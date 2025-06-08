США выступили против открытия нового посольства Китая в Лондоне

Tекст: Антон Антонов

По словам высокопоставленного американского чиновника, Вашингтон обеспокоен тем, что Китаю может быть «предоставлен потенциальный доступ к секретным коммуникациям» одного из ближайших союзников США, передает ТАСС со ссылкой на Times.

Times отмечает, что здание, где планируется открыть китайское посольство, расположено между основными финансовыми центрами Лондона и находится рядом с тремя крупными центрами обработки данных. По данным Times, в случае открытия нового посольства у США возникнут сомнения в передаче Британии разведданных.

Речь идет об историческом здании в Лондоне, в котором раньше находился Королевский монетный двор. Китай приобрел этот объект шесть лет назад, но власти Британии до сих пор не согласовали открытие дипмиссии. В январе СМИ сообщали, что Британия может разрешить КНР открыть крупнейшее в Европе посольство с рядом условий.

Местные власти в районе Тауэр-Хамлетс в 2022 году уже отказали Китаю в строительстве нового здания китайского посольства по соображениям безопасности, а в декабре 2023 года совет района вновь единогласно проголосовал против.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британское правительство поручило службе контрразведки МИ-5 сосредоточить усилия на борьбе со шпионажем со стороны России, Китая и Ирана. Британские СМИ заявили, что агенты Китая присутствуют в научной среде, бизнесе и мире искусства.