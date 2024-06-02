МИ-5 поручили сосредоточиться на шпионах из России, Китая и Ирана

Правительство Британии поручило МИ-5 сосредоточиться на шпионах из России, Китая и Ирана

Tекст: Денис Тельманов

Как пишет The Daily Telegraph, в Лондоне обеспокоены ростом числа китайских и российских агентов, действующих в Великобритании. Также отмечается предполагаемое использование Ираном организованной преступности для давления на политических оппонентов за рубежом, передает ТАСС.

«Министры попросили спецслужбу «перенести большую часть своих усилий на угрозу шпионажа, особенно на угрозу, исходящую от таких государств, как Китай, Россия, а в последнее время также от Ирана», – рассказал изданию источник в правительстве.

По его словам, интерес России к Великобритании обусловлен активной поддержкой Лондоном Киева. «Чем активнее ты начинаешь участвовать, тем больше ты оказываешься в центре внимания», – сказал источник.



В статье также утверждается, что агенты Китая присутствуют в научной среде, бизнесе и даже в мире искусства. По словам одного из источников в разведывательной сфере, только в посольстве КНР в Великобритании действуют до 20 шпионов, а «число агентов, гражданских лиц, которые были завербованы китайскими разведслужбами, может составлять сотни тысяч».

Напомним, 8 мая британские власти выслали военного атташе России. Также было объявлено об ужесточении правил получения дипломатических виз россиянами и снятии дипломатического статуса с нескольких принадлежащих России объектов недвижимости в королевстве.