Ушаков: Путин в Бишкеке встретится с Си Цзиньпином и Пезешкианом

Tекст: Вера Басилая

Также запланированы встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, рассказал дипломат, передает ТАСС.

«Лидеры двух стран обсудят самые важные вопросы международной повестки дня», – сообщил Ушаков. По его словам, переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Армении Николом Пашиняном состоятся 1 сентября.

По итогам саммита ШОС, который проходит в год 25-летия организации, планируется подписать более 20 документов, включая бишкекскую декларацию. Россия примет председательство в объединении в 2027-2028 годах.

Также 31 августа Путин примет участие в церемонии открытия Всемирных Игр кочевников. На саммите объявят, что следующие игры пройдут в 2028 году в Казани.

После Бишкека президент выступит 3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума с большой речью. Позже Путин и Си Цзиньпин увидятся на саммите БРИКС в Нью-Дели и форуме АТЭС в Шэньчжэне.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о насыщенной программе двусторонних контактов Владимира Путина в Бишкеке.

МИД КНР подтвердил поездку Си Цзиньпина на встречу лидеров стран ШОС.