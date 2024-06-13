Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.2 комментария
Представителя посольства Армении вызвали в МИД Белоруссии
Представителя посольства Армении вызвали в МИД Белоруссии из-за слов Пашиняна о Лукашенко
Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало представителя армянского посольства в связи с высказываниями премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес руководства республики.
Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, передает ТАСС. Он добавил, что посол Белоруссии в Ереване также вскоре прибудет в Минск.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян в ходе заседания парламента объяснил планы по выходу из ОДКБ позицией белорусского президента Александра Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе, допустив изменение позиции в случае, если белорусский лидер принесет извинения.