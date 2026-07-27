День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
В Ростове-на-Дону при воздушной атаке поврежден жилой дом
В результате воздушной атаки повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе, сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.
«Для жителей пострадавшего многоквартирного дома разворачивается пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание», – сообщил он в Max-канале.
Скрябин уточнил, что в качестве временных пунктов обогрева эвакуированных жителей направлены автобусы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону 25 июля после массивной атаки дронов. Через день в городе ввели режим ЧС из-за непогоды.