Власти Нигера обвинили Францию в организации вооруженного мятежа

Tекст: Тимур Шайдуллин

Нигер возложил ответственность за недавние беспорядки в стране на свою бывшую метрополию. Совет министров африканского государства пришел к выводу, что атака на ключевые объекты инфраструктуры координировалась обширной сетью сообщников под прямым руководством Франции, пишет «Российская газета».

Пресс-секретарь правительства Сумана Бубакар сообщил, что инцидент произошел в конце августа на территории военной базы. «Эта операция с международными последствиями была инициирована в результате сговора, во главе которого стоит французский режим Эмманюэля Макрона», – заявил чиновник.

По мнению властей Нигера, главная цель интервенции заключалась в подрыве государственного суверенитета для последующего хищения природных богатств. Бубакар добавил, что по поручению французской стороны в дестабилизации обстановки участвовали и некоторые соседние страны.

Правительство Нигера собрало внушительную доказательную базу и планирует направить официальный иск в международные судебные инстанции. Одновременно Ниамей вновь выразил особую благодарность за поддержку России, Алжиру, а также союзникам по Альянсу государств Сахеля.

Ранее армейское командование подтверждало, что восставшие солдаты получали содействие от вооруженных сил Бенина, Чада и Кот-д'Ивуара. Кроме того, мятежникам активно помогали французские подразделения и родственники бывшего руководителя страны Мохамеда Базума.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Нигера выразило признательность России за поддержку в восстановлении порядка.

Напомним, что российские военнослужащие помогли отбить атаку антиправительственных сил в Ниамее. Во время мятежа вооруженные люди также попытались проникнуть в гостиницу с российскими дипломатами.