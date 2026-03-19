Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».5 комментариев
Дмитриев: Разжигатели войны используют фейк-источники для срыва прогресса
Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что разжигатели войны используют фейковые анонимные источники, чтобы препятствовать прогрессу.
«Разжигатели войны из «глубинного государства» часто используют фальшивые анонимные источники, чтобы сорвать прогресс», – написал Дмитриев.
Комментарий Дмитриева прозвучал на фоне заявления члена палаты представителей конгресса США Анны Паулины Луны, передает РИА «Новости».
В четверг Анна Паулина Луна заявила о наличии спланированной кампании по нагнетанию напряженности между США и Россией.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что работа трехсторонней группы (Россия, США и Украина) по вопросам украинского урегулирования поставлена на паузу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вопрос о месте проведения следующего раунда переговоров по украинскому урегулированию пока не решен, заявил Песков. Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.