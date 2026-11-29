На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.10 комментариев
Константинов назвал Украину угрозой для России даже после поражения Киева
Глава Госсовета Крыма Константинов призвал к полной нейтрализации Украины
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что в нынешнем виде Украина останется угрозой для России и будет использоваться противниками даже после ее поражения в конфликте.
«Кто-то определяет будущее Украины красивыми словами «Дикое поле», но я считаю, что это гнилое болото, совершенно неопределенное и токсичное, которое будут использовать все, кому не лень, чтобы вредить России», – сказал Константинов в беседе с ТАСС.
По его словам, без полной нейтрализации этого образования оттуда каждый раз будут пытаться нанести ущерб. Урегулирование конфликта возможно только благодаря выстраивающемуся в последнее время диалогу России и США, однако даже этот формат не отменит существования Украины как вредоносной территории, отметил политик.
Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил об отсутствии у Владимира Зеленского интереса к переговорам. Дипломат подчеркнул, что глава киевского режима может продолжать вести страну к полной и безоговорочной капитуляции, до которой осталось не так много времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о курсе Владимира Зеленского на полную капитуляцию Украины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал потенциально опасными действия властей Украины по расширению географии конфликта.
Ранее Полянский сообщил о страхе Зеленского перед перспективой установления мира.