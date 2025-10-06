  • Новость часаЛекорню назвал три причины ухода с поста премьера Франции
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия подвела черту под «газовой независимостью» Украины
    Европейские СМИ: Отставка Лекорню ввергает Макрона в хаос
    Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО
    Медведев предложил Европе «испытать опасность войны» на «своей шкуре»
    Российские войска освободили Отрадное в Харьковской области
    Эксперт оценил судьбу Макрона после отставки Лекорню
    Лукьянов объяснил, почему в Грузии не сработала тактика «цветных» революций
    СВР: Лондон готовит провокацию с воюющими за ВСУ россиянами
    Кремль сообщил о планах Путина на день рождения
    Мнения
    Михаил Котов Михаил Котов Зачем американцы хотят взорвать астероид

    НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа хочет воевать с Россией на российские деньги

    Дискуссия о «репарационном кредите» обнаруживает кризис европейского проекта как такового. Если в ближайшие недели соблазн победит, Европа получит краткосрочный ресурс и долгосрочную трещину в фундаменте.

    3 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    4 комментария
    6 октября 2025, 14:56 • Новости дня

    Эксперт оценил судьбу Макрона после отставки Лекорню

    Политолог Ткаченко: Отставка Лекорню доказала кризис либеральной модели

    Эксперт оценил судьбу Макрона после отставки Лекорню
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Отставка премьера Франции Себастьяна Лекорню обнажила сильнейший кризис Пятой республики со времен ухода Шарля де Голля. Президент Эммануэль Макрон должен провести президентские и парламентские выборы. Это окажется самоубийственным для него, но иначе страна еще больше просядет экономически и политически, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Отставка премьера Франции Себастьяна Лекорню меньше чем через месяц после назначения, а также в целом системный кризис одного из крупнейших континентальных государств показали провал либеральной модели формирования правительства и реализации экономической политики», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «На мой взгляд, это сильнейший кризис Пятой республики со времен Шарля де Голля. На место Лекорню будет назначен технический премьер, вероятно, из руководства министерства экономики и финансов. Но Макрон должен провести президентские и парламентские выборы. Да, это окажется самоубийственным для него и поддерживающих его сил. Но если этого не сделать, Франция еще больше просядет экономически и политически», – спрогнозировал спикер.

    Аналитик также обратил внимание на то, что попытки власти перевести полюс внимания с внутренней повестки на внешний контур встречают все меньше понимания во французском обществе. «Французы деполитизированы, их больше волнуют социальные выплаты. Но антироссийская риторика Макрона категорически противоречит интересам бизнеса и регионов. Это тоже снижает рейтинг президента Франции», – продолжил он.

    В понедельник утром премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке, которое было принято. Ушедший политик установил антирекорд Пятой республики по продолжительности пребывания на посту главы правительства, сообщает ТАСС.

    Отставка произошла после оглашения обновленного состава правительства. Среди 18 имен 13 министров из прежнего состава сохранили посты или же были назначены на новые должности, тогда как одним из наиболее заметных изменений стало назначение министром обороны экс-главы министерства экономики и финансов Брюно Ле Мэра.

    Это вызвало резкую критику не только со стороны оппозиции, пообещавшей выразить премьеру вотум недоверия, но и вновь утвержденного на своей должности главы МВД Брюно Ретайо. Он заявил, что такой состав «не отражает разрыва» с прежней политикой.

    Отставка Лекорню усугубляет и без того масштабную политическую нестабильность во Франции и, вероятно, усилит давление на Макрона, пишет Politico. Основные оппозиционные партии теперь призывают президента назначить новые парламентские выборы или уйти в отставку.

    Жордан Барделла, глава партии Марин Ле Пен «Национальное объединение», заявил, что новые выборы «совершенно точно пройдут в ближайшие несколько недель», и что они будут «готовы перенять бразды правления». Матильда Пано, глава крупнейшей левой парламентской фракции «Франция непокоренная», объявила об «обратном отсчете» до отставки Макрона. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Макрон довел Францию до падения из высшей финансовой лиги.

