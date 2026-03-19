Конгрессвумен Луна заявила о кампании по нагнетанию напряженности с Россией

По ее словам, эта кампания строится на подставных источниках и направлена на искусственное обострение отношений между странами, передает РИА «Новости».

Она отметила: «Я наблюдаю то, что выглядит как спланированная кампания по нагнетанию напряженности в отношениях с Россией, основанная на подставных источниках. США и нынешняя администрация активно участвуют в мирных переговорах с Россией, и эти усилия никем не будут саботированы!».

Конгрессвумен также объяснила, что написала об этом из-за большого количества дезинформации, распространяемой по этой теме.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что работа трехсторонней группы (Россия, США и Украина) по вопросам украинского урегулирования поставлена на паузу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вопрос о месте проведения следующего раунда переговоров по украинскому урегулированию пока не решен, заявил Песков. Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.