ВС России поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по цеху сборки беспилотников, пунктам управления БПЛА дальнего действия, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО были сбиты шесть управляемых авиабомб, снаряд американской РСЗО HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун», а также 256 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 71 978 беспилотников, 622 ЗРК, 24 305 танков и других бронемашин, 1581 боевая машина РСЗО, 27 725 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 596 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Накануне ВС нанесли удар по цехам сборки и складам хранения украинских беспилотников. Днем ранее ВС России нанесли групповой удар по военным целям на Украине.

ВС России за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине.