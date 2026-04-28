Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.5 комментариев
У пенсионерки из Подмосковья мошенники выманили 70 млн рублей
Пожилая жительница Московской области лишилась 70 млн рублей после перехода по вредоносной ссылке, которую ей прислали под предлогом поверки счетчиков, сообщила представитель ГУ МВД региона Татьяна Петрова.
Злоумышленники написали жертве в мессенджере от имени соседей и попросили пройти по ссылке для проверки приборов учета, передает ТАСС.
Затем лжесотрудник Казначейства по телефону убедил россиянку задекларировать сбережения.
Обманутая женщина передала первой посыльной 5 млн рублей.
«В дальнейшем аферисты, войдя в доверие, убедили потерпевшую снять деньги с банковских счетов и аналогичным образом передать 35 млн рублей мужчине-курьеру, а через несколько дней еще 30 млн рублей другой пожилой гражданке, также выполнявшей роль посыльного. После этого пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», – сообщила Петрова.
В ходе разыскных мероприятий оперативники поймали троих подозреваемых. Задержанные заявили, что сами стали жертвами обмана. Неизвестные заставили их забирать наличность у граждан якобы для погашения фиктивных кредитов.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Мытищинский городской суд запретил фигурантам совершать определенные действия в качестве меры пресечения.
Ранее в Москве 76-летняя женщина лишилась более 6 млн рублей из-за телефонных аферистов. Другой столичный пенсионер отдал курьерам мошенников 30,7 млн рублей под предлогом замены счетчиков.