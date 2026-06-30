Биржевые цены на газ в Европе пошли на спад

Стоимость газа на европейских биржах опустилась ниже 500 долларов

Tекст: Мария Иванова

Стоимость августовских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах снизилась в начале торгов, передает РИА «Новости».

Открыв сессию на уровне 499,1 доллара, к девяти часам утра по московскому времени показатель опустился до 497,7 доллара за тысячу кубометров. Снижение составило почти 1% по отношению к расчетной цене предыдущего дня.

Весной газовые котировки демонстрировали высокую волатильность. В марте на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке средние цены подскочили почти на 60% по сравнению с февралем, перешагнув рубеж в 600 долларов впервые за год. Как отметил генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби, «повреждение двух из 14 линий производства СПГ компании в Катаре» привело к локальному максимуму в 853,7 доллара 19 марта.

Однако уже в апреле стоимость энергоносителя скорректировалась вниз на 14%, установившись в районе 540 долларов за тысячу кубометров. В прошлом месяце цены лишь кратковременно, с 15 по 20 мая, преодолевали отметку в 600 долларов. Текущие показатели значительно уступают историческим рекордам 2021-2022 годов, когда весной 2022 года цена достигала беспрецедентных 3892 долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня стоимость июльских фьючерсов TTF превысила 600 долларов за тысячу кубометров. Позже котировки на лондонской площадке ICE опустились до отметки 493 доллара.

В конце прошлой недели биржевая цена газа в Европе удержалась около 478 долларов.