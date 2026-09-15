В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
Россияне получили доступ к отечественной вакцине от рака кожи по ОМС
Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Денис Логунов сообщил о включении отечественной вакцины против рака кожи в программу обязательного медицинского страхования.
Российская вакцина от рака кожи стала доступна гражданам страны бесплатно в рамках системы обязательного медицинского страхования, передает РИА «Новости».
«Вся эта история сейчас вписана в ОМС, то есть такую вакцину можно получить по ОМС», – заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов на марафоне «Знание. Первые» в ходе Международного фестиваля молодежи.
В апреле текущего года специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России впервые в клинической практике ввели пациенту с меланомой персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «Неоонковак».
Разработка препарата велась совместно с НИЦЭМ имени Гамалеи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин весной анонсировал бесплатное лечение отечественными онковакцинами по полису ОМС.
Летом первый привитый от меланомы россиянин продемонстрировал устойчивый иммунный ответ.
До конца текущего года персонализированный препарат введут еще 20 пациентам.