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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для соседей России достаточно одной «красной линии»

    Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?

    8 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Протесты на Украине как важный симптом

    Протест более не табу. Критика властей не воспринимается как «игра на противника». Именно этот эффект позволял офису Зеленского заметать под ковер множество проблем.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская православная церковь безропотно идет на заклание

    Если система не сопротивляется нигде и никак – а Украинская православная церковь не сопротивляется действиям незаконных украинских властей – то ее можно уничтожать не только с помощью вооруженных бандитов, но и на законодательном уровне.

    6 комментариев
    23 июля 2025, 19:46 • Новости дня

    Российские дроны уничтожили опорный пункт и технику ВСУ под Харьковом

    Российские дроны уничтожили опорный пункт и бронеавтомобили ВСУ на Донбассе

    Tекст: Евгения Караваева

    На харьковском и донбасском направлениях российские расчеты беспилотников поразили позиции, технику и скопления личного состава Вооруженных сил Украины.

    На Харьковском направлении расчеты FPV-дронов 44-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили взводный опорный пункт и скопления живой силы противника, сообщает Минобороны России в Telegram. Операторы БПЛА группировки «Восток» успешно сбили вражеские беспилотники над Донецкой народной республикой.

    За неделю дроны-перехватчики ивановских десантников ликвидировали более 60 разведывательных БПЛА противника в небе над Часовым Яром. Операторы FPV-дронов «Южной» группировки точными ударами поразили два украинских бронеавтомобиля «Козак» в районе Иванполья. Дроноводы 3-й общевойсковой армии этой же группировки уничтожили квадроцикл противника в районе Константиновки.

    Кроме того, расчеты ударных FPV-дронов группировки «Центр» сорвали подвоз личного состава и боеприпасов на Красноармейском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, операторы центра «Рубикон» уничтожили семь украинских дронов «Баба Яга». Также ВС России поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины.

    23 июля 2025, 10:03 • Новости дня
    Уничтожена группа боевиков РДК с предателем Павловым
    Уничтожена группа боевиков РДК с предателем Павловым
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории Харьковской области была ликвидирована группа боевиков РДК («Русский добровольческий корпус», запрещенная в России террористическая организация), в составе которой находился предатель Михаил Павлов с позывным «Перс».

    Группа боевиков из подразделения «Русского добровольческого корпуса» была уничтожена в районе Купянска в Харьковской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщили источники в российских силовых структурах. В числе ликвидированных оказался Михаил Павлов, известный под позывным «Перс».

    Павлов, уроженец Иваново, ранее отбывал наказание по ст. 228 УК РФ, а в 2023 году отправился добровольцем в зону спецоперации.

    Во время боевых действий он добровольно сдался в плен украинским военным и присоединился к РДК, который действует под контролем Главного управления разведки Минобороны Украины. Павлов активно давал интервью иностранным и украинским СМИ, его использовали для пропаганды и вербовки новых участников в РДК.

    Сообщается, что он участвовал в боях на Сватовском направлении, а также в вылазке в село Козинка в Белгородской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участника РДК заочно осудили на пожизненный срок за убийство российских военных. В Петербурге арестовали мужчину, который планировал вступить в РДК. Жителя Крыма осудили за намерение присоединиться к РДК.

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    23 июля 2025, 11:17 • Новости дня
    Сырский попросил Трампа перенести боевые действия на территорию России
    Сырский попросил Трампа перенести боевые действия на территорию России
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что новые поставки дальнобойных ракет и разрешение США использовать их по российской территории помогут перенести «войну» на территорию России, сообщает The Washington Post.

    Генерал Александр Сырский заявил, что Украина нуждается в увеличении поставок систем ПВО и ракет дальнего радиуса действия, передает The Washington Post.

    По его словам, современные средства ПВО и ракеты позволят сдержать российские удары по городам и инфраструктуре. Сырский подчеркнул, что поставки американских ATACMS и немецких Taurus без ограничений на их применение дадут возможность бить по военным объектам России и замедлить производство ракет и дронов.

    «Они атакуют практически все – аэродромы, населенные пункты, инфраструктурные объекты. Поэтому нам нужны баллистические ракеты, чтобы дать достойный отпор противнику», – заявил Сырский.

