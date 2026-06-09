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    Отношении Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Пора дать засохнуть антирусским корням ленинизма

    В ленинской трактовке идеи коммунизма есть одна бросающаяся в глаза черта – его антирусский характер. Ленин задолго до современных американских демократов продвигал фактически идею «позитивной дискриминации» (дискриминации, направленной против большинства).

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    Алексей Вагин Алексей Вагин Израиль подогревает междоусобный конфликт консерваторов в США

    Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.

    12 комментариев
    9 июня 2026, 13:21 • Новости дня

    Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не стоит на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул необходимость тщательной подготовки любых контактов на высшем уровне, передает РИА «Новости».

    «В настоящий момент на повестке дня разговора нет – тем более, что каждый разговор должен быть хорошо подготовлен», – заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности прямой коммуникации глав государств.

    При этом пресс-секретарь отметил, что лидеры двух стран могут оперативно согласовать переговоры в случае возникновения такой необходимости. По его словам, контакты с американской стороной организуются достаточно быстро, если этого требует ситуация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о передаче Киеву более 20 тыс. тел погибших.

    В конце декабря прошлого года лидеры двух стран провели телефонные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Предыдущая беседа между главами государств состоялась 16 октября.

    8 июня 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров: Россию тревожат заявления Рубио о поддержке Украины
    Лавров: Россию тревожат заявления Рубио о поддержке Украины
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская сторона выразила обеспокоенность заявлениями госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины и невозможности Вашингтона выступать посредником в урегулировании конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что позиция американского внешнеполитического ведомства вызывает тревогу. По его словам, речь идет о недавних высказываниях на слушаниях в Конгрессе, передает РИА «Новости».

    «Нас, безусловно, тревожат заявления, причем государственного секретаря Марко Рубио, который недавно на слушаниях в Конгрессе сказал, что Соединенные Штаты не могут быть посредником, поскольку они поддерживают Украину», – подчеркнул руководитель дипломатического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.

    Министр также добавил, что в настоящее время сложно делать прогнозы относительно перспектив мирного диалога.

    При этом он подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию. По его словам, Россия открыта для честных переговоров по Украине, которые должны проходить без какого-либо «жульничества».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Лавров выразил недоумение позицией Марко Рубио по поводу неготовности Москвы к уступкам.

    В конце мая российский министр в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге причины ударов по центрам принятия решений в Киеве.

    До этого руководители внешнеполитических ведомств по инициативе Москвы обсудили украинскую проблематику.

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    8 июня 2026, 22:23 • Новости дня
    Ynet: Феофил III получил поддержку Трампа для посредничества по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру Иерусалимского патриарха Феофила III в качестве посредника между Россией и Украиной в усилиях по достижению перемирия, сообщает Ynet.

    Американский лидер провел 40-минутную встречу с предстоятелем Иерусалимской церкви четвертого июня, передают «Вести».

    Издание Ynet пишет, что президент США дал согласие на то, чтобы Феофил III выступил посредником между Россией и Украиной в усилиях по достижению перемирия.

    Помимо вопросов урегулирования кризиса, стороны обсудили доступ верующих к святыням на Святой земле. Ожидается, что уже в текущем месяце духовный лидер посетит Россию для переговоров с Владимиром Путиным.

    Кандидатура священнослужителя была выбрана благодаря его авторитету в православном мире. Он имеет богатый опыт реализации гуманитарных проектов и пользуется высоким доверием у обеих сторон.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает на выполнение западными странами условий мирного урегулирования украинского конфликта, согласованных главами двух государств в Анкоридже.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    8 июня 2026, 14:21 • Новости дня
    Лавров призвал серьезно отнестись к словам Путина о ходе спецоперации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обратил внимание на важность заявлений президента Владимира Путина относительно ситуации на фронте.

    По словам главы дипломатического ведомства, сейчас исход событий определяется не дипломатическими усилиями, а реальными действиями российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    «Всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте», – заявил Лавров в беседе с журналистами.

    Ранее Путин назвал патриотизм и волю народа ключевым фактором для успешного достижения всех целей СВО.

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    8 июня 2026, 14:38 • Новости дня
    Лавров: Россия надеется, что опыт провальных переговоров с Западом не повторится

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва рассчитывает на выполнение западными странами условий мирного урегулирования украинского конфликта, согласованных главами двух государств в Анкоридже, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров выразил надежду на успешную реализацию пониманий по Украине, достигнутых президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Дипломат подчеркнул готовность Москвы строго следовать намеченному курсу, передает РИА «Новости».