    5 октября 2025, 17:15 • Новости дня
    Эксперт объяснил внезапный запрос Зеленского на перемирие в небе

    Военный аналитик Анпилогов: Удары по энергетике вынуждают Зеленского просить перемирия в небе

    Эксперт объяснил внезапный запрос Зеленского на перемирие в небе
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский требует перемирия в воздухе, поскольку российские удары по энергообъектам ставят Украину на грань масштабного блэкаута, что грозит социальным взрывом. При этом Киев продолжает запрашивать у США поставки крылатых ракет Tomahawk, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее украинские СМИ указали на «радикальные изменения» в позиции Зеленского, но в Совфеде его слова сочли «болтовней».

    «Слова Владимира Зеленского об одностороннем прекращении огня в воздухе напрямую связаны с чувствительными российскими ударами по украинской энергосистеме, в результате чего ряд крупных городов в Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Сумской областях остались без электроснабжения», – пояснил военный аналитик Алексей Анпилогов.

    «Украинская энергетика висит на волоске, а в ближайшее время может быть полностью выведена из строя на значительной части территории, подконтрольной ВСУ. Зеленский понимает, что входить в осенний, а затем и в зимний период в такой ситуации – значит получить почти гарантированный социальный взрыв. А обрушение тыла для Банковой будет не менее катастрофичным, чем обрушение фронта», – отметил он.

    «Поэтому он обращается к США и Европе с тем, чтобы они «заставили Россию» перейти к перемирию в воздухе, поскольку Вашингтон и главным образом Брюссель заинтересованы в сохранении Зеленского у власти. Социальные волнения могут серьезно пошатнуть его позиции и кресло под ним», – детализировал собеседник.

    «При этом он не упоминает, что Украина сама продолжает попытки устроить локальные блэкауты в приграничных российских регионах, нанося удары по НПЗ и объектам энергетики. Это, по замыслу Зеленского, якобы должно привести к топливному коллапсу в России и, как следствие, к социальным протестам», – заметил аналитик.

    Анпилогов также усомнился в том, что Зеленский соотносит свое требование перемирия в воздухе со своим же запросом, например, на поставку крылатых ракет Tomahawk для ударов по территории России. «В той концепции, которую Банковая презентует НАТО, Украина атакует якобы лишь объекты, связанные с обороноспособностью России, а не гражданскую инфраструктуру», – пояснил спикер.

    Ранее Владимир Зеленский заявил: «Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь настоящей дипломатии», призвав США и Европу «действовать». При этом местные СМИ усмотрели в словах Зеленского радикальное изменение позиции, пишет издание «Страна».

    «Теперь же он призывает к воздушному перемирию, в рамках которого «дип-страйков» уже не будет, а значит и ракеты не нужны. Наиболее очевидное объяснение причин перемены – значительные проблемы с защитой неба, с которыми столкнулась Украина», – говорится в посте.

    «Накануне наступления холодов и старта отопительного сезона это грозит для Украины серьезными негативными последствиями, которые, видимо, по оценке Зеленского, превысят эффект от ударов по объектам внутри России», – полагают авторы издания.

    В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает слова Зеленского «болтовней», которой «нет веры», пишет «Лента.ру». «Надо работать с серьезными предложениями, которые проработаны, которые представляют собой системный взгляд на вещи. Об этом все время говорит и наш президент, и вообще об этом идет разговор», – отметил сенатор.

    «Люди, которые им руководят из Брюсселя, Лондона и Парижа, должны это хорошо понимать и вместо накачивания ненависти должны заняться разработкой конкретных предложений. Я убежден, если такие предложения будут серьезными, то мы будем их рассматривать», – заключил парламентарий.

    В воскресенье Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что минувшей ночью был нанесен массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу.

    Атака была проведена высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными БПЛА. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – указало ведомство.

    На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Часть Львова осталась без электричества, в городе возникли крупные пожары после взрывов и воздушной тревоги. Глава украинской администрации Запорожской области Иван Федоров отметил, что более 73 тыс. абонентов остались без электроснабжения. В Черниговской и Сумской областях ситуация остается сложной из-за продолжающихся отключений света, указали в Минэнерго.

