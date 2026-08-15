Инженер назвал способ ускорить доставку товаров в России и снизить их стоимость

В ЕР предложили синхронизировать развитие портов и железных дорог

Tекст: Алексей Нечаев

«Порты в России развиваются, однако железнодорожная инфраструктура на подходах к ним зачастую не успевает за растущими объемами перевозок. В результате так называемые «узкие места» возникают не в самих портах, а на подъездах к ним: составы вынуждены ждать, грузы задерживаются, а стоимость логистики увеличивается», – считает главный инженер АО «Крымавтодор» Виктор Олейниченко.

Поэтому, по его словам, в Народную программу «Единой России» предложено включить модернизацию и расширение железнодорожных подходов к морским портам на ключевых направлениях – Азово-Черноморском, Северо-Западном, Восточном, а также на маршруте «Север – Юг».

Развитие портовой инфраструктуры должно сопровождаться увеличением пропускной способности железнодорожной сети по доставке и вывозу грузов. По замыслу автора инициативы, это позволит увеличить провозную способность железных дорог более чем на 100 млн тонн.

Необходимость такого подхода Олейниченко связывает прежде всего с экономикой перевозок. «Почему нужны железнодорожные подходы к морским портам? Потому что морская перевозка крупных партий на большие расстояния – это самый экономичный вариант транспортировки товара. Но его еще нужно довезти до порта. Здесь помогает железнодорожный транспорт, который имеет хороший баланс цены, скорости и дальности транспортировки», – пояснил инженер.

Устранение «узких мест» на подходах к портам за счет развития железнодорожной инфраструктуры, по его словам, позволит убрать очереди, ускорить доставку и сделать поставки более стабильными для бизнеса и граждан. «Кроме того, это в конечном счете поможет снизить стоимость товаров для потребителей», – заключил Олейниченко.

Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

Отдельное внимание в Народной программе ЕР уделяется развитию железнодорожного транспорта, отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Герой России Владимир Сайбель, заместитель начальника департамента социального развития ОАО «РЖД».

Как указал собеседник, сегодня железнодорожная отрасль решает не только транспортные задачи, но и выступает важным фактором развития регионов и экономики страны, а реализация крупных инфраструктурных проектов создает новые возможности для долгосрочного развития территорий.