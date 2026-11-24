Breaking Defense: ВВС США по ошибке объявили о контракте на 16,1 млрд долларов

Tекст: Денис Тельманов

Американские ВВС планируют заключить контракты на обслуживание двигателей до 2041 года, однако объявление об их подписании вышло преждевременно, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Breaking Defense.

Информация о выборе 58 компаний с общим лимитом финансирования в 16,1 млрд долларов появилась в ежедневной сводке Пентагона 20 ноября. Позже американское военное ведомство опубликовало исправление, а представитель ВВС подтвердил ошибочность публикации.

При этом военные сохраняют намерения отобрать подрядчиков для участия в конкурсах на разработку, производство, обслуживание и модернизацию двигателей.

Конкурсы начнутся после определения точных потребностей армии и получения финансирования. Фактические траты по заказам могут оказаться ниже заявленной предельной суммы.

Ранее американские военные поясняли, что подобный формат сделок позволяет привлекать к работе больше предприятий и значительно быстрее доводить новые технологии до готовности к применению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце американская компания Raytheon получила контракт на сумму до 24,4 млрд долларов на поставку ракет-перехватчиков для Военно-морских сил США.

Летом американская армия решила заключить контракт на поставку лазеров для борьбы с беспилотными аппаратами.

В марте военное ведомство договорилось с корпорацией RTX о выпуске авиационных двигателей для истребителей F-35 на 3,8 млрд долларов.