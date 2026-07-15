Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.0 комментариев
Мосгорсуд оставил миллиардера Трабера в СИЗО до августа
Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу миллиардера Ильи Трабера на арест по делу об убийстве депутата в Санкт-Петербурге в 2020 году.
Московский городской суд отклонил апелляцию на арест миллиардера Ильи Трабера по делу об убийстве депутата Александра Петрова, передает РИА «Новости».
Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе защиты, чтобы сохранить в тайне медицинские документы обвиняемого.
«Оставить постановление Басманного районного суда без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – огласил решение судья. Таким образом, бизнесмен останется под стражей до 17 августа.
Защита намерена обжаловать решение в кассационной инстанции, сообщил адвокат Игорь Сочиянц. Он также подчеркнул, что его клиент не признает свою вину.
Трабера задержали в Ленинградской области в середине июня. Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия. По этому же делу под стражу взяты партнер миллиардера Владимир Даниленко и двое предполагаемых исполнителей преступления, совершенного в 2020 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня правоохранители задержали Илью Трабера по подозрению в расправе над муниципальным депутатом.
Позже следователи предъявили бизнесмену официальное обвинение в убийстве Александра Петрова.
Басманный суд Москвы арестовал четырех фигурантов данного уголовного дела.