    По данным Telegram-канала «Донбасский партизан», Россия поразила в Черниговской области нефтебазу в Бахмаче, узловую электроподстанцию «Придеснянская», а также нефтебазу компании «СПК». В Одессе главным объектом поражения стал 46-й отдельный центр комплексного снабжения и логистики, где размещаются склады горюче-смазочных материалов, вещевого имущества и техники.

    В Львовской области, по данным канала, оказалась поражена Опарская станция подземного хранения газа – один из ключевых резервных узлов газотранспортной системы западного региона. «Разрушены помещения машинного зала, частично поврежден технологический трубопровод высокого давления категории IА и система автоматики запорной арматуры», – указывается в посте.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему российские ракеты начали успешнее обходить украинскую ПВО. В свою очередь президент Владимир Путин отмечал, что поставки Украине ракет Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США.

    Комментарии (9)
    5 октября 2025, 17:20 • Новости дня
    Глава МИД Турции назвал главное препятствие для мира на Украине

    Глава МИД Турции Фидан назвал контроль ДНР главным препятствием мира на Украине

    Глава МИД Турции назвал главное препятствие для мира на Украине
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возможность для урегулирования конфликта между Россией и Украиной может появиться в ближайшие месяцы, основной проблемой сейчас остается контроль над территорией Донецкой Народной Республики, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Фидан в интервью телеканалу TRT Haber отметил, что Украина отказывается выводить свои войска из этого региона, в то время как Россия требует уступить ей контроль, предупреждая Киев о риске потери еще больших территорий. Глава МИД Турции подчеркнул, что у обеих сторон есть свои обоснованные аргументы, и их необходимо сопоставить, передает РБК.

    Министр добавил, что рассматривает различные альтернативные варианты разрешения ситуации, обсуждая их с европейскими и американскими коллегами. Однако, по словам Фидана, эти предложения пока слишком сложны и могли бы вызвать раздражение, если обсуждать их публично.

    Ранее Анкара заявила о готовности взять на себя большую ответственность в поиске путей урегулирования конфликта на Украине, выражая обеспокоенность риском его распространения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что украинский кризис стал одной из приоритетных тем его переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

    Комментарии (10)
    6 октября 2025, 10:20 • Видео
    Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

    Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 08:56 • Новости дня
    Меркель назвала Польшу и Прибалтику виновниками СВО
    Меркель назвала Польшу и Прибалтику виновниками СВО
    @ dpa/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan рассказала о сопротивлении Польши и стран Балтии попыткам наладить диалог с Россией в 2021 году.

    Как заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan, Польша и страны Балтии сорвали попытку урегулировать ситуацию на Украине и наладить конструктивный диалог с Россией в 2021 году, передает РИА «Новости».

    По словам Меркель, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине. Политик отметила, что в 2021 году выдвинула инициативу создания нового формата переговоров между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным.

    Однако, по словам бывшего канцлера, Эстония, Латвия, Литва и Польша решительно выступили против данного предложения. Меркель объяснила, что эти страны опасались отсутствия единой позиции Евросоюза по отношению к Москве. В результате инициатива не была реализована, а вскоре после ухода Меркель с поста канцлера началась спецоперация на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ангела Меркель назвала отношения с Владимиром Путиным сложными. Она заявила, что партия «Альтернатива для Германии» презирает человеческое достоинство. Меркель также признала, что политика «открытых дверей» привела к усилению позиций этой партии.

    Комментарии (21)
    5 октября 2025, 17:40 • Новости дня
    Депутат Европарламента надел георгиевскую ленту на торжества в Словакии
    Депутат Европарламента надел георгиевскую ленту на торжества в Словакии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время памятных мероприятий в Словакии депутат Европарламента Любош Блага надел георгиевскую ленту.

    Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага пришел с георгиевской лентой на торжественные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Карпатско-Дуклинской операции, передает РИА «Новости». Это стало известно из прямой трансляции события, проходившего на военном мемориале на Дуклинском перевале на границе Словакии и Польши.

