Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».3 комментария
В США заявили о спланированной кампании по нагнетанию напряженности с Россией
Член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила о наличии спланированной кампании по нагнетанию напряженности между США и Россией.
По ее словам, эта кампания строится на подставных источниках и направлена на искусственное обострение отношений между странами, передает РИА «Новости».
Она отметила: «Я наблюдаю то, что выглядит как спланированная кампания по нагнетанию напряженности в отношениях с Россией, основанная на подставных источниках. США и нынешняя администрация активно участвуют в мирных переговорах с Россией, и эти усилия никем не будут саботированы!».
Конгрессвумен также объяснила, что написала об этом из-за большого количества дезинформации, распространяемой по этой теме.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что работа трехсторонней группы (Россия, США и Украина) по вопросам украинского урегулирования поставлена на паузу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вопрос о месте проведения следующего раунда переговоров по украинскому урегулированию пока не решен, заявил Песков. Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.