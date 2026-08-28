Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
В Киеве сотрудники военкомата восемь часов пытали задержанного мужчину
Омбудсмен Лубинец: В Киеве сотрудники ТЦК пытали задержанного мужчину
Сотрудники ТЦК похитили жителя Киева, доставили его в территориальный центр комплектования, где удерживали в наручниках и избивали на протяжении восьми часов, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Инцидент произошел после того, как прохожего силой задержали на улице и поместили в автомобиль против его воли, передает ТАСС. Пострадавшего привезли в одно из киевских отделений аналога военкомата. О случившемся рассказал адвокат потерпевшего.
«Мужчина утверждает, что около восьми часов провел в наручниках. Также он сообщил об избиениях и пытках», – заявил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.
Омбудсмен подчеркнул, что подобные ситуации происходят не впервые. Он добавил, что в государстве образовалась своеобразная партия войны и коррупции, использующая военное положение для сокрытия нарушений прав граждан.
В начале августа украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обвинил сотрудников военкоматов в тотальном нарушении прав человека.
В начале августа харьковские военкомы избили местного детского аниматора.
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