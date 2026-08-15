Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
При атаке дрона на авто в посёлке Красная Яруга две женщины получили ранения
В посёлке Красная Яруга две женщины пострадали при атаке БПЛА
В посёлке Красная Яруга Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль, осколочные ранения получили две женщины, сообщил в Max-канале Оперштаб региона.
«Одна женщина получила осколочные ранения грудной клетки и руки, другая – осколочные ранения волосистой части головы и ноги. Пострадавшим оказана помощь в Краснояружской ЦРБ», – сказано в сообщении.
В оперштабе уточнили, что для продолжения лечения пострадавших переведут в городскую больницу №2 г. Белгорода.
Напомним, посол Мирошник сообщил, что в июле от атак БПЛА ВСУ погиб 201 мирный житель России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дрон ВСУ 14 августа убил велосипедиста в Белгородской области. Мужчина пострадал при ударе БПЛА ВСУ по сельхозтехнике в Белгородской области.