    На церемонии присутствовали ключевые государственные деятели: президент страны Петер Пеллегрини, спикер парламента Рихард Раши, премьер-министр Роберт Фицо, а также члены правительства, депутаты и другие официальные лица. Любош Блага находился во втором ряду в черном пальто, на котором была прикреплена георгиевская лента.

    Карпатско-Дуклинская операция считается крупнейшим и самым кровопролитным сражением Второй мировой войны на территории Словакии. В боях на востоке страны погибли около 21 тыс. советских солдат и примерно 1,8 тыс. бойцов чехословацкого корпуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии запретили использование георгиевской ленты на 9 Мая и отказались зажигать Вечный огонь в день освобождения от фашизма. Эстонские пограничники изъяли георгиевские ленты у граждан США и Германии во время досмотра их личных вещей.

    Комментарии (6)
    5 октября 2025, 18:46 • Новости дня
    Трамп отреагировал на предложение Путина по ДСНВ

    Трамп назвал «хорошей идеей» предложение Путина по ДСНВ

    Трамп отреагировал на предложение Путина по ДСНВ
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп оценил инициативу Москвы по ядерному соглашению, назвав это предложение потенциально позитивным шагом на фоне напряженности.

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о продлении действия договора по ядерному оружию, передает РИА «Новости». В ответ на вопрос журналистов, американский лидер отметил: «Звучит как хорошая идея для меня».

    По словам Трампа, обсуждение вопроса о продлении соглашения по ядерным вооружениям остается актуальным для обеих стран. Он не уточнил, какие дальнейшие шаги планируются со стороны американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о готовности сохранить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 2026 года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тем самым Путин «протягивает руку» США.

    Комментарии (9)
    5 октября 2025, 18:30 • Новости дня
    Британские фермеры испугались рост импорта яиц из Украины
    Британские фермеры испугались рост импорта яиц из Украины
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Великобритания столкнулась с увеличением импорта яиц из Украины и Польши, что вызвало обеспокоенность местных фермеров.

    Объем поставок яиц из Украины и Польши в Великобританию превысил 15 млн кг, сообщает The Guardian. В текущем году Украина поставила около 8 млн кг яиц, Польша – почти 7 млн кг, а Испания – 5 млн кг. Эксперты отмечают, что основная часть поступающих яиц произведена с использованием клеточных систем содержания, которые запрещены в самой Великобритании с 2012 года.

    Как заявил председатель Совета британской яичной промышленности Марк Уильямс, британские фермеры вынуждены конкурировать с импортом продукции, не соответствующей принятым в стране стандартам: «Наших фермеров заставляют соблюдать строгие нормы благополучия животных, а яйца из клеточных систем беспрепятственно попадают на рынок. Это несправедливо и недопустимо», – подчеркнул он.

    После начала спецоперации на Украине в 2022 году британские и европейские власти отменили пошлины на украинские товары, чтобы поддержать экономику страны. Однако яйца и птица были признаны «чувствительными товарами», и для них действие беспошлинного режима продлено лишь на два года.

    Правительство Великобритании заявило, что поддерживает своих фермеров и работает над новыми регулированиями для обеспечения справедливой конкуренции между отечественной и импортной продукцией. В ведомстве добавили, что продолжается взаимодействие с отраслью для выработки новых правил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские фермеры полностью заблокировали движение грузовых автомобилей на пункте пропуска «Медыка» на границе с Украиной. В очереди на этом пограничном переходе скопилось более 680 фур.

    Комментарии (8)
    5 октября 2025, 20:06 • Новости дня
    Скандал из-за «мобилизации» кота расколол киевское село

    Tекст: Ольга Иванова

    История с похищением кота Мурчика в Киевской области обострилась после того, как военные отказались возвращать питомца до удаления скандального видео из сообщества жителей.

    Похитителей кота по кличке Мурчик обнаружили, но возвращать животное хозяевам они отказались. Пяные военные, подобравшие кота в одном из сел Киевской области, не стали отдавать его обратно, пока из группы местных жителей не будет удалено видео о «мобилизации» питомца, сообщают украинские СМИ.

