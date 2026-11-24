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Лондон ввел санкции против йеменских хуситов и четырех руководителей движения
МИД Британии: Лондон ввел санкции против хуситов и лидеров движения
Британские власти объявили о введении ограничительных мер в отношении йеменского движения «Ансар Аллах» и четырех высокопоставленных функционеров организации из-за возобновления конфликта в регионе.
Правительство Британии наложило санкции на йеменскую исламистскую группировку «Ансар Аллах», известную как хуситы, за эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и нападения на международное судоходство в Красном море и Аденском заливе, сообщается на сайте МИД Британии.
Ограничительные меры предусматривают замораживание активов организации. Кроме того, под персональные санкции, включающие запрет на въезд в страну, попали четыре представителя руководства хуситов.
В список включены глава министерства внутренних дел в правительстве хуситов Абдулкарим Амир ад-Дин Хусейн аль-Хуси и руководитель службы безопасности и разведки Абдул Хаким Хашем Али аль-Хайвани. Лондон возложил на главу МВД ответственность за пытки и жестокое обращение с задержанными.
Также ограничения введены против судьи Мохаммеда Муфлеха, обвиняемого в серьезном нарушении прав граждан на свободу и личную неприкосновенность. Четвертым фигурантом списка стал старший прокурор Сарим ад-Дин Муффадал, подозреваемый в причастности к сексуальному насилию и пыткам в отношении женщин-заключенных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье йеменское движение «Ансар Аллах» атаковало нефтеперерабатывающий завод на западе Саудовской Аравии.
В пятницу хуситы пригрозили нанести удары по порту Джидда в ответ на возможную атаку арабской коалиции на йеменскую Ходейду.
В прошлый четверг силы противовоздушной обороны аравийской коалиции отразили ракетный удар мятежников по Эр-Рияду.