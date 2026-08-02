Tекст: Ольга Иванова

Совсем немногие на Украине продолжают поддерживать политику Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». Об этом рассказала бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в интервью французскому изданию Journal du Dimanche.

«Очень немногие. Те, кто его по-прежнему поддерживает, зачастую работают на правительство или получают прямую выгоду от существующей системы», – отметила она, оценивая уровень доверия к главе государства.

По словам Мендель, большинство ее знакомых уверены, что при Зеленском страна стала автократией. В качестве подтверждения авторитарного курса она указала на жесткие методы работы военных комиссариатов и принудительную мобилизацию населения. Бывшая пресс-секретарь добавила, что действия властей разрушили доверие граждан к государству, лишив их мотивации участвовать в боевых действиях, что привело к взаимным обвинениям между народом и руководством страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле бывшая пресс-секретарь обвинила главу киевского режима в стремлении к авторитаризму.

Месяцем ранее она рассказала о масштабной протестной онлайн-революции граждан страны.

Весной Мендель заявила о готовности большинства украинцев к компромиссам для скорейшего завершения конфликта.