутствие SpaceX и Blue Origin – двух ведущих мировых компаний в сфере космоса – не окажет существенного влияния на саммит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал «средние державы» выступить против США и Китая. Белый дом отговорил компании США от космического саммита Макрона.

    В 2025 году занимавший пост министра вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню предупреждал об угрозе американских космических компаний для стратегической автономии Европы.

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    3 сентября 2026, 21:27 • Новости дня
    При попытке хищения нефти из трубопровода в Нигерии погибли 37 человек

    AFP: Не менее 37 человек погибли при хищении нефти из трубопровода в Нигерии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Десятки человек погибли на юге Нигерии от отравления токсичными парами во время незаконной откачки нефти из трубопровода, пишет агентство AFP со ссылкой на неправительственные организации.

    Как сообщает AFP, трагедия произошла в районе населенного пункта Окрика, расположенного недалеко от города Порт-Харкорт на юге страны, передает ТАСС. Злоумышленники организовали незаконные врезки в трубопровод для откачки и последующей продажи сырья.

    В процессе хищения часть людей скончалась из-за воздействия токсичных паров. На юге Нигерии, где находятся основные объекты нефтедобычи, подобные кражи происходят регулярно.

    Местные правоохранительные органы и армия систематически проводят операции по уничтожению подпольных установок для перегонки нефти.

    В июле правоохранительные органы раскрыли преступную схему по краже нефти в Дагестане.

    В августе прошлого года сотрудники МВД пресекли масштабное хищение сырья из трубопровода на территории России.

    В том же месяце 13 человек утонули в нигерийском штате Замфара при бегстве от боевиков.

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    2 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Планировавшего похитить футболиста Мбаппе юношу арестовали во Франции

    Le Parisien: Во Франции арестовали юношу за подготовку похищения Мбаппе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французская полиция задержала 18-летнего юношу, планировавшего похищение нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Киллиана Мбаппе, пишет Le Parisien.

    Как сообщает Le Parisien, в ходе расследования дела Клемана Л., задержанного в апреле прошлого года за нападение на часового мастера, следователи обнаружили информацию о планах преступной группы, передает РИА «Новости». Злоумышленники собирались похищать бизнесменов и знаменитостей, в их списке значились 26 потенциальных жертв.

    Помимо футболистов, среди возможных целей фигурировали популярные рэперы и предприниматели.

    Киллиан Мбаппе, выступающий за мадридский «Реал» с лета 2024 года, является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира с 22 забитыми мячами.

    Напомним, нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе установил исторический рекорд результативности на чемпионатах мира.

    Французские политики осудили расистские высказывания парагвайского сенатора в адрес футболиста.

    В октябре прошлого года петербургские полицейские задержали подозреваемых в попытке похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

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    3 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Британия и Франция обсудили производство ракет SCALP на Украине

    Бернем и Макрон обсудили производство ракет SCALP на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Британии Энди Бернем и президент Франции Эммануэль Макрон рассмотрели возможность развертывания производства дальнобойных ракет SCALP на территории Украины.

    Встреча лидеров двух стран прошла в Лондоне, передает ТАСС. «По Украине стороны обсудили дальнейшие шаги по созданию на территории Украины линий по производству дальнобойных ракет SCALP, использующих британские технологии», – гласит официальное коммюнике канцелярии британского премьера.

    Политики также затронули итоги недавней встречи «коалиции желающих», которая состоялась в конце августа в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Киеву прав на производство крылатых ракет SCALP.

    В августе британский премьер-министр Энди Бернэм анонсировал передачу технологий для выпуска дальнобойных вооружений на украинской территории.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резко раскритиковал планы Лондона по раскрытию секретных данных о компонентах для сборки этих ракет.

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    3 сентября 2026, 16:56 • Новости дня
    МЧС анонсировало создание центра гуманитарного реагирования в Мьянме

    МЧС: Россия создаст центр гуманитарного реагирования в Мьянме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия намерена организовать на территории Мьянмы специализированный центр помощи, сообщили в МЧС.

    Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков обсудил с зарубежными коллегами запуск совместного центра гуманитарного реагирования на основе передовых российских технологий, рассказали в ведомстве, передает ТАСС.

    «Приветствуем заинтересованность Мьянмы в создании на ее территории совместного центра гуманитарного реагирования с использованием российских технологий и ожидаем от вас информацию по проекту создания центра», – сказал Куренков.

    Руководитель ведомства выразил готовность направить отечественных специалистов для оказания необходимых консультаций. Он также предложил экспертам из Мьянмы посетить Москву для детального обсуждения вопросов сотрудничества, подчеркнув положительную динамику в двусторонних отношениях.

    В прошлом году в Мьянму для ликвидации последствий землетрясения прибыли 264 российских спасателя.

    МЧС России доставило в зону катастрофы специализированный аэромобильный госпиталь.

