ВС нанесли удар по цехам сборки и складам хранения украинских беспилотников

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 143 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО были сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 259 беспилотников.

Всего с начала проведения спец операции уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 71 722 беспилотника, 622 ЗРК, 24 297 танков и других бронемашин, 1 577 боевых машин РСЗО, 27 710 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 560 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Накануне ВС России нанесли групповой удар по военным целям на Украине.

В минувшие выходные ВС России также нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

ВС России за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине.