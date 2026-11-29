В МИД заявили о планах властей Украины сбежать за рубеж с украденными деньгами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Посол отметил, что украинские политики не считают себя частью государства. «Они мечтают о своей жизни где-то там далеко, в теплых, хороших странах с огромным кошельком наворованных денег», – заявил Мирошник ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что заботящиеся о будущем своего народа люди никогда не стали бы действовать подобным образом. По его мнению, руководство воспринимает Украину исключительно как ресурс для нанесения ущерба России.

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что Владимир Зеленский после завершения боевых действий уедет в Израиль. Политик предположил наличие у Зеленского израильского паспорта и напомнил об отказе этого государства выдавать своих граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о целенаправленных провокациях Киева ради поставок западных ракет.

В субботу дипломат сообщил об атаках украинских войск на 115 санитарных автомобилей.

Во вторник он объяснил отказ Украины от прямых ударов по Запорожской АЭС страхом западных стран перед радиационной угрозой.