    Сначала военные планировали взять кота из приюта для подарка ребенку, однако после употребления алкоголя подобрали животное «с улицы». Возвращение Мурчика стало предметом спора, а публикация ролика вызвала конфликт в селе.

    По словам участников ситуации, «там уже скандал на полсела».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее якобы сотрудники территориального центра комплектования схватили домашнего кота на улице и увезли его на служебной машине. Киевский областной ТЦК опроверг причастность военкомата к этому инциденту, назвав обвинения частью якобы враждебной пропаганды.

    Комментарии (16)
    6 октября 2025, 06:29 • Новости дня
    Жители Одессы начали вооружаться против сотрудников украинских ТЦК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мужчины призывного возраста в Одессе начали носить холодное оружие для защиты от принудительной мобилизации, опасаясь действий представителей украинских ТЦК, рассказала жительница Одессы.

    По ее словам, мужское население Одессы, находящееся в зоне призыва, готово противостоять работникам территориальных центров комплектования, сообщает РИА «Новости». В беседе с агентством жительница Одессы заявила: «Потихонечку, конечно, мужики начинают ходить с ножичками и всякими режущими-колющими предметами, если они мобилизационного возраста. Если они ухилянты... и те начинают тоже что-то в карманах носить. То есть они все уже в основном такие, которые имеют характер, они все вооружены уже».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил военнообязанного при проверке документов. Житель Черкасс угрожал гранатой сотрудникам военкомата во время задержания. Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию.

    Комментарии (10)
    6 октября 2025, 03:44 • Новости дня
    ЗРК «Пэтриот» не смог перехватить ряд российских ракет

    Washington Post: ЗРК Patriot не смог перехватить российские ракеты

    ЗРК «Пэтриот» не смог перехватить ряд российских ракет
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские ЗРК Patriot не смогли перехватить ряд российских ракет во время последних атак на Украине, пишет Washington Post.

    По мнению Washington Post, ЗРК Patriot считается единственным комплексом у ВСУ, способным эффективно противостоять российским баллистическим ракетам. Однако, пишет издание, даже эта система оказалась неспособной перехватить часть последних российских ударов, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что одна батарея Patriot была недавно предоставлена Украине Израилем, а несколько других ожидаются от европейских партнеров осенью. WP объясняет недостаточную эффективность Patriot тем, что Россия проводит модернизацию ракет для обхода современных ПВО.

    Газета также отмечает, что для создания эффективного противовоздушного щита над Украиной потребуется не менее нескольких десятков комплексов Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times пишет, что западные системы ПВО на Украине потеряли свою эффективность. Уровень перехвата баллистических ракет силами Украины в сентябре снизился с 37% до 6%, говорится в материале.

    Комментарии (9)
    6 октября 2025, 03:55 • Новости дня
    Мерц выступил за отказ Германии от «Евровидения» в случае исключения Израиля
    Мерц выступил за отказ Германии от «Евровидения» в случае исключения Израиля
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Даже обсуждение вопроса об исключении Израиля из международного музыкального конкурса «Евровидение» является скандалом, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Я считаю скандалом даже само обсуждение данного вопроса. Израиль – его часть», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ARD.

    Канцлер выразил готовность поддержать отказ Германии от участия в конкурсе, если будет принято решение об исключении Израиля.

    Говоря о ситуации в секторе Газа, Мерц выразил надежду на успех мирного плана США. Он также отметил, что, по его мнению, действия израильской армии зашли «слишком далеко», но подчеркнул, что солидарность ФРГ с Израилем остается неизменной.

    Отвечая на вопросы о подходе к решению палестино-израильского конфликта, Мерц подтвердил неизменность позиции Берлина в поддержке концепции двух государств, несмотря на несогласие нынешнего израильского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Евровидение» пройдет в Вене, финал состоится 16 мая. Общественная вещательная корпорация Нидерландов Avrotros заявила об отказе от участия в конкурсе, если организаторы не отстранят Израиль. Испанский телеканал объявил о готовности отказаться от трансляции «Евровидения-2026», если Израиль сохранит участие.

