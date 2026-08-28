Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
В украинской сети магазинов «АТБ» ввели ограничения на продажу товаров
Украинская сеть «АТБ» ограничила продажу базовых продуктов
Крупная украинская сеть супермаркетов «АТБ» ввела жесткие лимиты на продажу базовых продуктов питания в одни руки, включая яйца, крупы и сахар, сообщило местное издание «Телеграф».
По данным «Телеграфа», с 28 августа 2026 года в украинской сети супермаркетов «АТБ» начали действовать строгие лимиты на приобретение некоторых базовых продуктов питания, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.
Согласно новым правилам, покупателям разрешено приобретать не более 6 кг/шт яиц в одном чеке. Аналогичные ограничения затронули продажу круп, макаронных изделий, сахара, растительного масла и ряда других товаров первой необходимости.
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