Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Рогов назвал отказ Украины от нейтрального статуса роковой ошибкой
Рогов: Отказ Украины от нейтрального статуса стал роковой ошибкой
Председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов заявил, что отказ Украины от нейтрального статуса привел страну к тотальной разрухе.
«Отказ действующего в Киеве режима от нейтрального статуса и стремление включить Украину в НАТО было роковой ошибкой и сыграло с ней плохую шутку, которая привела страну к полному упадку и тотальной разрухе», – заявил Рогов РИА «Новости».
Он напомнил, что в Декларации о государственном суверенитете Украина обязывалась быть постоянно нейтральным государством и не участвовать в военных блоках. Именно это положение было основой для признания независимости Украины в 1991 году, но теперь оно попрано властями во главе с Владимиром Зеленским, отметил Рогов.
По его мнению, нейтральный статус Украины должен быть закреплен в конституции, чтобы избежать в будущем новых провокаций со стороны русофобских сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу зампред Совбеза Дмитрий Медведев перечислил условия мирного урегулирования на Украине.
В четверг президент Владимир Путин назвал сохранение нейтрального статуса Украины целью России.