Гостям ПМЭФ представили копию эксклюзивных часов Путина

Tекст: Денис Тельманов

Посетители форума в Петербурге смогли оценить модель хронометра главы государства, передает ТАСС. Модель имеет большое сходство с оригиналом, однако президентский экземпляр отличается эксклюзивными чертами.

«Часы, представленные на витрине, похожи на те, что были изготовлены специально для президента России. Оригинал, конечно, имеет уникальные черты, отражающие характер лидера, а гости форума могут приобрести похожие на них, в похожей расцветке», – сообщил представитель Петродворцового часового завода.

Рядом расположился еще один редкий экспонат – часы, стрелки которых двигаются против привычного хода, имитируя полет планет Солнечной системы. Как объяснили на заводе, создатели аксессуара стремились показать способность мастеров управлять временем. Русские часовщики мыслят нестандартно, находя креативные решения для наделения привычных вещей необычными свойствами.

Все детали уникального механизма были произведены специалистами на производстве в Петергофе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, петербургский часовой завод «Ракета» отказался создавать точную копию аксессуара президента. Весной на циферблате наручных часов главы государства журналисты заметили надпись Made in Russia. На площадке Петербургского международного экономического форума публике впервые продемонстрировали новый представительский седан Senat 900.