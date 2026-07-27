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Полиция задержала курьера мошенников за хищение миллионов на Сахалине
Сахалинская полиция задержала курьера за хищение 5,5 млн рублей у пенсионеров
Полиция задержала в Южно-Сахалинске 19-летнего жителя Приморья по подозрению в хищении у трех пенсионеров более 5,5 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.
Подозреваемым оказался 19-летний житель Приморья, приехавший на остров по заданию кураторов, передает РИА «Новости». В Южно-Сахалинске три пенсионерки передали ему более 5,5 млн рублей.
«Восьмидесятипятилетняя женщина лишилась 3 миллионов 179 тысяч рублей, 74-летняя - 1 миллиона 260 тысяч рублей, 79-летняя - 1 миллиона 114,3 тысячи рублей», – сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Пострадавшие обратились за помощью в июле. Специалисты отдела по борьбе с ИТ-преступлениями вышли на след злоумышленника и взяли его с поличным в Холмске. Там он пытался забрать у очередной жертвы 1,6 млн рублей, обещая повышение пенсии.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела о мошенничестве, которые объединены в одно производство. Фигурант заключен под стражу, расследование продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле пожилая жительница Подмосковья передала курьерам мошенников 70 млн рублей.
Министерство внутренних дел для предотвращения подобных преступлений предложило ввести период охлаждения при выдаче наличных денег в кассах.