    Он выразил надежду, что благодаря позиции Трампа процесс поставок будет проще и быстрее по сравнению с периодом администрации Байдена. Также он отметил нехватку 155-мм снарядов и бронетехники, необходимых для фронта.

    Ранее Трамп одобрил план, по которому страны Европы смогут закупать американское вооружение для передачи Украине. Это решение стало поворотным моментом, поскольку администрация Байдена ранее запрещала удары по территории России из опасений эскалации. Президент США также угрожал России ужесточением санкций, если не будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий в течение 50 дней.

    Сырский напомнил, что возможность применять дальнобойные ракеты по военным целям на территории России якобы позволила изменить ситуацию в Харьковской области весной прошлого года. Он также рассказал о «рейде ВСУ» в Курскую область России, который, по его словам, стал важным «фактором сдерживания» дальнейшего наступления российских войск. В результате этой операции, как заявил Сырский, якобы были выведены из строя не менее 80 тыс. российских военных, а потери ВСУ были меньше.

    Сейчас Украина продолжает испытывать нехватку ресурсов и людей для сдерживания наступления России. Сырский отметил, что новая программа мобилизации молодежи работает слабо, а мотивация потенциальных новобранцев зависит в первую очередь от предлагаемых выплат.

    Ранее Сырский выступил с требованием вернуть утраченные позиции на территории Курской и Белгородской областей России.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России для разрушения логистики Вооруженных сил России.

    Дональд Трамп подчеркнул, что Зеленский не должен наносить удары по Москве.

    МИД России пообещал решительный ответ в случае использования дальнобойных ракет Taurus на Украине.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    23 июля 2025, 13:02 • Новости дня
    Кремль подтвердил переговоры с Украиной в Стамбуле в среду
    Кремль подтвердил переговоры с Украиной в Стамбуле в среду
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Стамбуле в среду состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, основным вопросом которых станет обсуждение проектов меморандумов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что российская делегация отправилась в Стамбул для участия в третьем раунде прямых переговоров с Украиной, передает ТАСС.

    По его словам, встреча запланирована на вечер в среду, стороны намерены обсудить основные вопросы, связанные с проектами меморандумов, которыми обменялись во время второго раунда переговоров.

    Песков уточнил, что работа над согласованием меморандумов фактически является подготовкой к возможной встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, на которой настаивает украинская сторона.

    Он добавил, что назначение саммита без предварительного согласования меморандумов Москва считает нецелесообразным, так как в этом случае лидерам государств пришлось бы выполнять «черновую, очень сложную и емкую работу».

    Источник сообщал, что российская делегация отправилась в Турцию для проведения нового раунда переговоров с украинскими представителями.

    Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле планируются вечером в среду.

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    23 июля 2025, 09:58 • Новости дня
    Живущий в России брат Сырского отказался от денег главкома ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Брат главнокомандующего украинской армией Александра Сырского Олег Сырский сообщил, что из-за брата семью в России называют врагами, а сам он потерял работу и лишился средств.

    Олег Сырский заявил ИА «Регнум», что отказался от предлагаемых родственником денег на лечение родителей.

    «Мне плевать на деньги, отцу плохо, мать глохнет. Я готов отказаться от брата прилюдно, лишь бы нас не называли врагами. Я потерял работу из-за него», – сказал он.

    По словам мужчины, он трудился в охране на заводе автозапчастей и был вынужден брать дополнительные смены, чтобы обеспечить лечение отца. Однако после увольнения денег не осталось даже на оплату квартиры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отец главнокомандующего украинскими вооруженными силами Александра Сырского Станислав Сырский находится на лечении в одной из московских клиник. Станислав Сырский борется с заболеванием головного мозга с апреля. Ему исполнилось 86 лет.

