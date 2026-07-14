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Концерн Rheinmetall отправил на Украину партию новых артиллерийских снарядов
Немецкий концерн Rheinmetall начал поставки снарядов на Украину с нового завода
Ведущее оборонное предприятие Германии приступило к отгрузке десятков тысяч боеприпасов для нужд Киева с недавно открытого производственного комплекса в Нижней Саксонии.
Оружейный гигант передал первую партию боеприпасов, произведенных на мощностях в населенном пункте Унтерлюс, передает ТАСС.
«Rheinmetall впервые поставил Украине боеприпасы артиллерии из Унтерлюса. До этого поставки осуществлялись с других производственных точек Rheinmetall», – заявили представители пресс-службы концерна.
Точный объем переданной помощи не раскрывается. Известно лишь, что речь идет о нескольких десятках тысяч единиц новейшей модели RH1412 калибра 155 миллиметров. Это составляет более половины от общего заказа, а оставшуюся часть планируют отправить до конца текущего года.
Предприятие в Унтерлюсе начало работу в августе 2025 года. Ранее руководитель компании Армин Паппергер отмечал, что завод будет ежегодно выпускать от 100 до 200 тыс. снарядов специально для отправки на Украину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года немецкий концерн запланировал ежегодные поставки Киеву до 200 тыс. артиллерийских снарядов с нового завода в Унтерлюсе.
Ранее компания получила рекордный заказ на производство боеприпасов калибра 155 миллиметров в Нижней Саксонии.
Украинское руководство также поручило этому производителю строительство собственного предприятия по выпуску вооружений.