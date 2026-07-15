Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост

Биржевая стоимость газа на европейских торгах превысила 640 долларов

Tекст: Мария Иванова

Данные лондонской биржи ICE свидетельствуют об ускорении роста газовых котировок, передает РИА «Новости».

Торги ближайшими контрактами по индексу TTF открылись у отметки 639,7 доллара. К середине дня показатель увеличился до 645,7 доллара, прибавив 3,4% к расчетной цене предыдущего дня.

Удорожание энергоносителей началось 2 марта на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Своего пика в 853,7 доллара за тысячу кубометров котировки достигли 19 марта. Это произошло после того, как Катар, крупнейший производитель сжиженного природного газа, резко сократил объемы производства.

В результате средние мартовские цены подскочили почти на 60% по сравнению с февралем. В последующие месяцы динамика была нестабильной: в апреле и июне газ дешевел, а в мае его стоимость вновь росла. При этом абсолютный исторический рекорд был установлен весной 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром стоимость августовских фьючерсов увеличилась до 639 долларов за тысячу кубометров.

Двумя днями ранее котировки энергоносителей достигли отметки в 592 доллара.

В начале июня цены на европейском газовом рынке превысили 600 долларов из-за эскалации на Ближнем Востоке.