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    23 июля 2025, 13:57 • Новости дня
    Истребитель Mirage-2000 ВВС Украины утонул в болоте

    Истребитель Mirage-2000 ВВС Украины после крушения в Волынской области утонул в болоте

    Истребитель Mirage-2000 ВВС Украины утонул в болоте
    @ DBRgovua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный самолет Mirage 2000, выполнявший боевое задание на западе Украины, после критической поломки электроники упал в болото, пилот успел катапультироваться, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

    Как сообщили в ведомстве, украинский истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области и затонул в болоте, передает ТАСС.

    Государственное бюро расследований Украины сообщило, что авария произошла вечером 22 июля во время выполнения боевого задания рядом с одним из аэродромов региона. После взлета пилот сообщил о критической неисправности электроники, а самолет упал на безлюдной территории и ушел под воду в затопленной воронке.

    Пилот сумел катапультироваться и был оперативно найден поисково-спасательной группой. Его состояние оценивается как стабильное, ему оказана необходимая медицинская помощь.

    Для выяснения обстоятельств создана специальная следственная группа из опытных сотрудников центрального аппарата и территориального управления ГБР. Сейчас изымается служебная документация и другие улики, допрашиваются свидетели. Расследование ведется по статье о нарушении правил полетов, повлекшем катастрофу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский истребитель Mirage-2000 потерпел крушение в Волынской области во время вечернего полета. Пилот успел катапультироваться из самолета.

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    23 июля 2025, 12:58 • Новости дня
    Эксперт оценила перспективы массовых протестов на Украине из-за закона против НАБУ

    Политолог Шеслер: Украинцы не верят словам Зеленского о «российском следе» в НАБУ

    Эксперт оценила перспективы массовых протестов на Украине из-за закона против НАБУ
    @ Danylo Antoniuk/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Процесс от принятия закона по НАБУ и САП Радой до его утверждения Владимиром Зеленским занял менее суток. События развивались стремительно, и митинги против действий руководства Украины были организованы довольно быстро. Офис Зеленского не смог предпринять меры против протестующих, сказала газете ВЗГЛЯД Лариса Шеслер. Так она прокомментировала протесты в Киеве и ряде украинских городов.

    «На Украине о протестах в Киеве, Одессе, Львове и других городах отзываются как о буре в стакане. Предлогом к акциям стал разгром НАБУ и САП. Эти антикоррупционные службы на деле подконтрольны Западу и, в частности, Джорджу Соросу. В стране на фоне решения Владимира Зеленского ограничить полномочия структур активизировались организации, спонсируемые западными либералами. Они и вывели проплаченную молодежь на улицы», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    Собеседница напомнила, что представители «Большой семерки» и ЕС пытались оказать давление на Киев и повлиять на действия властей против НАБУ. Однако процесс от принятия законопроекта Радой до его утверждения Зеленским занял менее суток. События развивались стремительно, и митинги были организованы довольно быстро, поэтому офис Зеленского не успел предпринять меры против протестующих. 

    «На Украине продолжает действовать военное положение, которое подразумевает запрет на массовые собрания. Но это не остановило протестующих. Для их разгона офису Зеленского необходимо было привлечь силовиков, но, во-первых, власти оказались ограничены во времени, а во-вторых, скажем, Нацгвардия либо находится в зоне боевых действий, либо задействована в ТЦК. Поэтому моментально среагировать просто не получилось», – детализировала эксперт.

    Кроме того, глава Киевской городской военной администрации – свояк руководителя НАБУ, указала Шеслер. «Возможно, поэтому власти украинской столицы дали отмашку не разгонять демонстрации. Это поспособствовало массовости протеста», – добавила она. По ее мнению, митинги вряд ли обретут системный характер. «В Киеве молодые люди может еще пару раз выйдут на улицы, но этим все ограничится», – допускает политолог.

    Собеседница на этом фоне указала на заявление Зеленского, который в вечернем обращении попытался объяснить меры против антикоррупционных структур неким «российским влиянием». Этой риторике никто не верит, подчеркнула Шеслер, сославшись на сообщения в украинских пабликах и форумах. «Связь с Россией совершенно натянута, ведь сотрудники НАБУ проходили многократные проверки не просто внутри Украины, но и западными спецслужбами», – уточнила спикер.

