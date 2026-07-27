Полиция задержала курьера мошенников за хищение миллионов на Сахалине

Сахалинская полиция задержала курьера за хищение 5,5 млн рублей у пенсионеров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подозреваемым оказался 19-летний житель Приморья, приехавший на остров по заданию кураторов, передает РИА «Новости». В Южно-Сахалинске три пенсионерки передали ему более 5,5 млн рублей.

«Восьмидесятипятилетняя женщина лишилась 3 миллионов 179 тысяч рублей, 74-летняя - 1 миллиона 260 тысяч рублей, 79-летняя - 1 миллиона 114,3 тысячи рублей», – сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Пострадавшие обратились за помощью в июле. Специалисты отдела по борьбе с ИТ-преступлениями вышли на след злоумышленника и взяли его с поличным в Холмске. Там он пытался забрать у очередной жертвы 1,6 млн рублей, обещая повышение пенсии.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела о мошенничестве, которые объединены в одно производство. Фигурант заключен под стражу, расследование продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле пожилая жительница Подмосковья передала курьерам мошенников 70 млн рублей.

Министерство внутренних дел для предотвращения подобных преступлений предложило ввести период охлаждения при выдаче наличных денег в кассах.