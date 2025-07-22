А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.2 комментария
ВС нанесли удар по цехам сборки и складам хранения украинских беспилотников
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение складам хранения и цехам сборки БПЛА, а также месту подготовки пилотов беспилотников.
Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 143 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО были сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 259 беспилотников.
Всего с начала проведения спец операции уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 71 722 беспилотника, 622 ЗРК, 24 297 танков и других бронемашин, 1 577 боевых машин РСЗО, 27 710 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 560 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Накануне ВС России нанесли групповой удар по военным целям на Украине.
В минувшие выходные ВС России также нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.
ВС России за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине.