Эксперт оценил судьбу Макрона после отставки Лекорню

Отставка премьера Франции Себастьяна Лекорню обнажила сильнейший кризис Пятой республики со времен ухода Шарля де Голля. Президент Эммануэль Макрон должен провести президентские и парламентские выборы. Это окажется самоубийственным для него, но иначе страна еще больше просядет экономически и политически, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.
«Отставка премьера Франции Себастьяна Лекорню меньше чем через месяц после назначения, а также в целом системный кризис одного из крупнейших континентальных государств показали провал либеральной модели формирования правительства и реализации экономической политики», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«На мой взгляд, это сильнейший кризис Пятой республики со времен Шарля де Голля. На место Лекорню будет назначен технический премьер, вероятно, из руководства министерства экономики и финансов. Но Макрон должен провести президентские и парламентские выборы. Да, это окажется самоубийственным для него и поддерживающих его сил. Но если этого не сделать, Франция еще больше просядет экономически и политически», – спрогнозировал спикер.
Аналитик также обратил внимание на то, что попытки власти перевести полюс внимания с внутренней повестки на внешний контур встречают все меньше понимания во французском обществе. «Французы деполитизированы, их больше волнуют социальные выплаты. Но антироссийская риторика Макрона категорически противоречит интересам бизнеса и регионов. Это тоже снижает рейтинг президента Франции», – продолжил он.
В понедельник утром премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке, которое было принято. Ушедший политик установил антирекорд Пятой республики по продолжительности пребывания на посту главы правительства, сообщает ТАСС.
Отставка произошла после оглашения обновленного состава правительства. Среди 18 имен 13 министров из прежнего состава сохранили посты или же были назначены на новые должности, тогда как одним из наиболее заметных изменений стало назначение министром обороны экс-главы министерства экономики и финансов Брюно Ле Мэра.
Это вызвало резкую критику не только со стороны оппозиции, пообещавшей выразить премьеру вотум недоверия, но и вновь утвержденного на своей должности главы МВД Брюно Ретайо. Он заявил, что такой состав «не отражает разрыва» с прежней политикой.
Отставка Лекорню усугубляет и без того масштабную политическую нестабильность во Франции и, вероятно, усилит давление на Макрона, пишет Politico. Основные оппозиционные партии теперь призывают президента назначить новые парламентские выборы или уйти в отставку.
Жордан Барделла, глава партии Марин Ле Пен «Национальное объединение», заявил, что новые выборы «совершенно точно пройдут в ближайшие несколько недель», и что они будут «готовы перенять бразды правления». Матильда Пано, глава крупнейшей левой парламентской фракции «Франция непокоренная», объявила об «обратном отсчете» до отставки Макрона. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Макрон довел Францию до падения из высшей финансовой лиги.