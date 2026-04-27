Пентагон отстранил чиновника после слов о хищении средств США на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Пентагон отправил в административный отпуск высокопоставленного военного чиновника после публикации компрометирующей записи, передают «Вести» со ссылкой на телеканал Newsmax.

Эндрю Хагг, отвечавший за химическую и ядерную безопасность, стал фигурантом расследования, которое может завершиться уголовным преследованием.

Поводом для разбирательства послужило видео, опубликованное организацией Citizen Journalism Foundation. На кадрах, снятых скрытой камерой, Хагг откровенно беседует с журналисткой под прикрытием. Он раскрыл детали масштабных коррупционных схем, связанных с выделением американских средств Украине.

«Они крали наши деньги… Покупали себе дома и машины за несколько сотен тысяч долларов… Если они могут обогатиться и уехать жить в Дубай – это для них лучше. Да, им наплевать на людей… Когда я был там, они украли миллион долларов за один день. Это было первое, что я увидел - украли миллион баксов», – признался Хагг в ходе разговора.

Помимо ситуации на Украине, чиновник разгласил секретные сведения о других чувствительных вопросах. В их числе – управление ядерными силами США, ответственность Вашингтона за удар по школе в иранском Минабе и наличие у Америки запрещенных боевых отравляющих веществ. Представители военного ведомства подтвердили факт временного отстранения ученого до завершения дополнительного расследования.