    «Я очень надеюсь, что опыт предыдущих провалов, когда Запад отказывался выполнять им же поддержанные договоренности, что этот опыт не повторится в отношении договоренностей Аляски», – заявил министр журналистам.

    При этом руководитель ведомства отметил отсутствие явного интереса к процессу со стороны американских партнеров в настоящий момент. Он напомнил, что российское руководство подтвердило намерение руководствоваться принципами, которые были четко обозначены во время двусторонней встречи на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров назвал диалог Владимира Путина и Дональда Трампа товарищеским.

    Москва считает заключенные в Анкоридже договоренности отправной точкой для переговоров.

    При этом Вашингтон заколебался в своих подходах к украинскому урегулированию.

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    8 июня 2026, 18:27 • Новости дня
    Кабмин ФРГ: Европа готова взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские страны намерены взять на себя ведущую роль в диалоге с Москвой, действуя в тесной координации с американскими партнерами, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Корнелиус рассказал о планах европейских стран взять на себя инициативу в переговорном процессе. Заявление прозвучало на правительственном брифинге в Берлине, подводящем итоги встречи лидеров Британии, Германии и Франции, состоявшейся в Лондоне, передает РИА «Новости».

    «Мы берем на себя и продолжаем процесс переговоров, который в значительной степени вели США, и мы делаем это в тесном согласовании с США», – подчеркнул Корнелиус. Он добавил, что диалог в Европе возобновляется с новой силой.

    По словам представителя немецкого правительства, для начала возможных контактов с Россией Европе необходимо подтвердить готовность к диалогу и выработать условия его проведения. Корнелиус отметил, что сейчас идет фаза переориентации и подготовки. Вопрос организации переговоров планируется обсудить на предстоящей встрече «Группы семи» и заседании Европейского совета на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии приступило к интенсивной подготовке к переговорам с Россией.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил намерение европейских стран участвовать в дипломатическом процессе.

    Лидеры Британии, Франции и Германии провели в Лондоне встречу для обсуждения возможных контактов с Москвой.

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    8 июня 2026, 14:52 • Новости дня
    Власти Эстонии задержали россиянку по требованию США об экстрадиции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Таллине задержали предпринимательницу с российским и финским гражданством, которую американские власти подозревают в незаконном экспорте электроники, сообщает эстонская пресса.

    Гражданку России и Финляндии Елену Виртанен задержали эстонские правоохранительные органы по запросу Соединенных Штатов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эстонские СМИ.

    Американская сторона подозревает женщину в запрещенном ввозе электроники на территорию России и требует ее экстрадиции.

    Задержание произошло в конце апреля, когда женщина возвращалась в Финляндию через Таллин после ухода за пожилым родственником в России.

    По данным американских властей, Виртанен и ее молодой человек Василий Сысоев якобы могли быть причастны к поставкам техники через третьи страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае МИД России предупредил граждан о риске экстрадиции в США из третьих стран. В декабре прошлого года Эстония передала американским властям русскоязычного мужчину из-за обвинений в поставках подсанкционных технологий.

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    8 июня 2026, 23:03 • Новости дня
    Зеленский провел переговоры с Уикоффом и Кушнером

    Зеленский провел переговоры с Уикоффом и Кушнером

    Tекст: Катерина Туманова

    О переговорах главы киевского режима Владимира Зеленского с представителями американского президента Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

    «Президент Украины Владимир Зеленский  в понедельник провел телефонный разговор с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, по данным информированного источника», – написал Равид в соцсети Х.

    Через некоторое время он сделал репост записи Зеленского о том, что в аэропорту Кишинева он провел «очень позитивный разговор», за что выразил благодарность американским коллегам, готовым активно работать в ближайшие недели, чтобы «возобновить дипломатию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине заметили отказ Зеленского летать над Польшей после скандала с УПА. Дмитриев 4 июня сообщал о переговорах с Уиткоффом и Кушнером. В конце мая Песков сообщал о готовности принять американских переговорщиков.


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    8 июня 2026, 14:10 • Новости дня
    Путин поручил ОСК не допустить остановки работы над новыми ледоколами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил Объединенной судостроительной корпорации предпринять все необходимые меры для бесперебойного создания ледоколов «Ленинград» и «Сталинград».

    «Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам, о которых вы сказали, – это «Ленинград» и «Сталинград», – обратился российский лидер к генеральному директору ОСК Андрею Пучкову в ходе рабочей встречи, сообщается на сайте Кремля.

    Президент подчеркнул, что корпорация является ведущим объединением в отечественном судостроении, объединяя верфи, научные центры и приборную базу.

    Путин напомнил, что за последние два года правительство выделило корпорации свыше 80 млрд рублей поддержки. В свою очередь Пучков доложил о рекордных показателях: в 2025 году заказчикам передали порядка 50 кораблей, а всего за последнее время сдано около 110 судов. Военно-морской флот пополнился четырьмя подводными лодками и первым боевым ледоколом «Иван Папанин».

    Глава корпорации также сообщил, что в 2025 году ОСК впервые за долгое время вышла на положительный финансовый результат. Выручка предприятия за три года увеличилась на 30%, достигнув 525 млрд рублей. Кроме того, в текущем году начнется масштабная модернизация «Северной верфи», которая приобретет совершенно новые качества.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу главы государства с руководителем Объединенной судостроительной корпорации.

    Неделей ранее Путин поручил профинансировать строительство новых ледоколов.

    В ноябре прошлого года российский лидер разрешил начать возведение атомного судна «Сталинград».

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    8 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Песков: Ряд важнейших новостей прозвучал от Путина на ПМЭФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин озвучил ряд значимых инициатив в ходе недавнего Петербургского международного экономического форума, привлекшего огромное внимание предпринимательского сообщества, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Российский лидер сделал множество важных заявлений в рамках деловой программы, передает РИА «Новости». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул высокую значимость состоявшегося мероприятия.

    «Вы знаете, напряженные были и четверг, и пятница на прошлой неделе у президента – Петербургский международный экономический форум. Много новостей, важнейших новостей от президента», – сказал пресс-секретарь.

    Он также добавил, что предприниматели проявили к событию неподдельный интерес. Масштабное экономическое мероприятие проходило с 3 по 6 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков назвал экономику главной темой выступления президента на форуме.

    Западные предприниматели проявили огромный интерес к заявлениям российского лидера.

    Владимир Путин на пленарной сессии отметил формирование более справедливого мироустройства на фоне глобального экономического роста.


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    9 июня 2026, 00:25 • Новости дня
    Трамп предостерег Нетаньяху от обострения отношений с Ираном

    Трамп призвал Нетаньяху не обострять отношения с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил израильскому телеканалу Channel 12, что предостерег премьер-министра Биньямина Нетаньяху от эскалации отношений с Ираном и доведения ее до полномасштабной войны.

    «Я сказал Биби: тебе лучше быть осторожнее в своих действиях, потому что очень скоро ты можешь остаться в одиночестве против Ирана», – приводит Jerusalem Post слова Трампа.

    В воскресенье Трамп попросил Нетаньяху воздержаться от ударов по Ирану в ответ на недавний ракетный удар Ирана по Израилю. Этот разговор закончился без четкого соглашения, и Нетаньяху не сообщил Трампу о своем окончательном решении по этому вопросу.

    Позже Нетаньяху проконсультировался с руководителями оборонного ведомства, а затем сообщил госсекретарю США Марко Рубио о своем решении атаковать Иран. Трамп заявил Channel 12 о том,  что «израильтяне предоставили нам обновленную информацию на очень позднем этапе. Они уже были на пути в Иран».

    «Мне удалось уменьшить масштабы атаки», – заявил президент США.

    Трамп также заявил телеканалу, что пять стран региона, которые участвуют в посреднических усилиях между США и Ираном, попросили его оказать давление на Нетаньяху, чтобы тот прекратил нападения и продвинулся к заключению мирного соглашения.

    «Сегодня утром к нам подошли иранцы и заявили, что больше не будут совершать нападения на Израиль. Они попросили нас сказать Израилю, чтобы он прекратил нападения. Я позвонил Биби и заставил его остановиться», – сказал глава Белого дома.

    При этом Нетаньяху заявляет, что не позволит Ирану и «Хезболле» установить «новую парадигму безопасности для Израиля». Он снова повторил, что Израиль имеет право на самооборону и будет использовать это право в той мере, в какой это необходимо, и поблагодарил Трампа за участие и поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции ударил  баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат Давид. Трамп призвал Иран и Израиль немедленно прекратить удары. Израиль прекратил удары по Ирану по просьбе США.

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    8 июня 2026, 13:55 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой ОСК Пучковым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен встретиться с руководителем Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андреем Пучковым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Пучков будет у президента с докладом, пояснил Песков, передает РИА «Новости».

    По его словам, ОСК при поддержке ВТБ осуществляет важнейшее направление деятельности.

    Российское руководство выделяет много средств для корпорации, о первых результатах работы должен доложить гендиректор ОСК президенту, пояснил представитель Кремля.

    Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал модернизацию завода ОСК «Северная верфь».