    Врачи отряда «Центроспас» оказали медицинскую помощь более 20 пострадавшим местным жителям.

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    3 сентября 2026, 19:50 • Новости дня
    Число жертв лихорадки Эбола в Конго достигло 3039 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Общее количество инфицированных вирусом Эбола в Демократической Республике Конго превысило шесть тысяч, погибли более трех тысяч человек, сообщил Национальный институт общественного здравоохранения ДРК.

    Общее количество инфицированных в республике увеличилось до 6250, передает РИА «Новости». От смертельной лихорадки скончались 3039 пациентов, сообщил Национальный институт общественного здравоохранения ДРК.

    «За последние 24 часа зарегистрировано 64 новых случая заражения, 32 смерти. Таким образом, общее число заболевших достигло 6250, погибших 3039 человек с момента начала вспышки», – говорится в ежедневном отчете ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго самой быстроразвивающейся в истории.

    В конце августа Национальный институт общественного здравоохранения ДРК зафиксировал 5794 случая заболевания опасным вирусом.

    Темпы распространения инфекции значительно превысили показатели смертоносной эпидемии 2014-2016 годов.

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    4 сентября 2026, 16:45 • Новости дня
    В Конго выявили более 90 заражений Эболой за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    За прошедшие сутки в Демократической Республике Конго зафиксировали резкий скачок заболеваемости смертельной лихорадкой, жертвами которой стали десятки местных жителей.

    О новых случаях опасной инфекции сообщил Национальный институт общественного здравоохранения республики, передает РИА «Новости». Специалисты ведомства ведут регулярный мониторинг ситуации с распространением болезни в африканском государстве.

    «За последние 24 часа зарегистрировано 92 новых случая заражения, 33 смерти. Таким образом, общее число заболевших достигло 6342, погибших – 3072 человека с момента начала вспышки», – говорится в ежедневном отчете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне число жертв лихорадки Эбола в Конго достигло 3039 человек. Эпидемия опасного заболевания охватила территорию размером с Францию.

    Местные власти приступили к массовой вакцинации населения.

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    4 сентября 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков сообщил о проверке планов ФРГ и Франции по созданию ракет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти России проверяют информацию о намерениях Германии и Франции создать дальнобойные ракетные системы и беспилотники для нужд украинской армии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Российские власти тщательно отслеживают и проверяют данные о намерениях европейских стран наладить выпуск вооружений для Киева, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря президента России, в Кремле осведомлены о подобных инициативах.

    «Что касается сообщения о планах по налаживанию производства дальнобойных ракет на территории Украины, мы слышали об этом, мы отслеживаем тщательно информацию, мы ее проверяем», – подчеркнул Дмитрий Песков.

    Ранее дипломатическое представительство России в Берлине выступило с заявлением. В нем отмечалось, что Германия, Британия и Франция уже начали совместную работу над созданием новых дальнобойных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Берлине назвало возможные места дислокации дальнобойных систем в Германии законными целями.

    Берлин готовит масштабную программу по созданию крылатых ракет стоимостью почти 12 млрд евро.

    Европейские страны выделят 50 млрд долларов на инициативу НАТО по разработке систем дальнего радиуса действия.

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    4 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Посол сообщил о работе над возобновлением авиарейсов между Россией и Алжиром

    Посол Соломатин: Россия и Алжир работают над запуском прямых авиарейсов

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия и Алжир активно работают над скорым запуском прямых авиарейсов между Москвой и алжирской столицей, чтобы упростить поездки для туристов и студентов, сообщил посол России в Алжире Алексей Соломатин.

    По словам дипломата, Россия и Алжир готовятся в скором времени возобновить прямое авиасообщение между столицами двух стран, передает РИА «Новости». Соломатин подчеркнул, что стороны прилагают максимальные усилия для решения этого вопроса.

    «Мы надеемся на это. В ходе последнего заседания межправительственной комиссии двух стран в Москве стороны приложили все возможные усилия для возобновления рейсов», – рассказал дипломат.

    В настоящее время оформляются документы для представителя авиакомпании Air Alegrie в России. Процедура требует времени, однако российская сторона заинтересована в ускорении процесса.

    Посол также указал, что отсутствие прямых перелетов негативно сказывается на студенческих и туристических обменах, делая поездки дольше и дороже из-за необходимости пересадок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в осеннем расписании авиакомпаний появились прямые рейсы из России в Алжир.

    В середине августа египетский перевозчик Air Cairo выполнил первый полет из Эль-Аламейна в Москву.

    Министерство транспорта России анонсировало скорое возобновление перелетов Saudia Airlines из Эр-Рияда в российскую столицу.

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    4 сентября 2026, 13:08 • Новости дня
    Air Tanzania сообщила о возобновлении полетов в Москву

    Air Tanzania сообщила о возобновлении полетов в Москву с 7 сентября

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Авиакомпания Air Tanzania решила вернуть регулярные рейсы из Дар-эс-Салама в российскую столицу с 7 сентября после проведения оценки рисков на маршруте.