    По ее словам, в стране сложилась некая традиция клеймить оппонентов «российскими агентами». «Но времена, когда было достаточно приклеить ярлык, чтобы безнаказанно предпринимать меры в отношении нежелательных лиц и структур, проходят. При этом в офисе Зеленского продолжают действовать по старым лекалам», – отметила Шеслер, добавив: ожидать, что обвинения против антикоррупционных структур переупакуют в «другую обертку», не стоит.

    Примечательно, что в «российский след» не верят не только украинцы, но и западные СМИ. В прессе рассуждают о возможных санкциях и ограничениях против Киева. «Это, скорее, попытка поставить Зеленского «в стойло», а не реальное намерение Запада. Пока ЕС демонстрирует нерешительность, ведь украинский актив им все еще нужен для противостояния с Россией», – отметила Шеслер.

    Схожей точки зрения придерживается Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. По его мнению, массовые акции в украинских городах против законопроекта № 12414 о лишении независимости НАБУ и САП являются интересными, потому что фиксируют важные изменения во внутриукраинской повестке.

    Первое – эрозия мобилизации. «Протест более не табу. Критика властей не воспринимается как «игра на противника». Именно этот эффект позволял офису Зеленского заметать под ковер множество проблем. Неслучайно в последнее время в Киеве начали проходить акции протеста ветеранов и родственников военных. Давление в украинском котле росло несколько лет и теперь начинает прорываться. Если пар не выпустить, может рвануть в отдельных сферах», – написал политолог в своем Telegram-канале.

    Второе изменение – это внутриэлитная фронда. По прогнозам эксперта, протестные акции будут приводить к усугублению внутриэлитных расколов. «Примечательно, что Виталий Кличко уже отметился на акции в Киеве. Оппоненты Зеленского обязательно будут пытаться играть на общественном недовольстве. А учитывая общую усталость обычных граждан от конфликта, игра на противоречиях становится благодатной почвой для зарабатывания политического капитала», – уточнил Чеснаков.

    Третий вывод из происходящего – страшилки не работают. «Маркировка критиков власти «агентами Кремля» работала в первые годы конфликта. За счет этого приема офис серьезно зачистил политическую поляну. Но у любого инструмента есть ресурс, и пределы данного приема уже видны. Тенденция будет усиливаться. Скоро подобные уловки будут восприниматься с раздражением», – считает эксперт.

    Наконец – поколенческий сдвиг. «Судя по кадрам с митингов, протестуют совсем молодые ребята. Отчасти это связано со зверствами ТЦК, сотрудники которых винтили граждан даже в храмах во время Пасхи. Однако также значимым фактором является и то, что действующая власть украла у молодежи всякие надежды на будущее, и, подрастая, эта самая молодежь начинает задавать вопросы», – пояснил аналитик.

    «Все это, конечно, не значит, что мы наблюдаем «опрокидывающий протест». У украинского режима широкий арсенал репрессивных методов. Однако симптомы деструктивных процессов очевидны», – заключил Чеснаков.

    Во вторник в Киеве и ряде украинских городов прошли протесты против решения Владимира Зеленского о сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)

    По информации издания «Страна», в соцсетях многие активисты и волонтеры писали, что Зеленский «предал Украину и идеалы Майдана». Они заявляли о «возвращении к временам Виктора Януковича» и чуть ли не о «государственном перевороте». Митингующие скандировали «Нет коррупции во власти», «Позор», а также использовали лозунги с нецензурными выражениями.

    В Киеве к протестующим присоединился и мэр города Виталий Кличко, ранее раскритиковавший разгром НАБУ. Авторов инициативы он обвинил в том, что те «уверовали в безнаказанность своего произвола» и «тянут Украину в авторитаризм». Как сообщают украинские СМИ, в столице и еще двух крупных городах пройдут новые протесты против закона о фактическом уничтожении независимости антикоррупционных ведомств, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне Верховная рада одобрением 263 голосов приняла закон, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Зеленский в тот же день подписал документ. По его словам, на антикоррупционные структуры на Украине якобы оказывается «российское влияние» и от этого нужно избавиться.

