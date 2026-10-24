AFP: Агентство Moody's оставило долгосрочный рейтинг Франции на уровне Aa3

Tекст: Денис Тельманов

Отказ от изменения оценки обоснован предположением о принятии Францией в 2027 году бюджета с сокращенным дефицитом, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

Агентство не уточнило, учитывались ли при формировании прогноза проходящие в стране протесты, однако аналитики ожидают снижения социальной напряженности в ближайшие месяцы.

«Это решение является опровержением пессимистичных прогнозов», – заявил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года рейтинги руководителей Германии и Франции продемонстрировали рекордное падение из-за системного экономического кризиса.

Осенью прошлого года отставка премьер-министра Франции Себастьена Лекорню обнажила сильнейший кризис в стране со времен ухода Шарля де Голля.

В сентябре прошлого года рост государственного долга Франции сделал отставку правительства единственной перспективой.