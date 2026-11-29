На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.10 комментариев
Мирошник: Власти Украины мечтают сбежать за рубеж с наворованными деньгами
В МИД заявили о планах властей Украины сбежать за рубеж с украденными деньгами
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что нынешнее руководство Украины не стремится сохранить страну и мечтает уехать за границу с украденными средствами.
Посол отметил, что украинские политики не считают себя частью государства. «Они мечтают о своей жизни где-то там далеко, в теплых, хороших странах с огромным кошельком наворованных денег», – заявил Мирошник ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что заботящиеся о будущем своего народа люди никогда не стали бы действовать подобным образом. По его мнению, руководство воспринимает Украину исключительно как ресурс для нанесения ущерба России.
Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что Владимир Зеленский после завершения боевых действий уедет в Израиль. Политик предположил наличие у Зеленского израильского паспорта и напомнил об отказе этого государства выдавать своих граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о целенаправленных провокациях Киева ради поставок западных ракет.
В субботу дипломат сообщил об атаках украинских войск на 115 санитарных автомобилей.
Во вторник он объяснил отказ Украины от прямых ударов по Запорожской АЭС страхом западных стран перед радиационной угрозой.