Представителя посольства Армении вызвали в МИД Белоруссии из-за слов Пашиняна о Лукашенко

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, передает ТАСС. Он добавил, что посол Белоруссии в Ереване также вскоре прибудет в Минск.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян в ходе заседания парламента объяснил планы по выходу из ОДКБ позицией белорусского президента Александра Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе, допустив изменение позиции в случае, если белорусский лидер принесет извинения.