    Решение украинских властей активно освещает западная пресса. Так, The Economist допускает, что толчком к быстрому принятию закона против НАБУ могло стать начало расследований в отношении членов ближайшего окружения Зеленского. «В условиях военного времени, когда особенно важна подотчетность власти, этот шаг выглядит как паническая атака на институты, созданные после Майдана», – говорится в материале.

    Газета The Wall Street Journal пишет, что Украина может лишиться помощи Запада из-за закона против антикоррупционных служб. Ситуация с НАБУ и САП может угрожать европейскому будущему Украины, действию безвизового режима с ЕС и даже способна спровоцировать Брюссель на введение санкций против Киева, вторит The Spectator.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленский решил взять антикоррупционные службы под свой контроль и какой может быть реакция Брюсселя и Вашингтона.

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    23 июля 2025, 14:21 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» объяснил появление логотипа Renault на деталях Iskra
    «АвтоВАЗ» объяснил появление логотипа Renault на деталях Iskra
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В пресс-службе автоконцерна сообщили, что компоненты с маркировкой Renault были заказаны до передачи предприятия российским владельцам, повторный заказ деталей признан невыгодным.

    В пресс-службе «АвтоВАЗа» объяснили, что проект Lada Iskra стартовал еще при акционерах из Renault, поэтому часть оснастки и пресс-форм для деталей заказывалась в тот период, передает РИА «Новости».

    В компании подчеркнули, что менять логотип на уже изготовленных компонентах нецелесообразно с экономической точки зрения.

    «Проект начался еще при французских акционерах и часть оснастки и пресс-форм заказывалась еще в то время. Поэтому там лого «Рено». Перезаказывать новые пресс-формы только ради другого логотипа экономически нецелесообразно. Мы подтверждаем, что в номенклатуре деталей и компонентов, используемых для сборки Iskra, более 90% – это российское производство и поставщики».

    Серийное производство Lada Iskra стартовало 19 марта в Тольятти, а продажи начались 20 июля в Москве, Петербурге и Тольятти по цене от 1,25 млн рублей.

    Ранее Renault передал свой пакет акций «АвтоВАЗа» государству, но сохранил опцион на выкуп доли в течение шести лет.

    Возможность возврата Renault обсуждается при условии соблюдения ряда требований российской стороны, в частности поставки комплектующих и инвестиций.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что западным компаниям не будут предоставляться преференции при возвращении на рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин отметил успехи «АвтоВАЗа» с 2022 года. В стране производят собственные новые модели машин и заменяют компонентную базу, несмотря на действующие ограничения.

    Эксперты указывают, что новая Lada Iskra рассчитана на среднего россиянина и доступна по цене до полутора миллионов рублей. Продажи Lada Iskra, которая представлена в трех вариантах кузова по цене от 1,249 млн рублей, стартуют 20 июля 2025 года в Тольятти, Москве и Петербурге.

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    23 июля 2025, 17:07 • Новости дня
    Актер Базанов заключил контракт с Минобороны и уехал на СВО
    Актер Базанов заключил контракт с Минобороны и уехал на СВО
    @ "Слово Пацана", Toomuch Production

    Tекст: Ольга Иванова

    Исполнитель роли в сериале «Слово пацана» Сергей Базанов и трое обвиняемых по делу 2011 года подписали контракты с Минобороны и поехали на спецоперацию.

    Актер Сергей Базанов, известный по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», вместе с тремя другими фигурантами дела о разбое и убийстве бизнесмена в центре Москвы в 2011 году, заключил контракт с Минобороны России и отправился на спецоперацию на Украине, передает ТАСС. По данным правоохранительных органов, все четверо сейчас выполняют боевые задачи в зоне проведения СВО.

    «Сергей Базанов, Григорий Галустов, Евгений Николаев и еще один фигурант осенью прошлого года подписали контракт с Минобороны и убыли в зону СВО, где на сегодняшний день выполняют боевые задачи», – заявил источник агентства.

    Следствие считает, что Базанов входил в состав банды, которая в 2011 году напала на предпринимателя в центре Москвы. По версии следствия, нападавшие выстрелили бизнесмену в голову и похитили сумку с 900 тыс. долларов.

    В Следственном комитете Москвы отмечают, что причастность Базанова и еще одного обвиняемого к преступлению подтвердили показания свидетелей, опознания, очные ставки и судебные экспертизы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Сергей Базанов признал свою вину в совершении разбоя. Он отверг обвинение в убийстве, совершенном организованной группой. Базанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

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    23 июля 2025, 13:37 • Новости дня
    Песков заявил о масштабных хищениях западных денег на Украине

    Песков сообщил о разворовывании на Украине значительной части западной помощи

    Песков заявил о масштабных хищениях западных денег на Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Значительная часть денег от США и Европы, предоставленных Украине, можно сказать с большой уверенностью, была разворована, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что «если говорить простым и емким русским языком», значительная часть средств, которые США и Европа выделяли на Украину, была разворована, передает ТАСС.

    Песков отметил, что на Украине много коррупции.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть сомнения относительно того, что Киев потратил все выделенные США средства на оружие.

    Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что проблему коррупции в украинском обществе часто преувеличивают.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад проиграл войну с коррупцией на Украине после того, как Владимир Зеленский подчинил основные антикоррупционные ведомства своему офису.

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    23 июля 2025, 10:57 • Новости дня
    NYT: Протестующие в Киеве пригрозили Зеленскому новым майданом
    NYT: Протестующие в Киеве пригрозили Зеленскому новым майданом
    @ Patryk Jaracz/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Участники массовых акций в Киеве против закона о лишении независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) увидели сходство происходящего с протестами на майдане, которые привели к смене власти на Украине, сообщает The New York Times.

    Тысячи человек вышли на улицы Киева во вторник вечером, чтобы выразить недовольство действиями правительства Владимира Зеленского по ослаблению антикоррупционных институтов, сообщает The New York Times.

    Акция стала первой крупной антиправительственной демонстрацией за три с лишним года войны с Россией. Протестующие – как гражданские, так и военные – собрались у офиса президента, требуя отменить новый закон, который лишает независимости два ключевых антикоррупционных агентства и расширяет полномочия генпрокурора, назначаемого президентом.

    «Мой муж в окопах, и не за это они там воюют», – заявила Катерина Амелина, одна из участниц акции. Вечером того же дня сайт парламента обновил статус законопроекта, указав, что Зеленский подписал его.

    За день до этого спецслужбы Украины провели обыски в антикоррупционных органах, объяснив это подозрениями в их проникновении российской разведкой.

    Многие участники митинга отмечали сходство происходящего с событиями десятилетней давности, когда протесты на майдане привели к смене власти. «Это очень грустный момент, потому что для меня, это возвращение к тем же дискуссиям», – сказал бывший депутат парламента Мустафа Найем. Аналитики считают новый закон частью масштабного наступления на независимые СМИ, критиков власти и организации общественного контроля.

    Акция в Киеве проходила мирно, без большого присутствия полиции, при этом аналогичные протесты прошли и во Львове. Участники выражали обеспокоенность тем, что правительство возвращается к прежним авторитарным практикам, а их жертвы на фронте теряют смысл.

    На ваш взгляд
    Каковы перспективы протестов на Украине?




    Результаты

    «Мы сражаемся за прозрачное государство, и это решение подрывает мотивацию солдат, борющихся за европейскую Украину», – отметил ветеран войны Александр Терен.

    Ранее Владимир Зеленский подписал закон о подчинении Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры генеральному прокурору.

    Издание Economist назвало принятие этого закона паническим шагом.

    В Киеве вспыхнули массовые протесты против потери независимости НАБУ и САП.

    Эксперт указала на бессилие Европы помешать Зеленскому захватить НАБУ.

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    23 июля 2025, 16:28 • Новости дня
    Назван срок получения Украиной первой установки Patriot по соглашению с Трампом

    Spiegel: Украина получит первую установку Patriot только весной 2026 года

    Назван срок получения Украиной первой установки Patriot по соглашению с Трампом
    @ Norbert Fellechner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставка американской системы ПВО Patriot на Украину откладывается минимум до весны 2026 года, пишет Spiegel.

    По информации Spiegel, первая батарея будет доступна Киеву примерно через восемь месяцев, то есть не раньше весны 2026 года, передает «Газета.Ru». Затем Германия получит систему, которая ранее предназначалась для отправки в Швейцарию.

