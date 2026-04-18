Московская пенсионерка лишилась 6 млн рублей после звонка лжеполицейских

Лжеследователи киберполиции выманили у московской пенсионерки более 6 млн рублей

Tекст: Мария Иванова

В Москве 76-летняя женщина стала жертвой телефонных аферистов, лишившись более 6 млн рублей, старинных монет и драгоценностей, сообщает столичная прокуратура.

Злоумышленники действовали по отработанной схеме, начав с безобидного звонка от имени соседки.

Сначала неизвестная попросила пенсионерку запомнить специальный код для предстоящего собрания жильцов. Вслед за этим в разговор вступили мнимые сотрудники киберполиции. Они заявили, что первый звонок поступил от мошенницы, и под угрозой обыска вынудили женщину признаться в наличии сбережений.

Аферисты убедили москвичку, что все средства необходимо срочно задекларировать. По их указанию она упаковала рубли и иностранную валюту, а затем передала пакет прибывшему курьеру. Таким же образом были похищены ювелирные изделия и коллекционные монеты.

Общий ущерб от действий преступников превысил 6,2 млн рублей. В настоящее время Басманная межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств циничного хищения. Правоохранители напоминают, что настоящие сотрудники органов не связываются с гражданами через мессенджеры и не требуют передавать ценности курьерам.

