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Путин встретился с эмиром Катара в Москве
Путин встретился с эмиром Катара Аль Тани в Москве
Президент Владимир Путин провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, прибывшим в Москву для участия в саммите глав государств и правительств стран-участниц Форума стран – экспортеров газа.
Путин поблагодарил шейха за визит и отметил, что от эффективной координации двух стран зависит стабильность на энергетическом рынке, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что Россия и Катар расширяют гуманитарные контакты, растет число туристических обменов.
Кроме того, президент указал на возросшую координацию России и Катара на международной арене с учетом значимой посреднической роли Дохи в урегулировании ситуации в Персидском заливе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание восьмого саммита ФСЭГ в Москве.
Путин заявил, что диалог государств объединения развивается без закулисных интриг и попыток манипулировать рынком.
Участники форума под председательством Владимира Путина приняли итоговую Московскую декларацию.