    Комментарии (10)
    6 октября 2025, 12:21 • Новости дня
    Politico: Отставка Лекорню ввергает Макрона в хаос
    Politico: Отставка Лекорню ввергает Макрона в хаос
    @ Mohammed Badra/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Политический кризис во Франции усилился после неожиданной отставки премьер-министра Себастьяна Лекорню и его правительства, приведшей к падению евро, пишет Politico.

    Лекорню занимал пост главы правительства всего месяц, он ушел спустя несколько часов после назначения министров, пишет Politico.

    Его кабмин включал преимущественно прежних членов, что вызвало недовольство оппозиции и партнеров по меньшинству.

    Лекорню стал уже пятым премьером после переизбрания Эммануэля Макрона в 2022 году. Он столкнулся с задачей сокращения бюджета и стабилизации экономической ситуации на фоне недоверия в парламенте. На финансовых рынках отставка вызвала падение французского фондового индекса на 3% в начале торгов, а также рост доходности облигаций и ослабление евро против доллара.

    Оппозиционные партии и некоторые партнеры по коалиции резко отреагировали на отставку. Лидер «Национального объединения» Жордан Барделла заявил журналистам: «Очень вероятно, что в течение недель состоятся новые выборы, и наша партия готова к управлению».

    Глава социалистов Оливье Фор отметил, что страна оказалась в состоянии беспрецедентного политического кризиса. Лидер левого блока Матильда Пано объявила о начале «отсчета» до возможной отставки Макрона.

    Напомним, в понедельник французский премьер Себастьян Лекорню подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону.

    Лекорню был назначен на пост премьера в начале сентября.

    Российский сенатор Алексей Пушков предсказывал скорую отставку самого Макрона.

    Комментарии (4)
    6 октября 2025, 11:45 • Новости дня
    Медведев предложил Европе «испытать опасность войны» на «своей шкуре»
    Медведев предложил Европе «испытать опасность войны» на «своей шкуре»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейцам стоит прочувствовать «на своей шкуре», что такое опасность войны, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем канале Max предложил европейцам на личном опыте ощутить, что такое опасность войны.

    По словам Медведева, волна страха перед российскими дронами в Европе может быть вызвана разными причинами, но главное, чтобы европейцы «прочувствовали на своей шкуре, что такое опасность войны».

    «Чтобы боялись и тряслись, как тупые животные в стаде, которых гонят на бойню. Чтобы обгадились от страха, предчувствуя свой близкий и мучительный конец», – написал Медведев.

    Он добавил, что, возможно, именно в этом случае европейцы поймут, что такое боевые действия, и «оторвут головы своим уродцам типа Мерца и Макрона, которые зарабатывают бабло и политические очки на крови».

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о причастности России к полетам дронов над Германией.

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что европейские страны должны прилагать усилия для дипломатического урегулирования ситуации на Украине.

    Президент России Владимир Путин пообещал убедительный ответ России на милитаризацию Европы.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (5)
    6 октября 2025, 11:08 • Новости дня
    Премьер Франции Лекорню подал в отставку

    AFP: Премьер Франции Себастьян Лекорню подал в отставку

    Премьер Франции Лекорню подал в отставку
    @ Gao Jing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону, сообщает France Presse.

    Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону, передает РИА «Новости».

    Агентство France Presse уточнило, что Макрон принял прошение Лекорню об уходе с должности в понедельник.

    Лекорню побил антирекорд по продолжительности пребывания на посту главы кабмина, став самым краткосрочным премьер-министром за всю историю Пятой республики. До него наименее продолжительное руководство правительством принадлежало Мишелю Барнье, который ушел в отставку спустя чуть более трех месяцев после назначения в декабре 2024 года, передает ТАСС.

    Напомним, Лекорню был назначен на пост премьера Франции в начале сентября.

    Российский сенатор Алексей Пушков предсказал скорую отставку Эммануэля Макрона.

    Комментарии (7)
    6 октября 2025, 13:15 • Новости дня
    СВР: Лондон готовит провокацию с воюющими за ВСУ россиянами
    СВР: Лондон готовит провокацию с воюющими за ВСУ россиянами
    @ Julia Kilian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британская сторона начала подготовку провокации с участием российских граждан, воюющих на стороне украинской армии, чтобы дискредитировать Россию, сообщила Служба внешней разведки.

