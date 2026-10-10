  • Новость часаЛегкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Забайкальском крае
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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    16 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    7 комментариев
    10 октября 2026, 04:59 • Новости дня

    Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Забайкальском крае

    Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Забайкальском крае
    @ ГУМЧС России по Забайкальскому краю/«Макс»

    Tекст: Антон Антонов

    В Сретенске легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку, пострадали два человека, сообщает ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

    По предварительной информации, при взлете воздушного судна, принадлежащего «Авиалесоохране», произошел отказ двигателя. Самолет совершил аварийную посадку в районе взлетно-посадочной полосы города Сретенска, сообщил главк в «Максе».

    На борту находились два человека – летчик и авиатехник. Они получили травмы и были госпитализированы в центральную районную больницу.

    На месте происшествия работают экстренные службы, задействовано 20 человек и семь единиц техники. Пожарные отключили аккумулятор самолета для предотвращения возгорания. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе частный самолет совершил аварийную посадку на озере Ильмень.

    В мае самолет Ан-2 с восемью пассажирами аварийно сел в лесу Якутии.

    9 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Россия становится все более привлекательной страной для иностранных студентов

    Tекст: Вера Басилая

    Число иностранных студентов в российских вузах продолжает расти, самым популярным направлением подготовки среди приезжающих в Россию оказалась медицина, которую выбирает почти четверть учащихся из-за рубежа, сообщает ВЦИОМ.

    Медицина сохраняет лидерство среди направлений подготовки иностранных студентов (23%), оставаясь абсолютным фаворитом среди студентов из Южной Азии (79%) и Ближнего Востока (42%), сообщает ВЦИОМ.

    Учащиеся из стран СНГ чаще выбирают педагогику (22%) и науки об обществе (17%). Студенты из стран Африки к югу от Сахары также проявляют высокий интерес к общественным наукам (23%) и инженерному делу (19%).

    Для большинства иностранцев (72%) поступление в российский вуз связано с первым приездом в страну. Главными барьерами на этапе адаптации становятся непривычный климат и языковой барьер (по 24%), тоска по дому (23%), а также сложности в общении с новыми людьми (19%).

    При этом доля студентов, не столкнувшихся с проблемами, выросла до 24%. Помощь в адаптации им чаще всего оказывают земляки (28%) и семья (22%), а также наставники (16%) и администрация вузов (15%).

    Большинство опрошенных (56%) получают образование исключительно на русском языке, еще 32% совмещают русский и английский. Удовлетворенность профессиональными компетенциями преподавателей выразили 87% студентов, а 80% считают атмосферу в университетах безопасной, дружелюбной - 77% и толерантной – 76%.

    Россия успешно реализует стратегию международного образования, предлагая востребованные программы и создавая безопасную и комфортную среду. Студенты успешно справляются с трудностями адаптации, в целом высоко оценивают российские вузы и сохраняют позитивный настрой на протяжении обучения.

    Исследование проведено совместно с Платформой «Неравнодушный человек».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минобрнауки назвало число иностранных студентов в вузах России.

    Летом Москва увеличила число грантов для обучения учащихся из других государств.

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    9 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Познер ответил на критику после интервью о спецоперации

    Журналист Познер ответил на критику после интервью о спецоперации

    Познер ответил на критику после интервью о спецоперации
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Телеведущий и журналист Владимир Познер ответил на критику со стороны украинских СМИ после интервью британскому изданию, в котором он выразил уверенность в победе России.

    Журналист прокомментировал реакцию на его разговор с британским медиа Radio Times, в котором он заявил о неизбежной победе России на поле боя, пишет Lenta.ru со ссылкой на НСН.

    По словам ведущего, он не ожидал столь бурной критики.

    «Я считаю, что это мнение основано на фактах. Оно не эмоциональное. Оно выражает мое отношение к происходящему, но, конечно, не ко всему, потому что тема огромная», – подчеркнул Познер.

    Он пообещал в ближайшее время опубликовать на своем личном сайте открытое письмо, чтобы расставить все точки над i и окончательно прояснить позицию.

    Интервью Познера вышло на YouTube в конце сентября и стало первым за четыре с половиной года. В ходе беседы журналист отметил активную роль НАТО в боевых действиях и заявил о причастности Запада к началу конфликта на Украине.

    В 2024 году телеведущий Владимир Познер отказался от предложений работы на западных телеканалах.