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    9 июня 2026, 04:35 • Новости дня
    Вэнс высказался о роли Израиля в готовности США заключить сделку с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон продолжит добиваться долгосрочного соглашения с Тегераном, несмотря на возможное недовольство израильской стороны этим решением, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Президент считает, и я думаю, что он прав, что мы можем добиться долгосрочного урегулирования по ядерной сделке с Ираном. Так вот, Израилю это может нравиться или не нравиться, но мы считаем, что это в интересах США», – приводит РИА «Новости» слова вице-президента США Джей Ди Вэнса в эфире телеканала Fox News.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обсудил по телефону новую эскалацию конфликта с американским президентом Дональдом Трампом. Он отметил, что обе конфликтующие стороны стремятся к немедленному прекращению огня, однако достижению договоренностей мешают невежество или глупость.

    Масштабные удары по иранской территории начались 28 февраля, жертвами конфликта стали более 3 тыс. человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о перемирии. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, и США установили блокаду портов Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предостерег Нетаньяху от обострения отношений с Ираном. Американский лидер призвал Иран и Израиль немедленно прекратить удары. Израиль прекратил удары по Ирану по просьбе США.

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    9 июня 2026, 13:30 • Новости дня
    Песков заявил о паузе в посредничестве США по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговорный процесс на украинском направлении временно приостановлен, однако американские дипломаты продолжают поддерживать рабочие каналы связи с Москвой и Киевом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Российские власти подтверждают работу диалоговых каналов с американской стороной, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал текущую ситуацию в дипломатических отношениях двух стран.

    «Сейчас, как вы правильно отметили, посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. Вместе с тем, американские переговорщики продолжают контакты. Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами», – сказал Песков.

    Ранее журналист издания Axios сообщил о телефонном разговоре Владимира Зеленского со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

    Отвечая на вопрос о передаче содержания этой беседы, представитель Кремля уточнил, что рабочие линии связи между государствами продолжают функционировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продолжении взаимодействия Москвы и Вашингтона в рабочем режиме.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о желании американского спецпосланника Стива Уиткоффа посетить Россию.

    Российская сторона поддерживает постоянные контакты с представителями США по дипломатическим каналам.

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    9 июня 2026, 13:28 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Минобрнауки Фальковым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести встречу с министром науки и образования Валерием Фальковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Идут рабочие встречи, одна из них будет с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым», – указал Песков, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что в ходе встречи пойдет речь о самых разных аспектах развития науки и образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня Фальков объявил о введении четырех обязательных дисциплин для студентов. В феврале премьер-министр Михаил Мишустин потребовал ускорить переход на новую модель высшего образования.

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    9 июня 2026, 13:33 • Новости дня
    Кремль спросили о переговорах Зеленского с Уиткоффом и Кушнером

    Песков: США не доводили до России детали разговора Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

    Tекст: Вера Басилая

    Американская сторона пока не ознакомила Москву с содержанием беседы спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Вашингтон еще не доводил до российской стороны подробности состоявшегося разговора спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    Беседа, со слов журналиста Axios Барака Равида, состоялась в понедельник, 8 июня.

    Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что контакт произошел совсем недавно. «Он же только что был, пока не доводили», – пояснил представитель Кремля.

    Позднее Песков уточнил, что американские переговорщики оперативно проинформируют Москву о содержании диалога, если в нем прозвучали значимые предложения. По его словам, передача информации состоится быстро, если в разговоре были зафиксированы новации, требующие внимания России.

    Ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с представителями президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Кремль выразил готовность принять американских переговорщиков по Украине в Москве.



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      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

    • Застрял в лифте: что делать, куда звонить и почему нельзя выбираться самостоятельно

      Застревание в лифте – одна из самых распространенных бытовых чрезвычайных ситуаций. Остановка кабины между этажами вызывает тревогу даже у тех, кто не страдает клаустрофобией. Паниковать в такой момент не стоит: современные лифты оборудованы системами безопасности и крайне редко представляют угрозу для жизни. Рассказываем, что делать, если лифт остановился между этажами, куда звонить и каких ошибок следует избегать.

    • Как правильно мыть клубнику: 5 способов удалить пестициды, бактерии и грязь

      Ароматная, сочная клубника – настоящее украшение летнего стола. Но прежде чем насладиться ее вкусом, важно уделить внимание правильной обработке ягод. Поверхность клубники – это не просто нежная кожица, а настоящий «магнит» для различных загрязнений: от частиц почвы и пыли до остатков пестицидов и опасных микроорганизмов. Разбираемся, как правильно мыть клубнику, нужно ли это делать перед едой и какие способы действительно помогают очистить ягоды.

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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