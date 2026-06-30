Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?8 комментариев
Парламент Литвы утвердил Синкявичюса новым главой правительства
Лидер социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс стал третьим главой правительства Литвы с момента парламентских выборов осенью 2024 года.
Лидер социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс стал третьим главой правительства Литвы с момента парламентских выборов осенью 2024 года, передает РИА «Новости». Его кандидатуру поддержали 80 депутатов, против выступили 28 парламентариев, еще двое воздержались.
Назначение состоялось на фоне серьезного политического кризиса в республике. В июне текущего года правящие социал-демократы исключили партию «Заря Немана» из состава правительства, заменив ее политической силой «Во имя Литвы».
В результате перестановок свой пост покинула Инга Ругинене, которая проработала премьер-министром менее одного года. Она возглавила кабинет министров в августе 2025 года после скандала с участием предыдущего руководителя правительства Гинтаутаса Палуцкаса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер литовских социал-демократов Миндаугас Синкявичюс намеревался занять пост премьер-министра страны. Будущий глава правительства выступил за удаление из конституции запрета на размещение ядерного оружия.
Прошлый кабинет министров Литвы ушел в отставку на фоне коррупционного скандала с Гинтаутасом Палуцкасом.