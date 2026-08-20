Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?7 комментариев
Путин назвал Москву примером внедрения технологий в соцсфере
Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам привел Москву в качестве примера успешного применения технологий в социальной сфере.
Говоря о применении современных технологий в социальной сфере Путин подчеркнул, что здесь нужно нарастить усилия и не на бумаге, а на практике.
«Надо максимально широко, по всей территории страны использовать передовой региональный опыт. Конечно, легче всего говорить о Москве, тем не менее это наиболее яркие примеры, и не сказать нельзя», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.
Путин привел рентгеновские снимки, которые в столице делаются в одном центре, анализируются за секунды с помощью компьютера, исследования проводятся качественно и быстрее, чем обычно, и дорогостоящая техника не простаивает.
«Словом, это хороший пример, как можно повысить производительность труда поликлиник и больниц», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал кратно нарастить использование технологий в социальной сфере. Он также призвал использовать ИИ и роботизацию для решения проблемы дефицита кадров.