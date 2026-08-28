Омбудсмен Лубинец: В Киеве сотрудники ТЦК пытали задержанного мужчину

Tекст: Вера Басилая

Инцидент произошел после того, как прохожего силой задержали на улице и поместили в автомобиль против его воли, передает ТАСС. Пострадавшего привезли в одно из киевских отделений аналога военкомата. О случившемся рассказал адвокат потерпевшего.

«Мужчина утверждает, что около восьми часов провел в наручниках. Также он сообщил об избиениях и пытках», – заявил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что подобные ситуации происходят не впервые. Он добавил, что в государстве образовалась своеобразная партия войны и коррупции, использующая военное положение для сокрытия нарушений прав граждан.

В начале августа украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обвинил сотрудников военкоматов в тотальном нарушении прав человека.

В начале августа харьковские военкомы избили местного детского аниматора.

На фоне жестких задержаний жители Тернополя вышли на массовый протест против мобилизации.