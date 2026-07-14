Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Парламент Литвы утвердил третье правительство за два года
Литовские депутаты одобрили новый состав правительства во главе с Синкявичюсом
Сейм прибалтийской республики большинством голосов утвердил программу правительства Миндаугаса Синкявичюса, представляющего уже третью правящую коалицию в стране менее чем за два года.
Депутаты национального парламента проголосовали за утверждение программы трехпартийной коалиции, передает Bloomberg.
В поддержку нового состава кабинета высказались 72 политика, 29 выступили против, а еще четыре человека воздержались от голосования.
«Мы хотим построить государство, в котором экономический рост означает процветание для каждого человека», – заявил новый премьер-министр Миндаугас Синкявичюс. Он также добавил, что социальные вложения следует рассматривать не в качестве расходов, а как качественные инвестиции в будущее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня парламент Литвы утвердил Миндаугаса Синкявичюса новым главой правительства.
Ранее лидер социал-демократов заявил о готовности сформировать трехпартийную правящую коалицию.
Будущий премьер-министр также предложил исключить из конституции страны запрет на размещение ядерного оружия.