    В Лондоне недовольны провалом попыток добиться «стратегического поражения» России и превращения страны в изгоя, сообщается на сайте СВР.

    По данным ведомства, кабинет премьера Кира Стармера и британские спецслужбы намерены ответить на успехи России на Украине новой провокацией.

    По сценарию провокации, группа россиян, принимающих участие в боях на стороне ВСУ, должна атаковать корабль ВМС Украины или иностранное гражданское судно в одном из портов Европы. Отмечается, что участники группы уже прибыли в Британию и проходят обучение диверсионному делу.

    После инсценировки атаки планируется объявить, что диверсанты действовали по приказу Москвы.

    «Расчет Лондона строится на том, что одержимая русофобией европейская политическая элита с радостью проглотит фейк о «злостных агентах Кремля», – говорится в сообщении СВР.

    Особо подчеркивается, что боевиков ВСУ предполагается снабдить подводным снаряжением китайского производства. Изъятое оборудование планируется предъявить как «железное доказательство» поддержки Китаем российской спецоперации на Украине.

    В СВР отметили, что в Британии по-прежнему делают ставку на старые методы провокаций, хотя их эффективность в современных условиях вызывает сомнения.

    Служба внешней разведки России ранее сообщала о подготовке Британией и Украиной провокации в Балтийском море. До этого СВР заявляла, что киевский режим рассматривает возможность подрыва иностранного судна в этом регионе.

    Комментарии (7)
    5 октября 2025, 19:28 • Новости дня
    Мерц рассказал Трампу о планах использовать активы России

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о намерениях Берлина использовать замороженные российские активы для поддержки украинских вооруженных сил.

    Мерц провел телефонные переговоры с Трампом, передает РИА «Новости». В ходе беседы Мерц рассказал Трампу о планах Берлина использовать замороженные российские активы для поддержки Киева. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.

    Пресс-секретарь отметил: «Федеральный канцлер сообщил об инициативе использовать замороженные российские активы для поддержки украинских вооруженных сил». Также президенты обсудили развитие ситуации на Украине и подтвердили намерение продолжать совместные усилия ради прекращения конфликта.

    По словам Корнелиуса, лидеры согласовали свои позиции по событиям в секторе Газа. Они пришли к единому мнению, что на переговорах в Египте необходимо добиться освобождения заложников, прекращения боевых действий и разоружения ХАМАС.

    Бельгия отказалась изымать российские активы без письменных гарантий разделения финансовых рисков со стороны всех стран Евросоюза.

    Страны G7 прокредитовали Украину на 25,5 млрд долларов за 2025 год из доходов от замороженных российских активов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения судьбы замороженных российских активов в Евросоюзе напоминают действия банды.

    Комментарии (6)
    Главное
    ФСБ задержала планировавших теракты в синагогах уроженцев Центральной Азии
    Песков увидел повод для оптимизма в оценке Трампом предложения Путина по ДСНВ
    Жители Одессы начали вооружаться против сотрудников украинских ТЦК
    Politico: Танкеры с российской нефтью загрязняют воды у побережья Европы
    Лидер правящей партии Японии решила собрать кабмин из соперников
    Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине
    В Госдуму внесли законопроект о бесплатных горячих обедах для учителей

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинскую ПВО побеждают российские военные программисты

    На Западе обнаружили резкое падение эффективности систем ПВО Украины, особенно дальнобойных ЗРК типа «Пэтриот». Среди причин происходящего есть ряд очевидных – например, регулярное уничтожение «Пэтриотов» российскими Вооруженными силами. Однако перед нами в том числе свидетельство применения Россией новых модификаций дальнобойных ракет. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подвела черту под «газовой независимостью» Украины

    Отказываясь в свое время от российского газа, Украина провозглашала, что вполне способна обеспечить себя голубым топливом самостоятельно. Сегодня наконец выяснилась вся безнадежность этих попыток – и дело не только в ответных ударах России по украинской газовой инфраструктуре. В чем же еще? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации