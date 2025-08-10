  • Новость часаВС России уничтожили склады, бронетехнику и живую силу ВСУ
    Гагарин и Терешкова приводят в ярость националистов Литвы
    Рябков сообщил о новейших системах российских вооружений помимо «Орешника»
    Рар: Европа пытается загнать мирные инициативы РФ и США в тупик
    Медведев: Боевики наркокартелей Латинской Америки воюют на Украине
    NBC News: В Белом доме обсуждают возможность пригласить Зеленского на Аляску
    СК установил командира ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область
    Европейцы призвали США не отказывать Украине в возможности вступить в НАТО
    В Ростовской области завели дело из-за повреждения могил бойцов СВО
    Российские инструкторы принудили к сдаче сотни боевиков в ЦАР
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Договор Баку и Еревана подменяет вирусный контент

    Это не ложь в чистом виде, это другая форма правды, когда реальность и ее репрезентация, «контент», меняются местами. Победителем становится не тот, кто добился урегулирования или победил физически, а тот, кто снял лучший кадр и создал самый вирусный контент.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Чему нас учит история Аляски

    Уступив Аляску США, Россия рассчитывала приобрести союзника, также заинтересованного в сдерживании аппетитов Британской империи. С учетом нынешней роли Лондона на Украине – это довольно прозрачный намек. Да и в целом перенос фокуса российско-американских отношений с запада на северо-восток серьезно меняет контекст будущих переговоров.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда пошла попса

    Оказалось, что более всего публика падка на самое примитивное. Слухи о том, что Паганини заключил контракт с дьяволом, соблазнил сестру Наполеона и убил любовницу, приводили на концерты гораздо больше людей, чем тех, кто мог оценить технику его игры.

    10 августа 2025, 14:08 • Новости дня

    Российские бойцы уничтожили опорный пункт бригады «Эдельвейс» ВСУ в ДНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Южная» уничтожили опорный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» с помощью артиллерии и FPV-дронов.

    По данным Минобороны России, огневая позиция с украинскими военными была обнаружена операторами беспилотников в ходе воздушной разведки на Константиновском направлении в районе села Свято-Покровское ДНР, передает ТАСС.

    «В ходе воздушной разведки операторами БПЛА подразделений специального назначения Южной группировки войск была вскрыта огневая позиция и личный состав противника из состава 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс». В результате точного удара артиллерии и FPV-дронов опорный пункт противника был уничтожен», – сообщили в министерстве.

    Бригада ВСУ «Эдельвейс» известна своей приверженностью нацистской идеологии. Российские военные неоднократно обнаруживали в опорных пунктах этой части символику фашистской Германии, пришитую к украинскому флагу, и вышивку герба Украины на стягах Третьего рейха.

    Ранее российские дроны уничтожили опорный пункт и технику ВСУ под Харьковом.

    В июле «Град» уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском, а в начале июня артиллеристы-десантники уничтожили опорный пункт ВСУ под Часовым Яром.

    9 августа 2025, 19:16 • Новости дня
    WSJ: ЕС и Киев разработали свой план по завершению конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства и Киев подготовили собственный вариант предложения по урегулированию конфликта на Украине к ожидаемым переговорам между российским президентом Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Европейские страны и власти в Киеве подготовили собственное предложение по урегулированию конфликта на Украине к будущим переговорам президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    В статье The Wall Street Journal отмечается, что в разработке плана участвовали правительства Британии, Германии и Франции.

    Как отмечают источники издания, главной задачей было выработать «общую красную линию» вместе с Киевом для потенциальных переговоров.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Ранее СМИ писали, что Европа испугалась возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Сообщалось, что в Британии собираются провести экстренный саммит с участием европейских, американских и украинских представителей перед переговорами Путина и Трампа по украинскому конфликту.

    Сенатор Григорий Карасин обвинил Евросоюз в попытках препятствовать урегулированию ситуации на Украине.

    Политолог Андрей Быстрицкий назвал решение Путина и Трампа встретиться на Аляске тупиковой ситуацией для Евросоюза.

    9 августа 2025, 15:36 • Новости дня
    Карасин объяснил нервозную реакцию ЕС на встречу Путина и Трампа

    Сенатор Карасин обвинил ЕС в попытках помешать урегулированию кризиса на Украине

    Карасин объяснил нервозную реакцию ЕС на встречу Путина и Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Нервозная реакция Брюсселя на предстоящий саммит лидеров России и США в августе указывает на готовность ЕС вмешиваться в процесс урегулирования кризиса на Украине, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

    Евросоюз попытается усилить конфликт на Украине и помешать урегулированию ситуации, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

    Карасин отметил, что особую нервозность в Брюсселе вызвала запланированная на 15 августа встреча лидеров России и США на Аляске. По его словам, реакция ЕС показала, «насколько глубоко Европа погрузилась в безотчетную русофобию».

    По его мнению, в ближайшие дни столкнутся различные подходы к урегулированию кризиса на Украине: одни будут направлены на поиск решения, а другие – на его усугубление.

    Карасин также подчеркнул, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте активно используют антироссийскую риторику, чтобы подчеркивать разрыв отношений с Москвой.

    Ранее в Кремле подтвердили место встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа по вопросу Украины на Аляске.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что основной темой переговоров станет долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

    Перед встречей Путина и Трампа на Аляске в Британии запланировали экстренный саммит с участием европейских, украинских и американских представителей.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о рисках провокаций и дезинформации со стороны третьих стран перед саммитом.

    Политолог отметил тупиковую ситуацию для Евросоюза после принятого решения о встрече Путина и Трампа.

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    10 августа 2025, 03:16 • Новости дня
    Страны Европы назвали ЛБС на Украине отправной точкой переговоров о территориях
    Страны Европы назвали ЛБС на Украине отправной точкой переговоров о территориях
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешнюю линию боевого соприкосновения на Украине следует считать основой для обсуждения территориальных вопросов, заявили лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии в совместной декларации.

    Текст совместной декларации лидеров Франции, Италии, Британии, Финляндии, Германии, Польши и главы Еврокомиссии опубликован после завершения встречи по Украине в резиденции главы МИД Великобритании Чивнинг-хаус под Лондоном, передает ТАСС.

    Во встрече в резиденции Чивнинг-хаус приняли участие вице-президент США Джэй Ди Вэнс, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

    В декларации подчеркивается недопустимость изменения международных границ с применением силы. «Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», – говорится в тексте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии подтвердили намерение сохранить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, в том числе в рамках «Коалиции желающих».

    Совместная декларация Еврокомиссии и ряда стран Европы содержит призыв к США вести диалог с Россией «в условиях перемирия» и «защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы».

    9 августа 2025, 19:38 • Новости дня
    СМИ: Украина рискует потерять Чехию как союзника в Европе

    Neue Zurcher Zeitung : В Чехии может победить противник поддержки Киева Бабиш

    Tекст: Вера Басилая

    Победа Андрея Бабиша на выборах в Чехии может привести к прекращению военной поддержки Киева и изменить баланс сил в Центральной Европе, сообщает газета Neue Zurcher Zeitung.

    Украина может лишиться поддержки Чехии в случае победы бывшего премьер-министра Андрея Бабиша на парламентских выборах, передает РИА «Новости».

    По данным Neue Zurcher Zeitung, Бабиш известен своей критикой предоставления помощи Киеву и выступает за скорейшее начало переговоров с Москвой.

    В публикации отмечается, что в европейских столицах выражают обеспокоенность: если Бабиш вернется к власти, это может ослабить поддержку Украины со стороны государства Центральной Европы и укрепить союз между Венгрией и Словакией.

     Ранее бывший премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что Чехия не сможет выполнить требование об увеличении оборонных расходов до 5% от ВВП.

    Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал Бабиша угрозой европейской безопасности и обвинил его в «пророссийских взглядах».

    Партия ANO, которую возглавляет Бабиш, пообещала прекратить закупки снарядов для Украины, если вернется к власти.

    10 августа 2025, 01:34 • Новости дня
    NBC News не исключил приглашения Белым домом Зеленского на Аляску

    NBC News: В Белом доме обсуждают возможность пригласить Зеленского на Аляску

    NBC News не исключил приглашения Белым домом Зеленского на Аляску
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники заявили, что в Белом доме обсуждается возможность приглашения Владимира Зеленского на Аляску, сообщает NBC News.

    «Это обсуждается», – приводит слова одного из чиновников РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    По информации телеканала, окончательного решения о визите Зеленского пока не принято. Неизвестно, будет ли украинский президент присутствовать на Аляске во время встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Источник добавил, что Трамп открыт к трехстороннему саммиту. Указывается, что «сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит с участием президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Трамп заверил, что никаких условий для переговоров с Путиным не существует, и нет требования о его предварительной встрече с Зеленским.

    10 августа 2025, 10:21 • Новости дня
    СК установил командира ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область
    СК установил командира ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область
    @ sledcom_press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следствие выявило имя украинского командира, которого подозревают в организации обстрелов Шебекинского района, что стало основанием для возбуждения уголовного дела, сообщили в СК.

    Главное военное следственное управление Следственного комитета России установило личность командира ВСУ, отдававшего приказы обстреливать Шебекинский район Белгородской области, передает ТАСС. Ведомство объявило, что уголовное дело возбуждено в отношении подполковника Виталия Нащубского, который командует 2-м механизированным батальоном 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

    «Возбуждено уголовное дело в отношении командира 2-го механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины подполковника Виталия Нащубского, подозреваемого в совершении террористического акта в Шебекинском районе Белгородской области (пп. «а» и «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ)»,– сообщили в Следственном комитете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело о теракте после взрыва на железнодорожной станции «Суджа» в Курской области. Следственный комитет завел дело после сброса украинскими боевиками взрывного устройства с дрона на людей в Курской области. Следственный комитет начал расследование после ранения журналиста агентства ТАСС украинскими военными в Курской области.

    10 августа 2025, 07:44 • Новости дня
    Европейцы призвали США не отказывать Украине в возможности вступить в НАТО

    NYT: Страны Европы призвали США сохранить для Киева возможность вступить в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские представители призвали США учесть их позицию, которая предусматривает предоставление Киеву гарантий безопасности и возможность вступить в НАТО, пишет New York Times.

    По данным New York Times, такая позиция была озвучена во время встречи европейцев с представителями киевских властей и американской администрации в Британии, передает ТАСС.

    Представители европейских стран заявили о необходимости обеспечить Украине гарантии безопасности и допустить возможность ее вступления в НАТО. В Евросоюзе подчеркнули, что даже если вступление Украины в НАТО сейчас «не представляется практичным», эта перспектива должна сохраняться.

    Европейские представители также настаивали, чтобы любые соглашения по урегулированию украинского кризиса не принимались без участия Киева и европейских стран.

    Кроме того, участники встречи требовали установления режима прекращения огня до начала переговоров по территориальным вопросам. По данным NYT, европейцы рассчитывают, что позиция будет учтена Вашингтоном на предстоящем российско-американском саммите на Аляске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в резиденции Чивнинг-хаус к югу от Лондона прошли переговоры по Украине с участием главы МИД Британии Дэвида Лэмми, вице-президента США Джэй Ди Вэнса, главы офиса Зеленского Андрея Ермака и секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.

    Лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии подтвердили намерение сохранить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, в том числе в рамках «Коалиции желающих». Совместная декларация Еврокомиссии и ряда стран Европы содержит призыв к США вести диалог с Россией «в условиях перемирия» и «защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы».

    9 августа 2025, 21:46 • Новости дня
    В США заявили о достижении прогресса на переговорах с Киевом по Украине

    Axios: США достигли прогресса на переговорах с Киевом и НАТО по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Американская администрация зафиксировала значительный прогресс в обсуждении украинского вопроса с представителями Киева и союзниками по НАТО в Британии, сообщил корреспондент американского портала Axios Барак Равид.

    Барак Равид отметил, что встречи прошли в Британии и были посвящены поиску решения конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По данным Axios, американские чиновники заявили, что многочасовые переговоры, состоявшиеся в преддверии возможной встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске, позволили достичь значительного прогресса по вопросу прекращения войны на Украине. Представитель США подчеркнул, что встречи приблизили стороны к достижению целей, поставленных президентом Трампом.

    Axios сообщает, что переговоры проводились при участии ключевых союзников по НАТО и представителей Киева, а их содержание было сосредоточено на путях достижения скорейшего урегулирования.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Ранее в Кремле подтвердили место исторической встречи Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине на Аляске.

    Представители США, Украины и ряда европейских стран планируют провести в эти выходные встречу в Британии для согласования позиции перед саммитом лидеров США и России.

    Политолог Андрей Быстрицкий заявил о заходе Евросоюза в тупик после решения Путина и Трампа встретиться на Аляске.

    10 августа 2025, 08:25 • Новости дня
    ВСУ снизили требования к колумбийским наемникам из-за потерь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ начали приглашать наемников из Колумбии даже без военного опыта, чтобы восполнить небывалые потери личного состава.

    Масштаб потерь ВСУ вынудил командование снижать требования к колумбийцам, которые нанимаются для участия в боевых действиях, передает РИА «Новости». Преподаватель юридического факультета Университета Росарио Марио Уруэнья Санчес заявил, что теперь в бригаде «Магура» опыт воинской службы для наемников не обязателен. «Требования минимальны. В бригаде «Магура» заявляют, что опыт воинской службы не обязателен, и постоянно снижают требования к кандидатам», – сообщил эксперт.

    Санчес отметил, что изначально ВСУ ценили профессиональные качества колумбийских наемников, однако после гибели и ухода опытных бойцов акцент сместился на количество. По словам эксперта, «по мере гибели профессионалов или их отъезда на другие конфликты ВСУ пришлось компенсировать их числом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные отправили колумбийских наемников на границу с Курской областью. Украинский военный рассказал о прибытии 2 тыс. колумбийских наемников в зону боевых действий. Власти Колумбии решили запретить наемничество своих граждан.

    10 августа 2025, 02:53 • Новости дня
    Sunday Times сообщила о нежелании стран Европы отправлять войска на Украину

    Sunday Times: В Европе никто не хочет отправлять войска на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские государства сосредоточат усилия на развитии оборонной промышленности Украины, участники «Коалиции желающих» не хотят отправлять войска, пишет Sunday Times.

    Чиновник высокого ранга в Минобороны Великобритании заявил Sunday Times, что «никто не хочет отправлять свои войска умирать на Украине», передает ТАСС.

    По его словам, «важно обеспечить» боеспособность ВСУ. Газета уточняет, что речь идет не только о поставках систем ПВО или беспилотников. Европейские державы обсуждают возможность развития на Украине производства дальнобойных ракет и другого вооружения, чтобы Киев не зависел от других государств в их применении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии подтвердили намерение сохранить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, в том числе в рамках «Коалиции желающих».

    10 августа 2025, 07:57 • Новости дня
    Российская ПВО за ночь уничтожила 121 дрон над 14 регионами и Азовским морем
    Российская ПВО за ночь уничтожила 121 дрон над 14 регионами и Азовским морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ночь на 10 августа российские системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников, сбив 121 БПЛА над территорией 14 регионов и акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны России.

    БПЛА самолетного типа были сбиты с 20.00 мск 9 августа до 06.10 мск 10 августа. Наибольшее число дронов было сбито над Краснодарским краем – 29 аппаратов. Над территорией Крыма сбито 15 беспилотников, над Брянской областью – 13, а над Белгородской – 12, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Также сообщается о поражении девяти летательных аппаратов над Воронежской областью, восьми – над Саратовской и еще восьми – над Ставропольским краем. В Калужской области сбито семь дронов, в Тульской – шесть, в Ростовской – пять, в Рязанской – четыре.

    Системами ПВО поражены два дрона над акваторией Азовского моря, по одному беспилотнику было уничтожено над Смоленской, Орловской и Тверской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области во дворе жилого дома упал беспилотник. В результате происшествия погиб один человек.

    9 августа 2025, 21:30 • Новости дня
    ПВО сбила 26 украинских беспилотников в семи регионах России

    Системы ПВО сбили 26 украинских беспилотников в семи регионах России

    Tекст: Вера Басилая

    ПВО уничтожила 26 беспилотников самолетного типа в семи регионах России, большая часть которых была перехвачена над Тульской и Брянской областями, сообщает Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, с 18.00 до 20.00 мск средствами ПВО были уничтожены 26 украинских беспилотников самолетного типа.

    Из них семь аппаратов сбили над территорией Тульской области и столько же – над Брянской областью. В Краснодарском крае нейтрализовали четыре дрона, еще три – над Калужской областью. По два беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря и в Орловской области, один аппарат сбили над Курской областью.

    Ранее системы ПВО уничтожили 35 самолетных беспилотников с Украины во второй половине дня.

    Силы ПВО России сбили 27 украинских беспилотников над пятью регионами страны.

    Российские средства ПВО утром уничтожили 21 украинский беспилотник.

    10 августа 2025, 12:57 • Новости дня
    ВС России уничтожили склады, бронетехнику и живую силу ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ, уничтожив склады, бронетехнику и более 300 украинских военных в нескольких регионах Украины.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвигаться в глубину обороны противника, нанося удары по силам и технике ВСУ, сообщает Telegram-канал МО. В районах населенных пунктов Искра и Александроград в Донецкой народной республике, а также Вороное, Ивановка, Новопетровское, Калиновское и Васильковка в Днепропетровской области поражены две механизированные бригады ВСУ, бригада морской пехоты и две бригады теробороны.

    По официальным данным, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, танк, два бронетранспортера и 10 автомобилей. Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

    Группировка «Днепр» атаковала формирования ВСУ в районах Запорожской и Херсонской областей, в частности, три механизированные, одну горно-штурмовую, три бригады береговой обороны и одну бригаду теробороны. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, восемь автомобилей, четыре артиллерийских орудия, пять станций РЭБ и два склада материальных средств.

    Российские войска также нанесли удары по железнодорожному узлу в Днепропетровской области, складам беспилотников большой дальности и пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 134 районах с помощью авиации, беспилотников, ракетных и артиллерийских средств.

    Системы ПВО России сбили две управляемые ракеты «Нептун», три управляемые авиабомбы, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 372 беспилотника самолетного типа. С начала спецоперации, по данным Минобороны России, уничтожено 665 самолетов, 283 вертолета, 76 185 беспилотников, 625 зенитных комплексов, 24 519 танков и бронемашин, 1584 боевые машины РСЗО, 28 360 артиллерийских орудий и 39 418 единиц специальной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Военные России также взяли под контроль село Поддубное в ДНР. Российские подразделения освободили поселок Предтечино в ДНР. Вооруженные силы России начали штурмовать ключевое укрепление ВСУ в Донбассе.

    10 августа 2025, 12:15 • Новости дня
    Рар: Европа пытается загнать мирные инициативы РФ и США в тупик

    Политолог Рар: Европа надеется принудить Украину к продолжению боевых действий

    Рар: Европа пытается загнать мирные инициативы РФ и США в тупик
    @ STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа продолжает ошибочно считать, что Россия может проиграть в конфликте с Украиной. Брюссель не намерен вступать в прямой конфликт с Москвой, однако ЕС приложит все усилия, чтобы заставить Киев отказаться от признания новых территориальных реалий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили заявление о переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Конфликт на Украине выходит из тупика: именно встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может привести к перемирию, началу конкретного переговорного процесса, к признанию новых территориальных реалий на Украине, а также к приостановке расширения НАТО на восток», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Глава Белого дома не желает геополитического поражения России в Европе. Ему необходимо экономическое сотрудничество с Москвой, а также исключение ее возможного военного союза с Пекином в будущем. Однако коллективное руководство Европы имеет совершенно противоположные мечты», – добавил он.

    «Лондон, Париж, Берлин, Рим, Мадрид, Варшава – все они стоят на позиции, что Россию нельзя поощрять приобретением новых территорий за счет Украины. Старый свет выступает за продолжение западной помощи Киеву. Поэтому ЕС косвенно призывает Трампа не идти ни на какие сделки с Москвой», – акцентирует собеседник.

    «Европейцы отчего-то думают, видимо, по странной инерции мышления, что Россия вот-вот проиграет. Соответственно, они планируют уговорить Владимира Зеленского не соглашаться на уступки в пользу РФ. При этом союз, скорее всего, откажет ВСУ в прямом вовлечении в конфликт. Столкновения с Москвой Брюссель хочет избежать», – считает эксперт.

    «В конечном счете, встреча Путина и Трампа в Аляске может столкнуться с противодействием со стороны ЕС и Киева, что может разгневать главу Белого дома. Однако европейцы пытаются всеми силами избежать подобного исхода. К сожалению, нас ожидает неделя больших неопределенностей», – заключил Рар.

    Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили совместное заявление по поводу переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. В подписанном Берлином, Парижем, Римом, Варшавой, Хельсинки и Лондоном документе отмечается, что страны Старого света якобы готовы поддержать дипломатические усилия США.

    Тем не менее, европейцы намерены продолжить оказание военной и финансовой поддержки Украине. Кроме того, государства Старого света выступают за введение новых ограничительных мер в отношении Москвы. Соответственно, ЕС также настаивает на предоставлении «прочных и надежных гарантий безопасности» для Киева.

    По мнению представителей ЕС, конструктивные переговоры якобы «могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», а нынешняя линия соприкосновения «должна стать отправной точкой переговоров». В то же время, изменение международных границ с применением силы называется «недопустимым».

    10 августа 2025, 02:22 • Новости дня
    Европа призвала Трампа вести переговоры с Россией «в условиях перемирия»

    Европейские лидеры призвали Трампа «защищать жизненные интересы Украины»

    Европа призвала Трампа вести переговоры с Россией «в условиях перемирия»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Совместная декларация Еврокомиссии и ряда стран Европы содержит призыв к США вести диалог с Россией «в условиях перемирия» и «защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы».

    Совместное заявление главы Еврокомиссии и лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и Великобритании опубликовано в преддверии встречи президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Европейские лидеры настаивают, что дипломатическое решение должно учитывать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы. «Мы считаем, что эти жизненные интересы должны включать потребность в прочных и достойных доверия гарантиях безопасности Украины», – говорится в документе.

    Авторы документа полагают, что «значимые переговоры» возможны только при соблюдении перемирия или существенном снижении интенсивности боевых действий. Они также заявили, что «путь к миру на Украине не может решаться без Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа на Аляске пройдет саммит с участием президента России и президента США. Политолог Андрей Быстрицкий считает, что европейцы не желают прекращения боевых действий.

