Рогов: Отказ Украины от нейтрального статуса стал роковой ошибкой

Tекст: Дарья Григоренко

«Отказ действующего в Киеве режима от нейтрального статуса и стремление включить Украину в НАТО было роковой ошибкой и сыграло с ней плохую шутку, которая привела страну к полному упадку и тотальной разрухе», – заявил Рогов РИА «Новости».

Он напомнил, что в Декларации о государственном суверенитете Украина обязывалась быть постоянно нейтральным государством и не участвовать в военных блоках. Именно это положение было основой для признания независимости Украины в 1991 году, но теперь оно попрано властями во главе с Владимиром Зеленским, отметил Рогов.

По его мнению, нейтральный статус Украины должен быть закреплен в конституции, чтобы избежать в будущем новых провокаций со стороны русофобских сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу зампред Совбеза Дмитрий Медведев перечислил условия мирного урегулирования на Украине.

В четверг президент Владимир Путин назвал сохранение нейтрального статуса Украины целью России.