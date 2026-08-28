Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Путин заявил о важности инновационных проектов для долгосрочного развития России
Президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде, заявил, что смелые отечественные проекты и инновационные разработки способны определить направление развития страны на десятилетия вперед.
«Вот сейчас коллеги рассказывали на выставке о своих достижениях и как раз и говорили именно о своем, о новаторском, о том, чего и пока у наших конкурентов нет. И вот сегодня вновь здесь, на Стрелке, на пересечении Оки и Волги, обсуждаются смелые проекты, влияющие на развитие России на десятилетия вперед», – заявил президент, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую поездку главы государства в Нижний Новгород.
В пятницу российский лидер прибыл в этот город для участия в масштабном мероприятии.
Накануне Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам форума гражданских инициатив.