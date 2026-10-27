AstraZeneca допустила начало разработки вакцин против рака

Bloomberg: AstraZeneca рассмотрит создание вакцин против рака

Tекст: Вера Басилая

«Вакцины против рака стали предметом многочисленных внутренних обсуждений. Мы считаем, что действительно можем добиться успехов в этой области, и вы услышите об этом больше в ближайшие месяцы и годы», – приводит Bloomberg слова Сорио.

Вице-президент онкологического подразделения компании Дэйв Фредриксон отметил интерес к налаживанию массового производства вакцин, не привязанных к особенностям организма конкретного пациента.

В свою очередь исполнительный вице-президент AstraZeneca Сьюзан Галбрейт выразила сомнение в возможности наладить эффективное широкомасштабное применение персональных вакцин из-за высокой стоимости и длительности производства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об успешном решении проблемы разработки вакцин для борьбы с онкологическими заболеваниями в России.

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Денис Логунов объявил о включении отечественной вакцины против рака кожи в программу обязательного медицинского страхования.