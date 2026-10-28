Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.2 комментария
Пляжи Шарджи в ОАЭ закрыли из-за разлива нефти
Пляжи Шарджи в ОАЭ закрыли из-за нефтяного пятна после утечки с танкера
Власти эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах приняли решение временно закрыть городские пляжи в связи с приближением нефтяного пятна.
Мера носит предупредительный характер и вызвана утечкой нефти с морского танкера, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительственную пресс-службу. «Пляжи города Шарджи временно закрыты в качестве меры предосторожности из-за морского загрязнения», – пояснили в Sharjah Media Office.
Сейчас профильные службы эмирата предпринимают необходимые действия для защиты прибрежных территорий от загрязнения и обеспечения их безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти ОАЭ сообщили о разливе нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн. В тот же день пляж Аль-Хамрия в Шардже закрыли из-за приближающегося нефтяного пятна.
Ранее в стране уже закрывали пляжи после аналогичного происшествия.