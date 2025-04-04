The Economist: Поколение 55+ стало «проблемным» из-за наркотиков и вечеринок

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает The Economist, в последнее время среди людей поколения старше 55 лет наблюдается значительное увеличение употребления алкоголя и наркотиков. В США использование каннабиса среди старшего поколения резко возросло, что связано с легализацией. Также увеличилось употребление кокаина в Испании и участие в фестивалях в Англии.

Сексуальная активность пожилых также привела к росту инфекций, передающихся половым путем. В Америке уровень гонореи среди людей старше 55 лет увеличился в шесть раз с 2010 года. В Англии число случаев сифилиса среди людей старше 65 лет выросло на 31% за последние четыре года.

Социальные проблемы, вызванные пожилыми людьми, растут. Они чаще становятся фигурантами арестов и обвинений в преступлениях. В США доля арестованных мужчин старше 50 лет утроилась с 1992 года. В антииммиграционных беспорядках участвуют и пожилые, что раньше было редкостью.

Финансовое благополучие не спасает многих пожилых от проблем. Уровень безработицы и банкротств среди людей старше 60 лет в США растет. Изоляция и одиночество также оказывают негативное влияние на их здоровье и социальную активность.

Пока что наибольшие проблемы, вызванные поведением пожилых, остаются без должного внимания. Сферы, регулирующие алкоголь и наркотики, более ориентированы на молодежь, что оставляет старшее поколение без должного контроля и помощи.