    В среду режиссер Никита Михалков назвал спецоперацию посланным свыше способом очнуться.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    9 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    Названа цель поездки основателя «Рыбаря» в Черногорию
    Названа цель поездки основателя «Рыбаря» в Черногорию
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Команда проекта «Рыбарь» заявила, что руководитель канала Михаил Звинчук и его соратники находились в Черногории легально, в том числе для съемок Цетинского монастыря, на которые был подан заранее официальный запрос.

    Руководитель проекта Михаил Звинчук и его соратники находились на территории Черногории легально и официально, сообщает «Рыбарь».

    В планах у команды была съемка Цетинского монастыря, на которую ранее был подан официальный запрос.

    На данный момент команда проекта находится в контакте с МИД России, который занимается разрешением сложившейся ситуации. В проекте подчеркнули, что никаких нарушений местного законодательства не было, и выразили надежду на скорое освобождение всех задержанных.

    Публикация постов на основном ресурсе проекта и в региональных каналах продолжается в прежнем режиме без изменений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Черногории задержали основателя проекта «Рыбарь».

    МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

    Напомним, Британия ввела рестрикции в отношении сотрудников ГРУ и аналитического центра «Рыбарь», которые якобы причастны к кибератакам в отношении Лондона.

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    9 октября 2026, 16:32 • Новости дня
    Гендиректор ЦАГИ и его заместитель оказались под следствием

    Гендиректор ЦАГИ Кирилл Сыпало попал под следствие

    Гендиректор ЦАГИ и его заместитель оказались под следствием
    @ Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) подтвердил, что генеральный директор организации Кирилл Сыпало и его заместитель Елена Боханова находятся под следствием.

    Гендиректор ЦАГИ Кирилл Сыпало и его заместитель по экономике Елена Боханова находятся под следствием. Однако институт продолжает работу в штатном режиме, ответили на запрос ТАСС в научном учреждении.

    «По информации ФАУ «ЦАГИ», должностные лица, указанные в запросе, находятся под следствием. Обязанности генерального директора возложены на первого заместителя генерального директора Медведского Александра Леонидовича», – отметили в организации.

    В институте подчеркнули, что взаимодействие со следственными органами организовано в установленном действующим законодательством порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты назвали преимущества создаваемого при участии ЦАГИ лайнера МС-21-300 над Ту-154М.

    Ранее Савеловский суд Москвы вынес приговор бывшему главе 27-го Центрального НИИ Минобороны Андрею Протасову, обвиняемому в получении взяток и превышении полномочий.

    В январе бывший глава НИИ признался в незаконном получении 7 млн рублей от коллег.

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    9 октября 2026, 11:25 • Новости дня
    В Черногории задержали основателя Telegram-канала «Рыбарь»

    Life: В Черногории задержали основателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука

    В Черногории задержали основателя Telegram-канала «Рыбарь»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В черногорском городе Рисан задержали основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука вместе с женой и тремя соратниками.

    Задержание произошло утром в городе Рисан. Среди задержанных – супруга и коллега Звинчука Валерия Звинчук, а также еще три человека, передает ТАСС.

    Местные издания связывают действия силовиков с подозрениями в «гибридной деятельности». Подробности нарушений пока не уточняются, пишет Life.

    Vijesti сообщают, что за Звинчуком и его группой, прибывшей в Черногорию для съёмок материала, несколько дней велась слежка со стороны спецслужб. Темой сюжета должна была стать предстоящая адаптация визовой политики страны к стандартам ЕС. Однако, по данным издания, власти Черногории посчитали, что целью съемок была попытка выставить евроинтеграцию угрозой для туризма, экономики и национальных интересов Черногории.

    «Рыбарь» публикует военную аналитику и материалы о международной обстановке. Количество подписчиков канала превышает 1,5 млн.

    Напомним, Британия ввела рестрикции в отношении сотрудников ГРУ и аналитического центра «Рыбарь», которые якобы причастны к кибератакам в отношении Лондона. Госдепартамент США также объявлял награду до 10 млн долларов за информацию о связанных с проектом лицах.

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    9 октября 2026, 07:12 • Новости дня
    МВД призвало удалить из смартфонов сканы паспортов и интимные фото

    МВД посоветовало россиянам не хранить в телефонах сканы документов и пароли

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министерство внутренних дел рекомендовало гражданам не держать в памяти смартфонов сканы личных документов, пароли и интимные фотографии, чтобы избежать утечки данных и шантажа со стороны мошенников.

