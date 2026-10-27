Путин встретился с эмиром Катара в Москве

Путин встретился с эмиром Катара Аль Тани в Москве

Tекст: Вера Басилая

Путин поблагодарил шейха за визит и отметил, что от эффективной координации двух стран зависит стабильность на энергетическом рынке, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что Россия и Катар расширяют гуманитарные контакты, растет число туристических обменов.

Кроме того, президент указал на возросшую координацию России и Катара на международной арене с учетом значимой посреднической роли Дохи в урегулировании ситуации в Персидском заливе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание восьмого саммита ФСЭГ в Москве.

Путин заявил, что диалог государств объединения развивается без закулисных интриг и попыток манипулировать рынком.

Участники форума под председательством Владимира Путина приняли итоговую Московскую декларацию.