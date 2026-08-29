Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
«Роснефть» назвала основной свой приоритет на российском рынке
«Роснефть» назвала приоритетом поставки качественного топлива
В период с января по июнь «Роснефть» переработала 35,5 млн тонн сырья, обеспечив бесперебойную продажу горючего внутри страны, сообщили в компании.
«Стабильное снабжение российских потребителей качественным моторным топливом, особенно в период серьезного дефицита нефтепродуктов, один из основных приоритетов деятельности «Роснефти», – заявила компания.
За первые шесть месяцев 2026 года объемы реализации нефтепродуктов в России достигли 18,8 млн тонн, передает ТАСС.
Доля «Роснефти» в общих биржевых продажах бензина и дизеля составила 29%, достигнув показателя в 3,8 млн тонн. Глубина переработки нефти в январе – июне 2026 года составила 76,2%, выход светлых нефтепродуктов – 60,2%.
«Снижение объемов переработки обусловлено проведением ремонтно-восстановительных работ, а также сохраняющимися логистическими ограничениями», – сказано в сообщении компании.
Для сравнения, в первом полугодии 2025 года заводы переработали 38,7 млн тонн нефти, а поставки на внутренний рынок достигли 20 млн тонн.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае компания «Роснефть» зафиксировала рост запасов углеводородов до 21,7 млрд тонн нефтяного эквивалента. Путин оценил работу «Роснефти» с частными АЗС. Глава Роснедр Казанов спрогнозировал воспроизводство запасов углеводородов.