Глава Госсовета Крыма Константинов призвал к полной нейтрализации Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Кто-то определяет будущее Украины красивыми словами «Дикое поле», но я считаю, что это гнилое болото, совершенно неопределенное и токсичное, которое будут использовать все, кому не лень, чтобы вредить России», – сказал Константинов в беседе с ТАСС.

По его словам, без полной нейтрализации этого образования оттуда каждый раз будут пытаться нанести ущерб. Урегулирование конфликта возможно только благодаря выстраивающемуся в последнее время диалогу России и США, однако даже этот формат не отменит существования Украины как вредоносной территории, отметил политик.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил об отсутствии у Владимира Зеленского интереса к переговорам. Дипломат подчеркнул, что глава киевского режима может продолжать вести страну к полной и безоговорочной капитуляции, до которой осталось не так много времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о курсе Владимира Зеленского на полную капитуляцию Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал потенциально опасными действия властей Украины по расширению географии конфликта.

Ранее Полянский сообщил о страхе Зеленского перед перспективой установления мира.