    Журнал отмечает, что доставка остальных комплексов Patriot может занять еще больше времени.

    Ранее Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия примет участие в ускоренной поставке на Украину пяти зенитных ракетных комплексов Patriot по договоренности с США.

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    23 июля 2025, 12:39 • Новости дня
    Участнику СВО из Казахстана вручили российский паспорт

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Торжественное вручение российского паспорта прошло в управлении миграции МВД Северной Осетии, документ вручили уроженцу Казахстана, получившему ранение в ходе СВО, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Паспорт гражданина России вручили 24-летнему уроженцу Казахстана, который проявил мужество и отвагу, участвуя в специальной военной операции, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    Молодой человек добровольно решил служить России и заключил контракт с Министерством обороны. В ходе исполнения воинского долга он получил тяжелое ранение.

    Сотрудники миграционного управления региона оперативно оформили все документы для получения гражданства.

    В феврале в Томске 22-летний уроженец Алжира, участник специальной военной операции, получил российский паспорт.

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    23 июля 2025, 11:46 • Новости дня
    Источник: Делегация России вылетела в Стамбул на переговоры
    Источник: Делегация России вылетела в Стамбул на переговоры
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация отправилась в Турцию для проведения нового раунда переговоров с украинскими представителями, сообщил источник.

    О вылете российской делегации для очередных переговоров с украинской стороной сообщил источник, передает ТАСС.

    Делегация вылетела из Москвы и направилась в Стамбул, где состоится третий раунд переговоров.

    Ранее источник сообщил, что состав делегации России в Стамбуле остался неизменным.

    На территории дворца Чираган в Стамбуле начали монтаж шатров к переговорам между Россией и Украиной.

    Переговоры между делегациями двух стран могут пройти в среду вечером во дворце Чираган.

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    23 июля 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин расширил избирательные права для граждан Белоруссии в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет гражданам Белоруссии, постоянно проживающим на территории России, право участвовать в выборах органов местного самоуправления.

    Теперь белорусы смогут как голосовать, так и выдвигаться кандидатами в органы местного самоуправления в России, передает ТАСС.

    Аналогичные права получили граждане России на территории Белоруссии.

    Такие изменения стали возможны благодаря подписанному 13 марта 2025 года в Москве Протоколу о внесении изменений в Договор между Россией и Белоруссией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Документ был внесен Путиным на рассмотрение в парламент в июле этого года.

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    23 июля 2025, 10:20 • Новости дня
    Трамп: Киев вряд ли потратил на оружие все переданные США деньги

    Трамп усомнился, что Киев потратил на оружие все переданные США деньги

    Трамп: Киев вряд ли потратил на оружие все переданные США деньги
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что все 350 млрд долларов, переданные США на Украину, действительно были потрачены Киевом на вооружение.

    Трамп на встрече с республиканцами заявил, что Киев вряд ли потратил на оружие все переданные США деньги, передает РИА «Новости» .

    Он отметил, что Джо Байден выделил на помощь Украине оборудования и средств на сумму 350 млрд долларов, и добавил: «И что еще хуже – не только технику, но и наличные. Надеюсь, однажды мы все-таки узнаем подробности».

    По его словам, у него «есть ощущение, что не каждый доллар пошел по назначению».

    Трамп также подчеркнул, что теперь ответственность за финансирование вооружения Украины должны взять на себя европейские страны. По его словам, США больше не будут платить за это, финансирование с американской стороны завершено.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что между европейскими странами существуют разногласия по вопросу, кто будет закупать оружие для использования Украины против России. Он также отметил, что не все на Западе разделяют «антироссийский и милитаристский экстаз».

    Ранее в Госдепе заявили, что Дональд Трамп может принять решение по ситуации на Украине до окончания 50-дневного срока.

    Трамп предложил новую схему поддержки Киева с поставками вооружений за счет финансирования со стороны Евросоюза.

    В США предупредили, что ситуация на Украине может стать для Трампа такой же проблемой, какой стал Афганистан для Джо Байдена.

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