    Танзанийский авиаперевозчик принял решение вернуть в расписание полеты из Дар-эс-Салама в российскую столицу, передает ТАСС.

    В компании заявили: «Авиакомпания Air Tanzania Company Limited (ATCL) рада сообщить клиентам и общественности о возобновлении регулярных рейсов между Дар-эс-Саламом и Москвой с понедельника, 7 сентября 2026 года».

    Представители перевозчика пояснили, что возвращение маршрутов стало возможным после завершения плановой оценки рисков операционной обстановки. Для пассажиров вновь открыто бронирование на рейсы TC422 и TC423.

    Кроме того, клиенты, которые уже оплатили перелет в период временной приостановки авиасообщения, получили возможность перебронировать свои билеты на новые даты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Росавиация выдала танзанийскому перевозчику разрешение на полеты в Москву.

    В начале июля в столичном аэропорту Внуково приземлился первый прямой рейс из Дар-эс-Салама.

    Четвертого сентября африканская авиакомпания временно прекратила авиасообщение с Россией.

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    5 сентября 2026, 03:40 • Новости дня
    Нигер поблагодарил Россию за помощь при попытке мятежа в стране

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь правительства Нигера Сумана Бубакар выразил признательность дружественным странам за поддержку в восстановлении порядка после недавних волнений в конце августа.

    Официальный представитель африканского государства отметил значительный вклад Москвы в урегулирование кризиса. По его словам, поддержка партнеров сыграла решающую роль в сохранении стабильности.

    «Правительство страны благодарит дружественные страны, в частности страны Альянса государств Сахеля, Алжир и Российскую Федерацию, которые продемонстрировали с самого начала этих событий солидарность в отношении народа Нигера и его институтов», – передает РИА «Новости» заявление спикера в эфире телеканала RTN.

    Господин Бубакар  добавил, что спровоцировали ситуацию в стране Франция и ее лидер Эмануэль Макрон.

    «Эта операция с международными последствиями была спровоцирована и поддержана широкой сетью… во главе которой находится французский режим господина Макрона, – добавил представитель правительства Нигера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Нигера Ниамее в ночь на 29 августа 2026 года произошли вооруженные столкновения со стрельбой и взрывами. Мятежники 30 августа попытались попасть в отель с российскими дипломатами в Нигере. Африканский корпус России помог войскам Нигера подавить мятеж.

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    5 сентября 2026, 00:35 • Новости дня
    «Монако» с Головиным обыграл ПСЖ с Сафоновым в чемпионате Франции

    «Монако» с Головиным обыграл ПСЖ с Сафоновым в матче Лиги 1

    Tекст: Катерина Туманова

    Футболисты «Монако» обыграли «Пари Сен-Жермен» в выездном матче чемпионата Франции, при этом Александр Головин отметился голевой передачей.

    Футбольный клуб «Монако» одержал победу над «Пари Сен-Жермен» в гостевом матче третьего тура Лиги 1 со счетом 2:1. Встреча прошла в Париже, передает РИА «Новости».

    В составе победителей забитыми мячами отметились Флавиу Назинью на 58-й минуте и Станис Идумбо на 72-й. Единственный гол хозяев поля – ПСЖ – записал на свой счет Маркиньос на 31-й минуте игры.

    Российский полузащитник монегасков Александр Головин начал матч в стартовом составе и отдал результативную передачу на Идумбо. Ворота парижской команды защищал Матвей Сафонов, который за всю игру не совершил ни одного сейва.

    Для «Монако» эта победа стала третьей подряд на старте чемпионата Франции. Команда ПСЖ имеет в активе две ничьи и одно поражение.

    Следующий матч монегаски проведут 12 сентября на выезде против «Страсбура», а парижане 13 сентября сыграют в гостях с «Брестом». В параллельной встрече «Лион» дома переиграл «Осер» со счетом 3:1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, футболисты «Ланса» впервые в истории завоевали Суперкубок Франции. Определились все участники общего этапа футбольной Лиги чемпионов. А также определены участники основного этапа Лиги Европы сезона-2026/27.

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    Мерц разрушил культурный мост между Россией и Германией

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    «Система военного образования выходит на качественно новый уровень», – заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как новейшие технологии меняют процесс обучения в российских военных училищах, какие новые военные вузы появились в России и как это влияет на престиж профессии офицера? Подробности

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    Недруга Зеленского в команде Трампа затравили до отставки

    Свою добровольную отставку подтвердил незаурядный, хотя и малоизвестный член команды президента США Дональда Трампа – министр армии Ден Дрисколл. Ему давно предсказывали уход из-за взаимной ненависти с главой Пентагона, но примечателен он другим: тем, что общался с властями Украины так, как следует. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • За что народ любит Мелони

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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