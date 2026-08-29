С осени прямые рейсы из России позволят отправиться в 42 страны

География прямых рейсов из России расширена до 42 стран

Tекст: Катерина Туманова

Сезонное расписание полетов предусматривает запуск новых и возобновление старых маршрутов, включая Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянму и Шри-Ланку, передает РИА «Новости».

В середине сентября Jazeera Airways возобновит полеты из Москвы в Кувейт, ранее приостановленные из-за ситуации на Ближнем Востоке.

С 1 октября пакистанская Fly Jinnah запустит ежедневные рейсы Москва – Исламабад. Алжирская Air Algerie начнет летать в Москву с 2 октября трижды в неделю.

С 4 октября Myanmar International Airways откроет маршрут Новосибирск – Мандалай – Янгон.

В ноябре Azur Air запустит рейсы в Хамбантоту на Шри-Ланке из восьми российских городов. Наибольшее число прямых маршрутов из России доступно в страны Западной Азии: в Абхазию, Азербайджан, Армению, Бахрейн, Грузию, Израиль, Иорданию, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Сирию и Турцию.

Кроме того, прямы рейсы следуют во все государства Центральной Азии: Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан.

Прямые перелеты возможны в шесть стран Южной Азии: Афганистан, Индию, Иран, Мальдивы, Пакистан и Шри-Ланку. В четыре государства Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Индонезия, Мьянма и Таиланд. А также три страны Восточной Азии: Китай, КНДР и Монголия.

Африканский континент представлен семью направлениями: Алжир, Египет, Марокко, Тунис, Эфиопия, Танзания и Сейшелы. В Европе пока открыты рейсы в Сербию и Белоруссию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля предложили Москве запустить прямые авиарейсы в Эйлат. Минтранс сообщил о планах увеличить частоту полетов между Россией и Индией. АТОР заявила, что россияне летом могут отправиться прямыми рейсами в 35 стран.