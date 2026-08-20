Путин назвал Москву примером внедрения технологий в соцсфере

Tекст: Катерина Туманова

Говоря о применении современных технологий в социальной сфере Путин подчеркнул, что здесь нужно нарастить усилия и не на бумаге, а на практике.

«Надо максимально широко, по всей территории страны использовать передовой региональный опыт. Конечно, легче всего говорить о Москве, тем не менее это наиболее яркие примеры, и не сказать нельзя», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Путин привел рентгеновские снимки, которые в столице делаются в одном центре, анализируются за секунды с помощью компьютера, исследования проводятся качественно и быстрее, чем обычно, и дорогостоящая техника не простаивает.

«Словом, это хороший пример, как можно повысить производительность труда поликлиник и больниц», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал кратно нарастить использование технологий в социальной сфере. Он также призвал использовать ИИ и роботизацию для решения проблемы дефицита кадров.