    Сканы паспорта, водительских прав, СНИЛС, ИНН и банковских карт могут быть использованы злоумышленниками для взлома аккаунтов и социальной инженерии, передает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

    Правоохранители советуют держать такие файлы в защищенных облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией.

    Кроме того, специалисты не рекомендуют сохранять пароли в браузерах телефонов. Для этих целей лучше использовать специальные менеджеры или держать записи в офлайн-формате. В министерстве также призвали удалять сообщения о переводах и балансе счетов, поскольку они раскрывают уровень дохода пользователя.

    В устройствах также не следует оставлять номера банковских карт, PIN-коды и ответы на секретные вопросы. Особое внимание следует уделять личным фотографиям, так как попадание интимных снимков к злоумышленникам может привести к шантажу и вымогательству.

    В четверг МВД дало родителям советы по защите детей от телефонных мошенников.

    Во вторник в ведомстве раскрыли основные приемы злоумышленников против несовершеннолетних.

    В прошлом месяце в Сбербанке назвали главные слова-маркеры аферистов.

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    9 октября 2026, 12:17 • Новости дня
    Назван лауреат Нобелевской премии мира

    Обладателем Нобелевской премии мира за 2026 год стал экс-комиссар ООН Пиллэй

    Назван лауреат Нобелевской премии мира
    @ Salvatore Di Nolfi/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Нобелевскую премию мира 2026 года получит бывший верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй, сообщил Нобелевский комитет в Осло.

    Нобелевский комитет в Осло сообщил, что в этом году Нобелевскую премию мира получит бывший верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй, которую ему присудили за усилия по продвижению мира и международного права, передает РИА «Новости».

    Сумма денежного вознаграждения в этом году составляет 12 млн шведских крон, что эквивалентно примерно 1,2 млн долларов. Согласно завещанию создателя награды Альфреда Нобеля, она присуждается лицам или организациям за значительный вклад в сплочение народов, сокращение численности армий или развитие мирных инициатив, передает ТАСС.

    Победителя выбирает Норвежский нобелевский комитет, состоящий из пяти заслуженных общественных и политических деятелей, которых утверждает парламент страны.

    Самым молодым лауреатом является пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, которой на момент присуждения премии в 2014 году было 17 лет, а самым пожилым – британец Джозеф Ротблат, получивший эту награду в 1995 году в возрасте 87 лет.

    Считается, что Норвежский Нобелевский комитет независим в выборе лауреатов, однако его решения неоднократно вызывали острые споры и подозрения в ангажированности. Например, много вопросов последовало за награждением президента США Барака Обамы в 2009 году, когда Соединенные Штаты продолжали две военные операции – в Ираке и Афганистане, или присуждение премии Европейскому союзу в 2012 году в разгар экономического кризиса и обострения внутренних проблем в европейских странах.

    На прошлой неделе МКС и Международный суд ООН назывались главными фаворитами на получение премии мира.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу выразил надежду, что президент США Дональд Трамп получит Нобелевскую премию за усилия по установлению мира между Азербайджаном и Арменией.

    Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию мира присудили оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо за продвижение демократических прав.

    В январе в прессе опубликовали письмо Дональда Трампа премьер-министру Норвегии с обидой за отказ присуждать ему эту награду.

    Мария Корина Мачадо 15 января посетила Белый дом, где встретилась с Трампом и вручила ему подарок – нобелевскую медаль от Премии мира.

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    9 октября 2026, 16:37 • Новости дня
    Лукашенко пошутил над Пашиняном на Совете глав государств СНГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Совете глав государств СНГ с юмором прокомментировал место премьер-министра Армении Никола Пашиняна на церемонии фотографирования.

    Глава белорусского государства отреагировал на действия армянского коллеги во время традиционного фотографирования участников Содружества, передает ТАСС. Когда Никол Пашинян подошел к флагу своей страны, установленному рядом с белорусским, Лукашенко прокомментировал его местоположение.

    «Никуда он от нас не денется», – сказал белорусский лидер.

    Соответствующее видео с саммита распространил канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу участники саммита СНГ подписали порядка 15 документов.

    Перед заседанием Александр Лукашенко встретился с президентом Туркмении.

    В четверг премьер-министр Армении прилетел в Туркмению для участия в мероприятиях Содружества.

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    9 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

    Bild: Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

    Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным
    @ ARCHEOPIX/GRUBE/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера с президентом России Владимиром Путиным вызвала резкую реакцию у немецких политиков, пишет Bild.

    «Позор для Германии. Предательство Европы. Нанесение вреда миру. Но, к сожалению, я и не ожидала от него ничего другого», – заявила член партии «Зеленых» Катрин Геринг-Эккардт.

    Депутат Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала Шредера «самым наглым пенсионером Германии» и охарактеризовала ситуацию как «несравненный позор». В свою очередь лидер социального крыла ХДС Денис Радтке указал на противоречие между отказом Шредера выступить перед парламентской следственной комиссией и его поездкой в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    При этом в соцсетях возмутились выпадами в адрес Шредера. Пользователи раскритиковали Геринг-Эккардт, указав на встречи с политиками в Киеве, и отметили, что экс-канцлер сделал для мира в Европе больше, чем его критики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

    В среду Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В начале месяца бывший канцлер вошел в наблюдательный совет российской сети «Глобус».

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    9 октября 2026, 12:45 • Новости дня
    Премьер Черногории объяснил задержание администратора «Рыбаря»

    Премьер Черногории объяснил задержание основателя «Рыбаря» защитой интересов

    Премьер Черногории объяснил задержание администратора «Рыбаря»
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил задержание на территории страны администратора канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, объяснив операцию спецслужб «защитой интересов страны».

    Милойко Спайич подтвердил задержание на территории страны администратора Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, передает ТАСС.

    «Мы не будем разглашать сведения, которые должны оставаться в ведении служб безопасности. Тем не менее сигнал, следующий за сегодняшней успешной операцией, в ходе которой был задержан руководитель информационной сети «Рыбарь», ясен: государственные институты выполняют свою работу, Черногория защищает свои интересы», – написал Спайич в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    СМИ писали, что черногорские спецслужбы получили информацию о прибытии россиян в страну и несколько дней отслеживали их перемещения. По данным газеты, при них нашли дроны, сложную цифровую технику и электронные устройства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Черногории задержали основателя канала «Рыбарь». МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

    Журналистами была названа цель поездки Звинчука в республику.

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    9 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    США подготовили новые идеи для завершения конфликта на Украине

    Axios: США предложат в Майами новые идеи для завершения украинского конфликта

    США подготовили новые идеи для завершения конфликта на Украине
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с украинскими и европейскими чиновниками в Майами для презентации новых предложений по урегулированию конфликта на Украине.

    Встреча пройдет в пятницу. Американская сторона планирует представить инициативы, направленные на выход из тупика в украинском конфликте до наступления зимы, пишет Axios.

    Одной из идей является частичное прекращение огня для защиты энергетической инфраструктуры и обеспечения безопасности поставок зерна. Администрация Дональда Трампа рассчитывает достичь дипломатического прорыва до промежуточных выборов в Конгресс. В консультациях примут участие представители Великобритании, Франции, Германии, а также НАТО и ЕС.

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обсуждение с Вашингтоном возможности частичного перемирия. «Что касается того, что может быть реалистичным или более реалистичным, я пока не готов сказать. Я не хочу говорить что-то, а потом Россия, как всегда, сделает наоборот назло. Так что давайте подождем и посмотрим», – заявил он.

    Ожидается, что до конца октября Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могут отправиться в Москву для продолжения переговоров. В четверг они представили свои наработки американскому лидеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинская сторона назвала состав своей делегации на переговорах в Майами. В среду МИД России назвал циничными призывы Киева к перемирию в Черном море. Индия раскрыла детали собственного плана по мирному урегулированию.

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    9 октября 2026, 10:48 • Новости дня
    Дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника

    Атака БПЛА вывела из строя модули дата-центра «Яндекса» в Калуге

    Дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадала часть инфраструктуры дата-центра компании «Яндекс» в Калуге, заявили в компании в пятницу.

    Несколько модулей вычислительного комплекса в Калуге оказались полностью выведены из строя после удара беспилотника, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании «Яндекс».

    «В результате атаки БПЛА пострадала часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге. Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов «Яндекса» может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается», – заявили в пресс-службе.

    В компании отметили, что на месте происшествия находятся экстренные службы и специалисты организации. Представители «Яндекса» подчеркнули отсутствие пострадавших и добавили, что безопасность людей остается главным приоритетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу при атаке беспилотников на Калугу пострадали девять человек. В четверг пользователи в России пожаловались на сбои в работе «Яндекс Почты». Эти перебои произошли из-за пожара в дата-центре под Рязанью.

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    9 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    ЕС рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям

    Urgewald: Страны ЕС закупили свыше 12 млн тонн СПГ из России

    ЕС рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны Евросоюза за первые девять месяцев 2026 года увеличили закупки российского сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ» до рекордных 12,18 млн тонн, несмотря на проводимую Брюсселем политику отказа от энергоносителей из России, говорится в исследовании немецкой неправительственной организации Urgewald.

    Европейские порты с января по сентябрь приняли 167 партий сжиженного газа с российского арктического проекта на сумму 7,88 млрд евро. На Евросоюз пришлось 85% всех зарегистрированных поставок, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование немецкой неправительственной организации Urgewald, основанное на данных аналитической компании Kpler.

    «ЕС импортировал в этом году более 12 млн тонн СПГ с Ямала, ориентировочная стоимость которых составляет 7,88 млрд евро. Это в среднем более 44 тыс. тонн ежедневно», – заявил эксперт Urgewald по санкциям Себастьян Реттерс.

    Исследователи отметили, что ограничения на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам, вступившие в силу 25 апреля, не привели к сокращению поставок. Запрет на импорт по долгосрочным контрактам Евросоюз планирует ввести с 1 января 2027 года.

    Публикация данных совпала с предупреждением Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) о рисках для газоснабжения ЕС грядущей зимой. По их прогнозу, в случае холодной зимы и полного прекращения трубопроводных поставок из России потенциальный дефицит газа может составить 15%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ЕС предупредили о риске зимнего дефицита газа и скачка цен.

    Операторы предрекли истощение газохранилищ Евросоюза до 11% к концу зимы.

    Ранее Европа столкнулась с трудностями при закупке СПГ.

    Комментарии (20)
    9 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Политолог: Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США

    Политолог Корнилов: Зеленский рискует нарваться на месть Рубио и Трампа

    Политолог: Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский вновь включается в избирательную кампанию в США на стороне демократов, открыто критикуя администрацию Дональда Трампа. Однако эта стратегия в очередной раз обернется провалом для киевских властей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Так он объяснил резкий ответ Зеленского на слова американского госсекретаря о тупике в конфликте на Украине.

    «Ответ Владимира Зеленского на слова Марко Рубио о «стратегическом тупике» на Украине – не проявление отчаяния, а очередной политический расчет, который, вероятно, обернется новым просчетом», – считает политолог Владимир Корнилов. По его мнению, Зеленский вновь пытается вмешаться в американскую внутриполитическую борьбу, фактически делая ставку на демократов накануне выборов в Конгресс.

    «С приближением выборов в Конгресс Зеленский начал открыто критиковать Белый дом и его команду, тем самым подыгрывая нарративам Демпартии. Он снова делает ставку на эту политическую силу в надежде, что на этот раз его стратегия окажется успешной. Аналогичный подход он демонстрировал во время прошлой президентской гонки в Штатах, но тогда эта ставка не сыграла», – уточнил собеседник.

    Как полагает эксперт, и на этот раз расчет Зеленского вряд ли оправдается. «Судя по всему, в его команде не хватает профессиональных внешнеполитических экспертов – иначе ему бы объяснили два ключевых момента. Во-первых, после ноября Трамп по-прежнему останется президентом. Во-вторых, новый состав Конгресса соберется лишь в следующем году», – указал Корнилов.

    Кроме того, даже если республиканцы утратят большинство в обеих палатах, а возможности Трампа для проведения своей политики окажутся ограничены, президент США сохранит значительное влияние на ситуацию. В частности, он сможет определять объемы финансовой и военной помощи Украине. «В итоге, как это нередко бывало раньше, Зеленский, пытаясь сделать ставку на предполагаемого победителя, рискует вновь остаться в лузерах», – сыронизировал аналитик.

    Впрочем, последствия нынешнего конфликта Зеленского с американской администрацией будут зависеть от реакции самого Вашингтона. Многое определит то, как на заявления украинского лидера отреагируют американские СМИ и представители Демпартии. «Если информация дойдет до Трампа – например, если скандал получит дальнейшее развитие, – не исключено, что президент США придет в ярость и распорядится принять меры в отношении Зеленского», – рассуждает эксперт.

    Политолог считает, что Россия также может повлиять на развитие этой истории, поддерживая внимание западной аудитории к конфликту между Киевом и Вашингтоном. «Все зависит от того, как мы будем поддерживать эту информационную волну на Западе. Необходимые инструменты у нас есть», – отметил Корнилов.

    Вместе с тем эксперт допускает, что заявления Зеленского могут остаться без внимания Трампа, занятого другими проблемами. Однако для Марко Рубио эта история может иметь более долгосрочное значение. «Я допускаю, что в скором времени он отойдет от команды Трампа и начнет свою будущую президентскую кампанию. Рубио – более мстительный и злопамятный. Другой вопрос, конечно, где будет Зеленский, когда госсекретарь потенциально сможет претендовать на пост президента США?» – заключил Корнилов.

    Ранее Владимир Зеленский резко ответил на слова госсекретаря США Марко Рубио о «стратегическом тупике» в переговорах по Украине. По его мнению, тупика нет, а происходящее объясняется «нежеланием» Вашингтона помогать Киеву. «Люди, лидеры, политики сами себя загоняют в угол… понимаете, нельзя договариваться с русскими, с одной стороны, о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой стороны, говорить, что мы в каком-то дипломатическом тупике», – заявил Зеленский.

    Он также потребовал усилить антироссийские санкции и расширить военную помощь Украине. «Зашейте России рот. Не кормите их своими продажами. Просто наложите санкции на их оружие. Откройте Starlink Украине. Вы же открыли, когда Ирану отвечали. Все там работало. Израиль полностью контролировал небо над Ираном. То есть когда оно вам нужно – значит, оно работает. Для них это ничего не стоит помочь Украине. И я откровенно говорил: дайте нам, помогите нам защитить небо и доминировать в небе», – сказал Зеленский.

    Критика в адрес американской администрации прозвучала накануне встречи представителей Киева с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами. По информации Axios, стороны обсудят «новые идеи и предложения» по урегулированию конфликта на Украине.

    В состав украинской делегации войдут глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель офиса президента Кирилл Буданов (признан террористом и экстремистом) и первый замглавы ОП Сергей Кислица. К консультациям также присоединятся советники по национальной безопасности Британии, Франции и Германии, а также официальные лица из НАТО и ЕС.

    Жалобы Зеленского на заявления Рубио могут иметь серьезные последствия для Киева, считает кипрский журналист Алекс Христофору. «Лучше беги, Зеленский», – подчеркнул он.

    В Кремле, в свою очередь, согласились с оценкой Рубио относительно перспектив урегулирования украинского кризиса. «Рубио действительно прав, пока никаких предпосылок мы не видим… Но искусство дипломатов как раз и заключается в том, чтобы найти какую-то лазейку, которая позволит выйти на мирную траекторию», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    9 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Психотерапевт Кульгавчук: Быстрые удовольствия приводят к «эмоциональной тупости»
    Психотерапевт Кульгавчук: Быстрые удовольствия приводят к «эмоциональной тупости»
    @ IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Людей во всем мире подсадили на быстрые «дофаминовые» удовольствия – короткие видео, соцсети, сладкое, никотин, алкоголь. Эта эпидемия по стимуляции выработки «гормона счастья» приводит к противоположным последствиям: выгоранию, тревожности и в итоге – «эмоциональной тупости». Врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал газете ВЗГЛЯД, чем вреден для человека «быстрый» дофамин и какие удовольствия по-настоящему делают человека счастливым.

    «Я часто вижу пациентов, которые приходят с жалобами на выгорание, потерю смысла и тревогу, хотя внешне их жизнь выглядит вполне благополучной. В основе многих этих состояний лежит нарушение дофаминового баланса. Дофамин далеко не только «гормон удовольствия», как принято думать. Это нейромедиатор предвкушения и мотивации, своего рода топливо для нашего «хочу». Он выделяется в первую очередь не тогда, когда мы получаем награду, а когда мы ее ожидаем. Именно поэтому мы можем часами листать ленту, не получая реального удовольствия, ведь на самом деле мы находимся в погоне за следующей дозой», – говорит Кульгавчук.

    По словам врача, человек получает дофамин из двух принципиально разных источников. К быстрому, или фазическому, относятся еда, секс, короткие видео, лайки, азартные игры, никотин и алкоголь. Медленный, или тонический, дают чтение, спорт, завершение проекта, прогулки, живое общение и творчество. С точки зрения медицины, разница между ними колоссальная.

