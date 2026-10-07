Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.6 комментариев
Украинский беспилотник повредил электроподстанцию Яковлевского ГОК
Беспилотник ВСУ повредил подстанцию Яковлевского ГОК в Белгородской области
Яковлевский горно-обогатительный комбинат (ГОК) компании «Северсталь» в Белгородской области был атакован украинским беспилотником, повреждена электроподстанция, сообщили на предприятии.
На Яковлевском ГОК сообщили, что в результате налета БПЛА Вооруженных сил Украины на предприятие пострадавших нет, весь персонал шахты поднят на поверхность, повреждена электроподстанция, передает ТАСС.
На месте происшествия работают оперативные службы. «Северсталь» является одним из крупнейших производителей стали в России, ключевым активом компании выступает Череповецкий металлургический комбинат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду подросток пострадал при детонации беспилотника в Белгородской области.
При атаке дрона ВСУ на предприятие в регионе мужчина получил ранение.
Во вторник при атаках БПЛА в Белгородской области пострадали два человека.