    «Быстрый дофамин похож на кредит под 300% годовых. Вы получаете огромную энергию сейчас, но потом наступает откат. Уровень дофамина падает ниже исходного, человек чувствует апатию, пустоту, раздражение. И чтобы вернуться в норму, ему нужна новая доза. Это называется гедонистической адаптацией. D2-рецепторы в мозге начинают «тупеть», их становится меньше, и человек перестает радоваться таким простым вещам, как вкусная еда, закат или объятия. Ему нужен все более сильный стимул», – поясняет специалист.

    Медленный дофамин эксперт сравнивает с вкладом в банк. Мгновенного взрыва он не дает, зато уровень нейромедиатора держится стабильно, а когда человек завершает проект или заканчивает главу книги, происходит выброс дофамина, который закрепляет поведение. Это здоровая, эволюционно заложенная система. Она требует усилия, ведь префронтальная кора должна «продавить» лень, однако именно она дает чувство удовлетворения и смысла.

    «Сейчас наблюдается настоящая дофаминовая эпидемия. Маркетологи и создатели контента вовсю эксплуатируют нашу физиологию. TikTok, Reels и шортсы стали идеальными машинами для быстрого дофамина. Короткий формат, яркая картинка и мгновенная смена кадра обеспечивают непрерывный фазический выброс. Мозг привыкает к быстрой смене стимулов и теряет способность удерживать фокус на одной задаче, отсюда приобретенный синдром дефицита внимания и невозможность читать длинные тексты, смотреть фильмы, вести глубокие беседы», – подчеркивает Кульгавчук.

    Кроме того, по его словам, рецепторы истощаются, и появляется «эмоциональная тупость». Человек начинает жаловаться, что ему все скучно и ничего не хочется. Однако это не депрессия в классическом смысле, а дофаминовое истощение. Часто возникает и тревожность, поскольку быстрый дофамин всегда идет рука об руку с кортизолом, гормоном стресса, и мозг постоянно находится в режиме поиска. Нередко добавляются нарушения сна, так как дофаминовая активность вечером разрушает выработку мелатонина. В результате появляются бессонница, поверхностный сон и утренняя разбитость, и порочный круг замыкается.

    «Как врач я скажу категорично, следовать этой моде означает сознательно нарушать работу своей психики. Полностью отказаться от быстрого дофамина мы не можем, ведь это часть жизни. Секс, вкусная еда, иногда лента новостей вполне нормальны. Проблема в дисбалансе. Когда быстрый дофамин становится основным источником, а медленный постепенно исчезает из жизни, мы получаем невротика с выгоранием», – заявляет врач.

    Медицинская рекомендация психотерапевта заключается в стремлении к дофаминовому гомеостазу, то есть равновесию. Потребление должно быть осознанным, поэтому короткие видео можно себе не запрещать, но стоит ограничить их 20 минутами в день вместо трех часов. Полезно и дофаминовое голодание, при котором человек на срок от 24 до 48 часов отказывается от быстрых стимулов вроде соцсетей, сладкого и игр, что помогает рецепторам восстановиться. Также важно культивировать медленный дофамин, чтобы в течение дня обязательно было хотя бы одно занятие, требующее усилия и дающее отложенный результат, например спорт, рукоделие, изучение языка или приготовление сложного блюда.

    «Сон и режим должны быть святы. Без здорового сна дофаминовая система не восстановится, и никакие дофаминовые детоксы не помогут, если вы спите по пять часов. Мода на дофамин не является модой на здоровье. Это мода на быстрое удовлетворение, которое ведет к истощению – ведь наша психика эволюционно не рассчитана на то количество стимулов, которое обрушивается на нас сегодня. Если вы чувствуете, что стали раздражительны, ничего не хотите и не можете сосредоточиться, прежде всего проверьте свой дофаминовый рацион. Скорее всего, там переизбыток быстрого и дефицит медленного», – добавляет Кульгавчук.

    Ранее стало известно о популярности в мире «дофаминовых сайтов», которые имитируют онлайн-покупки и доставку еды, позволяя пройти весь путь от выбора товара до отслеживания заказа без оплаты и получения. Данный тренд зародился в Южной Корее после создания шуточного сервиса, подсчитывающего сэкономленные пользователем деньги и калории. Специалисты предупреждают, что эффект таких уловок может быстро ослабнуть, а имитация потребления способна усилить желание совершить настоящую покупку.

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